مشاريع صحية عديدة ترى النور في إقليم خنيفرة

محمد ايت حساين من خنيفرة

ترأس وزير الصحة، أنس الدكالي، السبت، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي لخنيفرة، كما قام بتوقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير القوافل الطبية بإقليم خنيفرة لسنتي 2019 و2020.

ويشمل هذا المشروع بناء مركز لتشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وتعويض الوحدات الطبية المتبقية بالموقع، مع توفير وحدات سكنية للمسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة، إضافة إلى خلق قطب حضري على مستوى موقع المستشفى القديم يضم ساحة عمومية وفضاءات خضراء.

وذكر بلاغ عممته وزارة الصحة، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا المشروع يأتي في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الإقليمي، والجماعة الحضرية، والوكالة الحضرية لخنيفرة، إضافة إلى شركة العمران.

وشدد البلاغ ذاته على أن وزير الصحة والوفد المرافق له أعطى بدوار آيت نوح بجماعة موحى أوحمو الزياني الانطلاقة لأول قافلة طبية برسم برنامج 2019-2020، موردا أن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة الصحة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، وجمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة، بتكلفة مالية تناهز 2 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب بالوسط القروي، مع التركيز على صحة الأم والطفل، ومشيرا إلى أن الوزير أعطى انطلاقة أولى عمليات المشروع على مستوى جماعة "الهْرِي".

وبالجماعة القروية أكلمام أزكزا، أشرف وزير الصحة على تدشين المركز الصحي القروي بـ"أسول"، بعد توسعته من طرف وزارة الصحة بغلاف مالي يناهز 733 ألف درهم؛ وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بالوسط القروي.