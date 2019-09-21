فاعلون يوصون بعدالة نزيهة وجريئة في الأحكام

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوصى المشاركون في ندوة "استقلال السلطة القضائية.. الآليات والرهانات" بفتح نقاش جاد وهادف بين جميع المعنيين بشأن العدالة، بصدق وحكمة وجرأة، ووفق مقاربة إصلاحية شمولية، واستراتيجية مؤطرة برؤية وأهداف عملية وواقعية.

الندوة التي تم تنظيمها أمس الجمعة بمراكش من طرف الهيئة الوطنية للعدالة، والودادية الحسنية للقضاة، وكلية الحقوق بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، خلصت إلى ضرورة تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي بعدالة متطورة ومتجددة، سريعة في آجالها، نزيهة وجريئة في أحكامها، وقريبة من انتظارات المواطنين.

وأكدت توصيات هذا اللقاء العلمي ضرورة تفعيل آليات التعاون والحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة من أجل جعل القضاء في خدمة المواطن، وتمتيعه بالملموس بآثار استقلال السلطة القضائية في حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله، وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.

ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة والتخليق، وإرساء عدالة مواطنة تنهل من مبادئ وقيم المجتمع المغربي وتتحلى بثقافة التعاون والانضباط للمكتسبات الدستورية وقواعد الأخلاقيات المهنية، وضرورة استيعاب بعض العقليات للتحديات الراهنة للعدالة، والتفاعل مع الروح الجديدة للسلطة القضائية بأبعادها الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، من خلاصات الندوة نفسها.

وطالبت المداخلات والمناقشة بأهمية العمل على تجسيد مبدأ التعاون بين السلط، بما يساهم في تجويد العديد من مشاريع النصوص والقوانين ذات الصلة باستكمال استقلال السلطة القضائية، والإسراع بإعداد وإخراج النصوص القانونية المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للقضاة والتعويض عن مهام المسؤولية والمهام الإضافية والديمومة.