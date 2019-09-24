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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية

الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية

الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:15

معاودا مغازلة جماهير كرة القدم الوطنية، أصر ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، على مواصلة بعث رسائله من داخل السجن إلى روابط مشجعي الأندية، المعروفة بـ"الأولتراس"، قائلا: "(في بلادي ظلموني) عنوان لأنشودة تحكي معاناة شعب اغتصِبَ في حقّه، أنشدها ثوّار الملاعب على شكل سمفونية حرّكت المشاعر".

وأضاف المدان بـ20 سنة سجنا، في رسالة نقلها عنه والده أحمد الزفزافي، أن "كلمات الأغنية نارية، سحرت العقول وأثلجت الصدور"، مشيرا إلى أنه "لا خوف على الوطن طالما فيه شباب يحميه وبحضنه، يأويك وبحياته يفديك"، وزاد أنه يخط "هذه الكلمات من جحيم القبور، الزنزانة 27".

وقال الزفزافي: "اليوم أصبح بإمكان هذه الجماهير الكروية، بمعيّة عموم الشعب، أن تحرّك المياه الرّاكدة وتصنع الحرّية لوطن أصبح أسيرا في أيدي السفهاء، وطن نريده للجميع لا ضيعة نبدو لهم فيها كالقطيع"، مسجلا أن "الوقت قد حان لحماية وطننا من بطش الطغاة الذين لا همَّ لهم سوى نهب الثّروات والاستيلاء على الخيرات واضطهاد العباد".

وتابع قائلا إن "الطغاة ظنّوا أنفسهم فوق الحساب، فإلى كلّ الجماهير الكرويّة، البيضاوية منها والريفية والسّوسية والطنجاوية والتطوانية والدّكالية والقنيطيرية والرباطية والأطلسية والبركانية والوجدية، وسائر الجماهير الحرّة، أغلى التّحايا وأزكى السّلام"، واصفا إياهم بـ"ثوار الملاعب".

ويعيش معتقلو حراك الريف على وقع صدام حاد مع المندوبية العامة لإدارة السجون؛ ففي وقت يؤكّد فيه نشطاء حقوقيون خوْضَ عدد من المعتقلين "معركة الأمعاء الفارغة"، ما أدّى إلى تدهور وضعهم الصّحي، توضح المندوبية العامة لإدارة للسّجون أنّ المعتقلين المعنيين بخطوة الإضراب "يتسلمان بانتظام وجباتهما الغذائية ويستقبلان زيارات عائلتيهما في ظروف عادية".

وكان نشطاء مغاربة أكّدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا من معتقلي "حراك الرّيف" يخوضون "معركة الأمعاء الفارغة" من داخل زنازينهم بعدد من سجون المملكة، موضحين أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل غيابِ إشاراتٍ رسمية تسيرُ في اتجاه طيّ نهائي لملف حراك الرّيف، الذي من المرتقب أن يدخل مراحل جديدة مع انطلاق جلسات الاستئناف.

