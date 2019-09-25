الداخلية تتفاوض لطيّ الخلاف بمطار محمد الخامس

هسبريس ـ عبد الإله شبل

ما يزال الاحتقان مستمرا داخل مطار محمد الخامس الدولي بين العمال المنتمين لعدد من النقابات وإدارات الشركات العاملة به، الشيء الذي دفع وزارة الداخلية إلى النزول بثقلها مخافة تطور الأوضاع ودخول العمال في إضرابات عن العمل ما ستؤثر على الواجهة الجوية للمملكة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لقاء سيجمع اليوم الأربعاء وزارة الداخلية بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية للعاملين بمطار محمد الخامس، الذين يعانون من تعسفات ولديهم نزاعات شغل مع الشركات المشغلة لهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن هذا اللقاء "يهدف إلى التوصل إلى حلول عملية من شأنها وقف الاحتقان داخل مطار محمد الخامس"، خصوصا وأن العمال يلوحون بالدخول في إضراب عن العمل في حالة ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وبالموازاة مع ذلك، عقد مئات عمال المطار، اليوم الأربعاء أيضا، اجتماعا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة الأوضاع والاتفاق على السبل الممكن نهجها في حالة تعنت مشغليهم في الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب العمال بـ"ضرورة تفعيل الميثاق الذي سبق توقيعه في يونيو الماضي"، و"وقف التعسفات" التي طالت العديد منهم، والتي وصلت حد اعتقال بعضهم وتوجيه "تهم مجانية" إليهم، وفق إفاداتهم.

وقال يونس الرافعي، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الخدمات الأرضيّة بمطار محمد الخامس، إن العمال "تعرضوا يوم الجمعة الفائت لتعسفات، وبعضهم تم اعتقاله وإيداعه سجن عكاشة، وذلك من أجل ثنينا عن النضال ودفعنا للتنازل عن الميثاق".

وأضاف الرافعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العمال ينتظرون ما سيسفر عنه اللقاء الذي يجمع الأمين العام للنقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ المواقف اللازمة"، مؤكدا أنه "سيتم التصعيد في حالة ما لم يتم وقف هذه التعسفات"، على حد تعبيره.

وبدورهم، سبق لممثلي العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن عبروا، خلال ندوة صحافية عقدت الأسبوع الماضي، عن تذمرهم من الطريقة التي يتم بها التعامل مع العمال من طرف أرباب الشركات والمسؤولين بها، مهددين في الوقت نفسه بالتصعيد في حالة ما لم تتم الاستجابة لملفهم المطلبي.

وقال عبد الكريم البريكي، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن تنظيمهم لتلك الندوة الصحافية "جاء جراء إغلاق باب الحوار مع الشركة التي مارست جميع أنواع التعسفات، لاسيما القانونية منها"، مشددا على أنها "تعمل على ضرب الحريات النقابية".

ويعيش مطار محمد الخامس، مؤخرا، حالة يرثى لها وفوضى أثارت غضبا واسعا من طرف المسافرين المغاربة والأجانب، بسبب طول ساعات الانتظار وتأخر الطائرات، إلى جانب أزمة الحقائب.