شباب ينشرون "كتابا أبيَض" لإصلاح أحوال العاصمة الاقتصادية

هسبريس - وائل بورشاشن

بادَر شباب من أبناء مدينة الدار البيضاء إلى إعداد "كتاب أبيض" لمدينَتهم، بمساعدة خبراء، يتضمّن اقتراحات وملاحظاتٍ عمليّة وآراء لتطوير نسق تنمية العاصمة الاقتصادية، وتجاوز الاختلالات التي تشهدُها في مجالات: البيئة، والنّقل، وولوجِيات ذوي الاحتياجات الخاصّة، والتّنشيط الثّقافي، والتّواصل المؤسّساتي.

ووجّهت الحركَة الشّبابية "ولادْ الدّرب" كتابَها الأبيض إلى "المؤسّسات المنتَخَبَة، ومختلف الفاعلين المحليّين والمسؤولين عن الشّأنَين التّنموي والمحلّي، والمصالح الخارجية للوزارات، والقطاعات الحكومية المعنية والمتدخّلة في مختلف القطاعات الحيويّة بالمدينة، وإلى الفاعلين السياسيين والجمعويّين بالمدينة"، معتبِرَة أنّ هذا العمل "لوحة قيادة تمكّن من رصد مختلف الاختلالات والنّواقص التي تعاني منها المدينة، كما تمكّن من إيجاد الحلول العمليّة والواقعيّة لها".

المهدي الزوات، منسق حركة "ولاد الدرب"، قال إن الكتاب الأبيض نتيجةُ عملٍ ميداني، نُظِّمت خلاله خمسُ ورشات، واحدةٌ لكل قطاع، من نظافة، ونقل، وتنشيط ثقافي، وولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتواصل مجلس المدينة، وهي الورشات التي حضر في كلّ منها خبير أو أكثر في القطاع، ومواطِنون مهتَمّون؛ فعرفت مشاركة ما مجموعُهُ 80 مشاركا. ثم أُعطيت انطلاقة حملة إعلانية لدعوة البيضاويين إلى المساهمة، فتمَّ التوصّل بـ 50 مساهمة، أُعطيت بعدها انطلاقة استطلاع للرّأي حول المواضيع التي تطرق إليها الكتاب، ملأها حوالي 200 شخص، ليكون عدد المساهمين في هذا الكتاب في نهاية المطاف هو 330 بيضاويّا وبيضاويّة.

وذكر الزّوات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المبادرين حاولوا إنجاز الكتاب دون ميزانية، حتى لا يواجهوا عراقيل مادية، "فنظّموا الورشات داخل قاعة عمومية، واكتفوا بتعميم نسخٍ إلكترونية من الكتاب بدلَ الورقية"، ثمّ أضاف أن "هذا الكتاب يتضمن توصيات منها ما سوف يرفع إلى السلطات المعنية بتدبير المدينة، ومنها ما سوف تعمل حركة ولاد الدرب على تنزيله ميدانيا، من خلالها امتدادها داخل المقاطعات والشّركات، مع بعض الجمعيات المحلية".

ويرى الكتاب الأبيض أن قطاع البيئة بالمدينة لا ينحصر في التّدبير المفوَّض ومطرح نفايات مديونة، وأنّ التّلوّث بالبيضاء يرتبط بمستوى تطوُّرِها الحضاري وبالإنسان البيضاوي الذي يشكّل جزءا لا يتجزّأ من هذه المنظومة البيئية، لأن ممارساته اليومية تهَيمِن على بيئته، مما ينتج عنه ضغطٌ هائل على كثير من الموارد الطّبيعية ويخلّف آثارا واضحة على مستقبَل المدينة وسلامة مواطنيها، كما يرتبط بالنّفايات الصّلبة، والتّطهير السّائل، والبناء العشوائي الذي لا يتوفّر على المعايير الصّحيّة الأساسية للسّكَن اللائق ويخلّ بتوازن المساحات الخضراء.

