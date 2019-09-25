تفاعل إيجابي يرافق الترشح الإلكتروني للوظيفة

هسبريس من الرباط

أطلقت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خدمة الترشح الإلكتروني للمباريات عبر البوابة الوطنية للتشغيل العمومي، ابتداء من 11 يوليوز 2019؛ وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية وتسهيل وتسريع عملية الترشح لمباريات التوظيف الخاصة بمصالح الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الوزارة ذاتها فإن هذه الخدمة "تمكن المترشح من تقديم ترشحه للوظائف العمومية إلكترونيا، ولاقت تفاعلا إيجابيا من طرف الباحثين عن الشغل، بعد أن وصل عدد المترشحين الذين قاموا بإنشاء حساب على بوابة التشغيل العمومي إلى حدود متم شهر شتنبر 2019 إلى 4800".

كما توفر هذه الخدمة، وفق المصدر ذاته، عدة مزايا، "إذ تسهل عملية الترشيح للوظائف العمومية من خلال التدبير اللامادي لملف الترشيح، وحفظ وتخزين معلومات المترشح، واللجوء إليها في أي لحظة، وإخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وكذا إشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح له، ما يساهم في تقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين".

من جهة أخرى، تساعد هذه الخدمة الإدارات "على تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المتعلقة بالمترشح، إضافة إلى التوفر على قاعدة معطيات المترشحين لإعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالترشيح للوظيفة العمومية"، حسب البلاغ ذاته.

وشددت الوزارة على أن الخدمة تعمل أيضا على "رفع معاناة التنقل عن الراغبين في ولوج أسلاك الوظيفة العمومية الذين يمكنهم بفضل خدمة الترشيح الإلكتروني إيداع ملفاتهم من أي نقطة في تراب المملكة دون التنقل إلى الرباط".