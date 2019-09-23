24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  2. السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان (5.00)

  3. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (5.00)

  4. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  5. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية: هذه حقيقة التعليم الخاص في القرى

وزارة التربية: هذه حقيقة التعليم الخاص في القرى

وزارة التربية: هذه حقيقة التعليم الخاص في القرى
هسبريس من الرباط
الأحد 22 شتنبر 2019 - 23:06

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع".

وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي بخصوص إمكانية توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أن من بين توجهات المنظومة التربوية "التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم؛ وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها".

وأوضحت الوزارة في بلاغها، الذي جاء "تفاديا لتحوير تصريحات الوزير التي أدلى بها في الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعية 20 شتنبر 2019، خارج السياق الذي وردت فيه"، أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن "مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان".

وختم البلاغ بأن هذا الخيار جاء من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، "حيث يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية؛ ولاسيما في المجال القروي وشبه الحضري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Maria الاثنين 23 شتنبر 2019 - 00:11
اذا اراد المستثمرون في القطاع الخاص ان يستثمروا في التعليم الخصوصي بدون دعم من الدولة فهذا شانهم, اما ان تتدخل الحكومة لدعم المستثمرين في هذا القطاع في حين ان االتعليم العمومي هو الذي يجب ان تستثمر فيه الدولة مما يعانيه من اكتظاظ و نقص في الموارد البشرية و المادية و التجهيزات و غير ذلك مثلا تطوير البيداغوجيات و مناهج التعليم وووو فالقضية فيها ان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - حسن بنلحسن الاثنين 23 شتنبر 2019 - 00:12
اظن ان فلسفة المسؤولية لا مكان لها في هذا البلد. المنطق العلمي والإديولوجي يفرض على المسؤولين ايجاد ارضية لثقافة وطنية شاملة ومشتركة وليس تكريس التشتت الثقافي. نحن نعيش في بلد لا ثقافة له بمفهومها الشمولي. بدل التفكير في وسيلة لإلغاء التعليم الحر على الأقل في مراحله التسع الأولى حيث يتشكل الوعي المشترك، يفكر المسؤولون في تشتيت ما تبقى من هذا الوعي حتى في المناطق المنسية.
تخيل معي في قرية تعدادها اقل من الف نسمة، طفل يمشي عشر كلم للالتحاق بمدرسة لا تملك من المؤهلات الا الاسم وطفل تأتي سيارة النقل المدرسي لتحمله اقل من كلم الى المدرسة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Maria الاثنين 23 شتنبر 2019 - 00:31
الاقتصاد الاجتماعي ليس هو تاسيس بعض التعاونيات الفلاحية في القرى و الجمعيات, الاقتصاد الاجتماعي هو ان تتمكن الدولة من توفير الحاجيات الضرورية لجميع المواطنين و اولها السكن و التعليم و الصحة. في عهد الحسن الثاني كان التعليم و كانت الصحة مجانا, اما الان فبدات هذين القطاعين خصوصا نخر جيوب المواطنين بالاضافة الى قطاع الصيدلة و الادوية و بالتالي اثر ذلك بشكل كبير على قدرتهم الشرائية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.