ومن بين ما أوصى به الكتاب، العملُ على إعادة تأهيل مطرح النفايات "مديونة"، وبناء مطرح جديد يستجيب للمواصفات الدولية، وإحداث مركز للفرز، والعمل على تتبّع أنشطة المفوَّضِ لَهم، وتكوين وإعادة تكوين الأطر التّقنية المختصّة في مراقبة التّلوّث ومحاربته، ووضع استراتيجية حمائية مبنية على التّشاركية والاندماج الفعلي للمواطِن.

وفي قطاع النّقل نادى الكتاب بـ"تسريع فسخ عَقد التّدبير المفوَّض للنّقل الحضري عبر الحافلات الذي يجمَع مدينة الدار البيضاء مع شركة نقل المدينة"، و"الإسراع في تنفيذ وإنجاز الخطَّين الثّالث والرّابع للترامواي"، و"إنشاء مواقف أخرى تحت – أرضية"، مع "التّفكير في مشروع مترو للأنفاق، وترامواي معلَّق، للتّخفيف من عبء الاكتظاظ وحركة السّير بأكبر مدينة في المغرب وإفريقيا".

ودعا الكتاب الأبيض، في قطاع الوُلوجيات، إلى "إعداد إطار مخطّط عمل جهوي مندمج لتنزيلِ برنامج التّنمية الجهوية في شِقِّه المتعلِّق بذوي الاحتياجات الخاصّة موازاة مع التّنزيل الترابي لمخطّط العمل الوطني للنّهوض بحقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة"، وتخصيص نسبة من الأماكن في كلّ موقف عمومي للسّيّارات والمرائب لهم، وتوفير الولوجيات بنسب متفاوتة في غرف مختلف البنايات العمومية، وتخصيص نسبة من المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصّة داخل قاعات السينِما والمسارح والمدرّجات الجامعية والمدارس وقاعات الملاعب، مع إلزامية توفير مقاعد خاصّة بجميع وسائل النّقل الحضرية، وتزويد إشارات المرور بتجهيزات صوتية لفائدة المكفوفين، ووضع علامات تشوير أرضية لهم وفق المعايير الدّوليّة، وتشديد العقوبات على مستعملي الأماكن المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصّة.

وأثار الكتاب الأبيض، الذي أعدّته حركة "ولاد الدّرب"، ضرورة تطوير آليات نشر الثّقافة على مستوى البنيات التّحتيّة وإكثارها لتلبية حاجيات السّاكنة والجمعيات ذات الصّلة، والزيادة في قيمة الدّعم الموجَّه للفاعلين الجمعويّين الأفضل إنتاجا والأكثَر تأثيرا، والعمل على الاستقلالية الماليّة للمركَّبات الثّقافيّة، وتركيز الأنشطة الثّقافية على الأحياء القديمة والمهمَّشَة للمدينة وجعلها متنفَّسا للرَّفع من الوَعي وتحسين الذَّوق العامّ لعموم البيضاويّين.

وأكد "الكتاب الأبيض للدّار البيضاء" حاجَة أبناء وبنات المدينة إلى تضافر الجهودِ من أجل تحسينِ صورة الاتّصال المؤسّساتي في عيون المواطِنين وإرجاع الثّقة المتبادَلة، بالتّهييء لرؤية استراتيجية واضحة المعالِم للتّواصل وترجمَتِها إلى خُطَط مرحليّة عبر عمل جادّ ومستمرّ على أرض الواقع، وتوفير حوافز مادّيّة ومَعنَويّة لجلّ العامِلين في مجال التّواصل المؤسّساتي، وإدارة الأزمات بشكل احترافي يمكّن من توطيد الثّقة بين المؤسّسات والمتعامِلين معها، وتجريد طريقة التّواصل من الانتخابوية وإيلاء "أخبارِ المواطِنينَ" الأولويّة، وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات مبسَّطَة باللغة العربية لتسهيل الولوج إلى الخبَر والمعلومة الصّحيحة.