وأكّدت إدارة السجن المحلي طنجة2 أن السّجينين ربيع الأبلق وكريم أمغار، اللذين تدعي عائلتاهما دخولهما في إضراب عن الطعام، لم يسبق لهما أن تقدما بأيّ إشعار لإدارة المؤسسة بهذا الخصوص، مضيفة أنّها "حرصت على تخصيص متابعة طبية للسجينين، إلا أنهما يرفضان الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية الخاصة بهما من أجل التأكد من خوضهما لإضراب عن الطعام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - OUSSAMA الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:29
الى المسمى الزفزافي أغنية في أبلادي ظلموني تتحدت عن معانات فئة من المغاربة مع الظلم و غيره و لا تتحدت بتاتا عن الخونة و المرتزقة
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27
2 - الخليل الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:33
الان ام يبقوا عروبية تحاول ان تستعطفهم بعدما سبيت الجميع من قبل واعتبرت كل من هو ريفي بانه مستعمر عروبي ،٠ فات الوقت .
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43
3 - مريريكشي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:36
الآن أصبح ناصر الزفزافي يغازل الاولتراس والجماهير المغربية لكرة القدم، بعدما نعثهم في الأمس القريب هو ومن معه بالعياشة ،
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44
4 - فرنسا الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:37
الألتراس كانت صادقة يا الزفزافي لكن ترفع العلم المغربي الشريف ! كن صادقا و لو دقيقة أنت و أبوك المتعنت ! على أي حال الله يهديك.
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42
5 - المغاري إبراهيم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:38
كون تحشم ايوها المسجون ناصر زفزافي وهنينا من صداعك . كل من تبع كلامك فمسيره مضرور ومغرور ؟
فأحتفض بالنصيحة لنفسك ومن معك
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30
6 - rachid الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:41
j esper que ce probleme sera fini. ces jeunes et ce pays meritent tous le bien
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-6
7 - ياسين امغار الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:43
تقضاوا لك يا ولدي... وهل الألتراس سيهتمون بالمتأمرين على بلادهم وعلى الثوابت الوطنية الله الوطن الملك
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32
8 - Abdelhak الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:46
الزفزافي من تغيير الشخصية من الزفزافي الي تشي غيفارا وبعد ذلك طالب بتغيير الجنسية والآن أصبح يضاهي ميسي في كرة القدم.خطير هذا السيد
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12
9 - تحية وجدية الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:51
من داخل القلعة الخضراء مولودية وجدة الشعبية لك منا أغلى التحيات وأسمى العبارات ونطلب الله ان يفك أسركم وتعودو إلينا سالمين غانمين ...وكونو متأكدين أن الظلم لن يدوم طويلا والجلاد لا ينام من فزعه وهلعه فلا دامت للسفهاء الخونة اعداء الملة والدين السكينة والطمأنينة ..دمتم شامخين يا رجال الوطن
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-36
10 - عبد الحق الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:55
الى السيد الزفزافي،لا تنسى انك تغرد خارج السرب وأن هذه الأغاني لا تشمل امتالك بل تهمنا نحن الفقراء والمهمشون ووووو،لكن وطنيون ونحب بلدنا وأذكرك بأن صناع هذه الأغاني الهادفة رغم الحرمان والقهر فهم يرفعون الراية المغربية ولايستنجدون بالأجانب!!!!!فحبد لو تتركنا لحالنا فالمغاربة اذكى منك
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20
11 - youssef الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 15:59
ناصر الزفزافي رجل قل فيها الرجال، لم يقول سوى كلمة الحق. ( عربي ليس ريفي).
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-26
12 - مراد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:03
الوقت لم يفت بعد عليك ان تعتدر للشعب المغربي قاطبة نحن نعتبر منطقة الريف جزء من وحدتنا الترابية ولنا أصدقاء وإخوان في الحسيمة والناظور لقد اخطأت وقمت بشتم الأمة المغربية بأبشع الألفاظ راجع عقيدتك لقد أصبحت في مزبلة التاريخ
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5
13 - احمد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:13
من طلب تغيير الجنسية لا تقبل منه شكاية و لا نصيحة اصبحت براني و لست و لد الدار . اقف اجلالا لبعض النجوم المغربية التي تعيش في دول متقدمة و يعرضون عليهم جنسيتهم و يختارون وطنهم هؤلاء لماذا اختارو المغرب لجماله او لتقدمه او لماذا الجواب اختاروه لانه وطنهم الأم لانه فيه ترعرع ابوه و جده انه الوطن انه منزلنا و عائلتنا نتخاصم فيه و نتعارك و نتنازع لكن يبقى وطننا لانه فيه حريتنا و لا يمكن تخريبه مهما كان من الواجب إصلاحه و المطالبة بحقك فيه لكن لا يقبل ان تتدخل فيه بمساعدة الخونة الاجانب الذين يتمنون تشتيت عائلتنا نحن عائلة لي عائلة في العيون و في سيدي قاسم و في مراكش و الناضور و فاس و الرباط و الدارالبيضاء ........فكيف لي ان اختار العيش في وطن اخر او انوي ان ادمر هذا الوطن الحبيب . جمهورنا الحبيب يغني كما يحب و له الحرية في ذلك و له الحرية في اختيار من ينوب عنه في الانتخابات و له الحرية في فضح كل من سولت له نفسه الغدر و الخيانة تحياتي اتمنى من الزفزافي و ابوه ان يطلب العفو من الجماهير الذي نعتهم بالعياشة . نعم انا عياشي اذن انا مغربي .
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5
14 - متابع هسبريسي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:16
أنا باغي نعرف واش هاد الزفزافي موجود فعلا في سجن سالب للحرية، ام انه مقيم في فندق خمسة نجوم ؟ اي حدث يقع والا يتدخل هذا الزفزافي ويقدم راْيه كما وانه جالس في صالون امام شاشة تلفزة سامسونغ وبراد ديال أتاي ومتبع معنا الأخبار ، كيفاش زعما هاد السيد كيعرف اي واقعة تقع داخل المغرب ؟ لانه يعلق يوميا على احداث يومية؟ او ربما كل هذه التصريحات المنسوبة للزفزافي هي اصلا اتية من عند ابيه وينسبها لابنه؟
لايعقل لانسان مسجون باش يعرف الطالعة والهابطة في البلاد الا اذا كان يتمتع بالكماليات في السجن من تلفزة وانترنيت وهاتف وحاسوب
نريد توضيحا من إدارة السجون واتمنى ان تقوم جريدة هسبريس المحترمة بتحقيق في الموضوع حتى يعلم الراي العام ظروف سجن الزفزافي التي يظهر انها احسن ممن يعيش خارج السجن .
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