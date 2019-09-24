الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

معاودا مغازلة جماهير كرة القدم الوطنية، أصر ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، على مواصلة بعث رسائله من داخل السجن إلى روابط مشجعي الأندية، المعروفة بـ"الأولتراس"، قائلا: "(في بلادي ظلموني) عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب اغتصِبَ في حقّه، أنشدها ثوّار الملاعب على شكل سمفونية حرّكت المشاعر".

وأضاف المدان بـ20 سنة سجنا، في رسالة نقلها عنه والده أحمد الزفزافي، أن "كلمات الأغنية نارية، سحرت العقول وأثلجت الصدور"، مشيرا إلى أنه "لا خوف على الوطن طالما فيه شباب يحميه وبحضنه، يأويك وبحياته يفديك"، وزاد أنه يخط "هذه الكلمات من جحيم القبور، الزنزانة 27".

وقال الزفزافي: "اليوم أصبح بإمكان هذه الجماهير الكروية، بمعيّة عموم الشعب، أن تحرّك المياه الرّاكدة وتصنع الحرّية لوطن أصبح أسيرا في أيدي السفهاء، وطن نريده للجميع لا ضيعة نبدو لهم فيها كالقطيع"، مسجلا أن "الوقت قد حان لحماية وطننا من بطش الطغاة الذين لا همَّ لهم سوى نهب الثّروات والاستيلاء على الخيرات واضطهاد العباد".

وتابع قائلا إن "الطغاة ظنّوا أنفسهم فوق الحساب، فإلى كلّ الجماهير الكرويّة، البيضاوية منها والريفية والسّوسية والطنجاوية والتطوانية والدّكالية والقنيطيرية والرباطية والأطلسية والبركانية والوجدية، وسائر الجماهير الحرّة، أغلى التّحايا وأزكى السّلام"، واصفا إياهم بـ"ثوار الملاعب".

ويعيش معتقلو حراك الريف على وقع صدام حاد مع المندوبية العامة لإدارة السجون؛ ففي وقت يؤكّد فيه نشطاء حقوقيون خوْضَ عدد من المعتقلين "معركة الأمعاء الفارغة"، ما أدّى إلى تدهور وضعهم الصّحي، توضح المندوبية العامة لإدارة للسّجون أنّ المعتقلين المعنيين بخطوة الإضراب "يتسلمان بانتظام وجباتهما الغذائية ويستقبلان زيارات عائلتيهما في ظروف عادية".

وكان نشطاء مغاربة أكّدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من معتقلي "حراك الرّيف" يخوضون "معركة الأمعاء الفارغة" من داخل زنازينهم بعدد من سجون المملكة، موضحين أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل غيابِ إشاراتٍ رسمية تسيرُ في اتجاه طيّ نهائي لملف حراك الرّيف، الذي من المرتقب أن يدخل مراحل جديدة مع انطلاق جلسات الاستئناف.

وأكّدت إدارة السجن المحلي طنجة2 أن السّجينين ربيع الأبلق وكريم أمغار، اللذين تدعي عائلتاهما دخولهما في إضراب عن الطعام، لم يسبق لهما أن تقدما بأيّ إشعار لإدارة المؤسسة بهذا الخصوص، مضيفة أنّها "حرصت على تخصيص متابعة طبية للسجينين، إلا أنهما يرفضان الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية الخاصة بهما من أجل التأكد من خوضهما لإضراب عن الطعام".