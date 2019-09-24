الملك يعزي عبد الواحد الراضي في وفاة شقيقته‎

هسبريس من الرباط

وجّه الملك محمد السادس برقية تعزية إلى عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب الأسبق، في وفاة شقيقته زبيدة الراضي، مؤكدا تلقيه خبر وفاتها بعميق التأثر.

وقال الملك في البرقية: "بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لك، ومن خلالك لكافة أفراد أسرتك الموقرة، ولأهل الفقيدة المبرورة وذويها، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه تعالى أن يشملها بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيها خير الجزاء على ما قدمت بين يدي ربها من صالح الأعمال والمبرات".

وأضاف ملك المغرب: "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الفادح الذي ألم بعائلتكم، لندعوه عز وجل أن يعوضكم عنها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجنبك وأسرتك من كل مكروه، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا".