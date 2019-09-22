24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مخيم القوات المسلحة بإفران (5.00)

  2. مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)

  3. بطيخ يتيم (3.00)

  4. الساسي يتهم "إسلاميين مغاربة" بكُره الديمقراطية و"أسلمة المجتمع" (3.00)

  5. العقوبات القانونية للتشرميل (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مشاريع صحية عديدة ترى النور في إقليم خنيفرة

مشاريع صحية عديدة ترى النور في إقليم خنيفرة

مشاريع صحية عديدة ترى النور في إقليم خنيفرة
محمد ايت حساين من خنيفرة
الأحد 22 شتنبر 2019 - 07:10

ترأس وزير الصحة، أنس الدكالي، السبت، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي لخنيفرة، كما قام بتوقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير القوافل الطبية بإقليم خنيفرة لسنتي 2019 و2020.

ويشمل هذا المشروع بناء مركز لتشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وتعويض الوحدات الطبية المتبقية بالموقع، مع توفير وحدات سكنية للمسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة، إضافة إلى خلق قطب حضري على مستوى موقع المستشفى القديم يضم ساحة عمومية وفضاءات خضراء.

وذكر بلاغ عممته وزارة الصحة، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا المشروع يأتي في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الإقليمي، والجماعة الحضرية، والوكالة الحضرية لخنيفرة، إضافة إلى شركة العمران.

وشدد البلاغ ذاته على أن وزير الصحة والوفد المرافق له أعطى بدوار آيت نوح بجماعة موحى أوحمو الزياني الانطلاقة لأول قافلة طبية برسم برنامج 2019-2020، موردا أن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة الصحة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، وجمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة، بتكلفة مالية تناهز 2 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب بالوسط القروي، مع التركيز على صحة الأم والطفل، ومشيرا إلى أن الوزير أعطى انطلاقة أولى عمليات المشروع على مستوى جماعة "الهْرِي".

وبالجماعة القروية أكلمام أزكزا، أشرف وزير الصحة على تدشين المركز الصحي القروي بـ"أسول"، بعد توسعته من طرف وزارة الصحة بغلاف مالي يناهز 733 ألف درهم؛ وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بالوسط القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.