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موظفو التعليم ينظمون إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية

موظفو التعليم ينظمون إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 09:40

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الأقاليم والجهات، وخوض إضراب وطني يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

ووفق بلاغ للجامعة، التي عقدت ملتقاها الوطني الثالث للكتاب الجهويين والمتفرغين النقابيين مؤخرا بالرباط، فإن هذه الوقفات "تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الشغيلة التعليمية ومطالبة بتحقيق ملفها المطلبي".

وأضاف البلاغ أن "هذه المحطة النضالية جاءت من منطلق دفاع الجامعة المبدئي والمسؤول عن عدالة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، واستمرارها في القيام بواجبها النضالي تجاه الأسرة التعليمية وفئاتها المتضررة، وتنزيلا لمخرجات الملتقى الوطني الثالث".

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