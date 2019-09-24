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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تطلق مشروعا رائدا لتدبير مخاطر الفيضانات

الداخلية تطلق مشروعا رائدا لتدبير مخاطر الفيضانات

الداخلية تطلق مشروعا رائدا لتدبير مخاطر الفيضانات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 19:19

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم، مشروعا رائدا لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات.

وأفادت وزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، تميز أيضا بإحداث مركز لتدبير مخاطر الفيضانات.

وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ الوزارة، مناسبة للتذكير بالإجراءات المتخذة من أجل التدبير الوقائي لمخاطر الفيضانات التي شهدت وتيرتها زيادة مهمة خلال العقدين الماضيين.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الرائد يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من خلال إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية (المحمدية)، ووادي (أوريكا)، وسهل (منطقة الغرب) ومنطقة صحراوية (كلميم). وسيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم.

ويندرج النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.

ومن شأن هذا المشروع الرائد، حسب البلاغ، أن يمكن في المستقبل المنظور من توسيع النظام ليشمل جميع المناطق ذات الأولوية على مجموع التراب الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو عبدالله الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 19:50
فكرة ممتازة استحسنها اغلب المغاربة. ولكن التنفيذ يجيب الله. اشمن عام يكملو عليه
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3
2 - Le courant d air الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:20
قبل التفكير في اي صندوق كصندوق الكوارث الدي تعتزم الحكومة انشاءه من جيوب المواطن البسيط حاربوا الغش في المنشئات (القناطر والطرق ..الخ) لان اغلب القناطر التي انجزت حديثا تنجرف مع اول قطرة بينما قناطر انجزت في عهد الحماية لا زالت تقاوم الفيضانات ...ادا حاربتم الغش في المشاريع فستقلصون التعويضات عن الكوارث باكثر من النصف..ولكن لا اظنكم ستفعلون لان حاميها حراميها والكل واكل والحمد لله.
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4
3 - عبد السلام اطراشلي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:20
المشروع بين الورق والواقع والتنزيل سيحتاج إلى ردح من الزمن إذا لم يضع بين الإدارات المعنية....
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1
4 - Salam الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:22
ألله المستعان ألله يسمحكوم شحال هاذي وحنا نسمعليكوم في هاذ لبلاذ غير لكذوب مذرتو ولو ذارتو لمشاريع ليلكوم ولولذكوم أم لفقير ليهوم لله سبحانه غير شفار علي خوه بلاذ ضولم حشوما عليكم اتقوا الله.....
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4
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