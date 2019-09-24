مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة

هسبريس - أمال كنين

مع انطلاق الموسم الدراسي، يسلط الضوء بشكل كبير على المدارس والمشاكل المرتبطة بها، إلا أنه قلما يلقى على مجال له خطورته الخاصة وشروط للولوج إليه، ويتعلق الأمر برياض الأطفال ودور الحضانة، وهي الأماكن التي تبنى فيها شخصية الطفل وبها يتعلم الجزء الكبير من أساسيات الحياة التي سترافقه على مدى سنوات عمره.

يتطلب إنشاء وفتح حضانات شروطا خاصة ترتبط بالمكان وتنظيمه، وأخرى تهم المشتغلين به لعلها الأهم لكون هؤلاء على ارتباط واحتكاك مباشر بالأطفال، إلا أنه قلما يكون اختيارهم ملائما للشروط المطلوبة، خاصة أمام استهانة المشغلين بضرورة توفر المستخدمين لديهم على ديبلومات وكفاءات معينة.

ويشتكي عدد من أولياء الأمور عدم توفر مستخدمين مؤهلين في كثير من الحضانات المنتشرة عبر ربوع المملكة، مؤكدين وجود نوع من "التسيب" في المجال، مشددين على ضرورة إخضاع هذه الأماكن التي من المفترض أن تتوفر فيها أقصى درجات الأمان إلى مراقبة صارمة.

وقال ناشد المكي، خبير تربوي: "من أخطر مجالات التربية تلك المرتبطة بروض وحضانات الأطفال"، موردا أن "الآباء يضعون أطفالهم بها خلال فترة تكون فيها شخصيتهم في طور التشكل، حيث أي خطأ في التعامل معهم في تلك المرحلة تكون له جسامته".

وأكد المكي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أهمية أن تكون المربيات والممارسات لهذه المهنة مؤهلات لها، مشددا على وجوب أن "يكن على دراية بعلم الطفل".

دور الحضانة، التي هي في الأصل تابعة لوزارة الشباب والرياضة وليس لوزارة التربية والتعليم كما قد يعتقد البعض، لا يشترط للاشتغال بها الحصول على تكوين نفسي، ولا حتى على تكوين في مجال التربية.

ويشترط في المربين الراغبين في الاشتغال بدور الحضانة، بحسب نظامها الأساسي، تقديم "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة البكالوريا، أو ما يعادلها، أو دبلوم مربي، أو شهادة معترف بمعادلتها له، مع تجربة مهنية في مؤسسة تربوية أو صحية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات مسلمة من مؤسسات تربوية أو صحية تابعة للدولة أو مرخص لها".