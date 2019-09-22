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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنيّة تستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيليّة‬

وزارة التربية الوطنيّة تستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيليّة‬

وزارة التربية الوطنيّة تستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيليّة‬
هسبريس ـ مصطفى شاكري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:00

يرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء مشتركا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمناسبة الدخول المدرسي برسم سنة 2019-2020، بغية مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات التعليمية التي تهم القطاع.

في هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يستعد لعقد اجتماع ثنائي مع المركزيات النقابية، من أجل إجراء حوار قطاعي شامل، على غرار بقية المواسم الدراسية الماضية، مشيرا إلى أن اللقاء لم يحدد تاريخه بعد؛ لكن برمجته ستكون في غضون الأسبوعين المقبلين، بتعبيره.

في المقابل استغربت مصادر نقابية، في تصريحاتها لهسبريس، عدم إطلاعها على اللقاء الثنائي المرتقب، مبرزة أن "النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تتوصل بأي مستجد يخص الحوار القطاعي إلى حدود الساعة"، مشددة على أن "الوزير الوصي على القطاع يدعو النقابات إلى جلسة الحوار من خلال الندوة الصحافية التي عقدها خلال الأسبوع الماضي، دون أن يكلف نفسه عناء التواصل مع الكتّاب العامين".

تبعا لذلك، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "النقابات الأكثر تمثيلية وضعت رسالة لدى الوزارة الوصية على القطاع، منذ 23 ماي الماضي، من أجل الإسراع بالدعوة إلى الحوار القطاعي، حيث نتمكن من معالجة مختلف القضايا المطروحة".

ويرى الراقي، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن "مرجع القضايا المطروحة في الساحة التعليمية هو اللقاء المشترك خلال 25 فبراير الماضي، لكن لم يتم أي لقاء آخر لمتابعة مختلف الملفات المطلبية؛ بل كانت اللقاءات الثنائية تقتصر على موضوع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور التنسيقية الوطنية للمعنيين".

ولفت الفاعل النقابي إلى أن "الوزارة الوصية على القطاع انفردت بتدبير مجموعة من الملفات، التي كانت مواكبة لها في الأصل؛ من قبيل ما يتعلق بملف الزنزانة 9 والإدارة التربوية وغيرها، بحيث لم يتم إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تدبير هذه الملفات".

وزاد الراقي: "لم تستدع النقابات للحوار القطاعي إلى الآن، على الرغم من وضعنا طلبا لدى الوزارة يرمي إلى الإسراع بعقد لقاء ثنائي في أقرب وقت"، معتبرا أنه "يراهن كثيرا على الحوار الاجتماعي، ومن ثمة فإن أي معالجة للملفات التعليمية خارج مؤسسة الحوار، نعتبرها مقاربة انفرادية لن تفضي إلى حلحلة مشاكل القطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المحال الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:19
أمزازي التفت حوله خيوط العنكبوت ....
و يريد فقط ان يفك اسره منها بهذه الجلسات السمرية .....
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9
2 - ENS الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:33
8000 ممرض وتقنيو الصحة سوف يوظفون بالوظيفة العمومية .لمادا يبقى التعاقد حكرا على التربية الوطنية ؟ ويبقى الجواب للسيد الوزير بصفة استعجالية والفاهم يفهم
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1
3 - souad الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:37
الله يعفو علينا من هذه الوجوه في هذه الوزارة لان مدة صلاحيتهم انتهت منذ زمان ويغير حالنا الى حال أفضل لأننا فعلا مللنا وسءمنا وكرهنا انفسنا
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0
4 - prof. oujda الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:39
لا يعقل ان يحرم رجال و نساء التعليم الابتداءي و الاعدادي من خارج السلم . ما هدا الحيف ؟؟؟؟
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2
5 - فهيم الأحد 22 شتنبر 2019 - 16:47
انها ساقية جحا.فمطالب الشغيلة التعليمية والنقابات المنضوية تحت لواءها لا تكاد تنتهي.حوار اجتماعي اضرابات احتجاجات مطالبات ملتمسات...وهنا أقول بأن أي وزير للتعليم يحسن عوانو معاهم بحيث أنه لا يمكن أن يطيب لك عيش أو تستمتع بعطلة وانت على رأس هذه الوزارة الفخ أو عش الثعابين أو ما شءت .فبعد أن قضوا ثلاثة أشهر من ال(العطلة السنوية)مدفوعة الأجر طبعا من المفروض قانونيا وأخلاقيا أن لا يفكروا إلا خدمة الصالح العام والتلاميذ .إلا أنهم على خلاف دلك استهلوا الموسم الدراسي بالمطالب والمطالب والسجن التاسع والدين فرض عليهم التعاقد وووو.اقترح أن يتم تقليص العطلة الصيفية لهم وأن تفتح الأقسام للتلاميد الدين يريدون مراجعة قبلية لدروس السنة المنتقل إليها.ثلاثة أشهر صيفا.العطل الموسمية.نهاية الأسبوع.الاعياد الدينية والوطنية.الشواهد الطبية.امنحني هده الامتيازات وساقبل باي شيء
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6 - Ayoub الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:01
ماذا عن ضحايا النظامين؟؟؟هل سيشرع سي امزازي في هذا الملف؟؟
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0
7 - محمد الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:10
يجب انصاف الاساتدة حاملي الشهادات بالترقية و تغير الاطار و دفع بالمنظومة الى الامام
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8 - الفاهم يفهم الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:14
السي أمزازي جابوه ليقضي على التعليم العمومي ، القضية باينة، والحوار القطاعي أشبه بالنقش على الماء والنفخ في الهواء لاشيء ينتظر منه
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9 - Karim الأحد 22 شتنبر 2019 - 17:18
لهذا السبب طالب ملك البلاد باختيار الكفاءة اللازمة في مثل هذه المناصب أما أمزازي فلا يستطيع حل أبسط المشاكل بقطاع التعليم مسؤولية تفوق قدرته بكثير وأبان عن فشله الذريع في تدبير هذا القطاع
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