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الرئيسية | مجتمع | حزب يساري يعزو وفاة "فرح" إلى سوء المعاملة

حزب يساري يعزو وفاة "فرح" إلى سوء المعاملة

حزب يساري يعزو وفاة "فرح" إلى سوء المعاملة
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:15

وجّه الحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير رسالة إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، على إثر وفاة امرأة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش.

وكانت واقعة وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش خلّفت احتجاجات بالمدينة، تندد بالحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي.

وقال رفاق نبيلة منيب، في مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، إن وفاة فرح جاءت "نتيجة سوء المعاملة والإهمال المؤدي إلى الموت، بشهادة أفراد من عائلة الضحية؛ وهي الحالة الثانية في ظرف أقل من شهرين".

وأوضح الاشتراكي الموحد أنه "كان من المفروض أن تجد المرحومة كل العناية الطبية اللازمة التي تتطلبها العملية الجراحية بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، وأمام غياب الطبيب عن المشفى دفع بالعاملين إلى توجيهها إلى المستشفى الإقليمي".

وتابع المصدر ذاته أن "الولادة كان يفترض أن تتم بتاريخ 12 شتنبر 2019، إلا أن الضحية قُوبلت بداية برفض استقبالها وبالتماطل والابتزاز من طرف إحدى الممرضات، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب الولادة ورفضه الحضور للمستشفى بحجة أن المرحومة تتظاهر بالألم (كتبوحط) بشهادة الحاضرين والحاضرات من أسرة المرحومة. وفرض عليها الانتظار لغاية 19 شتنبر دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

"السيد الوزير، لقد أمرتم بفتح تحقيق، كما فعلتم أواخر شهر يوليوز مع حالة السيدة صفاء، وأنتم تعلمون أن السبب الحقيقي هو عدم وجود أطر طبية بمستشفى القرب الذي أشرفتم على تدشينه وأطلقتم خلالها جملة من الوعود بتعيين ما يلزم من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية والتي قدرت بـ120 إطارا؛ من بينهم عشرون طبيبا اختصاصيا! وهي الوعود التي استغلها رئيس المجلس البلدي في إطلاق حملة تضليلية تروج للمستشفى الجديد كمستشفى متعدد التخصصات"، تورد المراسلة ذاتها.

وأكد التنظيم السياسي المحلي لوزير الصحة أنه "لا حاجة لسكان المدينة بكل التحقيقات التي تفتحونها، لأننا ندرك أن مشكلة انعدام الأطر بالمستشفى الجديد، فضلا عن الخصاص المسجل وطنيا، ناتج بالدرجة الأولى عن غياب التوزيع المجالي العادل لها".

كما شددت الرسالة على أن التهميش الذي تعاني منه مدينة القصر الكبير يأتي "استمرارا لسياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع التي نهجتها كل الحكومات المتعاقبة تجاه العديد من المناطق والمدن".

وأضاف "رفاق منيب"، في الوثيقة ذاتها، أن عدم تعيين طاقم طبي واداري وتقني بالمستشفى يعد "جريمة في حق ساكنة تقدر بـ300 الف نسمة".

وخاطب الغاضبون من السياسات الحكومية وزير الصحة بالقول: "إذا كنتم تنتظرون نتائج التحقيق الذي أمرتم بفتحه فإننا نقول لك إن وفيات النساء أثناء الوضع وصمة عار على جبين وزارتك ونقطة سوداء في سياسة بلد بأكمله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الله يشافي كل مريض الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:32
ليس المشكل في المستشفيات أو التجهيزات ولكن المشكل أن أغلب العاملين في المستشفيات العمومية ليس في قلوبهم لا رحمة و لا شفقة
هذا مشكل أخطر من المرض أو الألم
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2 - كريمة كريمة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:33
قضاء وقدر الله يرحمها اذا جاء أجلها لا يقدم ولا يؤخر هذه هي سنة الحياة الموت واحد والأسباب متعددة .إنتهى أجلها لا داعي للأسباب الواهمة واتهام المولدين والأطباء .الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثواها جنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وأولياء الله الصالحين آمين.
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3 - غوبر فريد الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:35
في الواقع من ليس له حل ويلجؤ مرغما الى المشفى العمومي يغامر بصحته بل بحياته لان هناك إشارات واقعية تؤكد ان الدولة تخلت عن واجب توفير خدمات الصحة لمواطنيها حسب المواثيق الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية !!
هذا واقع مع الاسف لا يمكن تجاهله ومآسي الصحة العمومية تتفشى كل يوم
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4 - حسن الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:41
اللهم إن هذا لمنكر. ألا يوجد مسؤول في هذا البلاد ؟ الإهمال التام في جل الميادين و لا من يراقب و لا من يحاسب. أين الوطنية و أين الإنسانية ؟ و كأننا نعيش في غابة وسط الوحوش. إلى متى ؟
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5 - HASSAN الاثنين 23 شتنبر 2019 - 23:41
مثل هذه المآسي تحدث تقريبا يوميا بمستشفياتنا حتى اصبحت عادية .لانه لايتجه اليها الا الطبقة المسحوقة اما جل مسؤولينا يتوجهون للاستشفاء او العلاج بالعواصم الاوروبية
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