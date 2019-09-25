24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ريدوان يقتحم الشاشة الفضية ويستقطب نجوم الفن السابع إلى المملكة (5.00)

  2. تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)

  3. مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام (5.00)

  4. تلاميذ بزاكورة يعلّقون الدراسة بسبب غياب النقل (5.00)

  5. مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود"

"أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود"

"أساتذة التعاقد" يختارون لغة التصعيد ويطلبون "الإدماج بدون قيود"
هسبريس- مصطفى شاكري
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:00

اختار "الأساتذة المتعاقدون" لغة الوعيد للرد على الإجراءات الإدارية التي تباشرها الوزارة الوصية على القطاع في حقهم، بحيث نبهت تنسيقيتهم "وزارة التربية الوطنية" إلى "ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة عملية التفييض التي همت مختلف المؤسسات بربوع الوطن للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما سيرافقها من قرارات ارتجالية وعشوائية، تنم عن هشاشة هذا الوباء المسمى بالتعاقد أو التوظيف الجهوي".

وجددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" رفضها لما أسمته بـ "مخطط التعاقد المشؤوم"، معتبرة أنه يجسد "هجوماً متقدما في مسلسل خوصصة المدرسة العمومية"، مؤكدة أيضا رفضها لـ "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ولأي مقترح يفيد المماثلة في الحقوق مع موظفي وزارة التربية الوطنية، وكذلك ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب التكبيلي"، مطالبة بـ"الإدماج بدون قيد أو شرط في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".

كما دعت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني توصلت هسبريس بنسخة منه، الوزارة الوصية على القطاع إلى "الالتزام بمخرجات الحوار والتراجع عن مختلف استدعاءات التأهيل المهني التي أصدرتها بعض الأكاديميات"، منددة بـ "التصريحات اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية التي يساهم من خلالها في تأجيج الأوضاع".

في هذا السياق، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية ذاتها، إن "الوزارة تدعي تخصيص جلسات الحوار، من خلال وسائل الإعلام، لكننا لم نعقد أي جلسة للحوار منذ 23 ماي الماضي الذي تخلفت عنه الوزارة"، وزاد: "مرت حاليا نحو خمسة أشهر بدون أي مبادرة من لدن الوزارة".

وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية توهم المواطنين بكونها ستخصص جلسة حوار أخرى، مثلما صرحت بذلك في إحدى المجالس الحكومية، لكن التنسيقية لم تتوصل بأي دعوة رسمية، بوصفها الممثل الرسمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأوضح الفاعل عينه أن "الوزارة لم تحترم مخرجات الحوار السابقة، سواء تعلق الأمر بـ 13 أبريل أو 10 ماي، بحيث اتفقنا في جلسات الحوار على إصدارها لمذكرة رسمية تلغي فيها جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة، من خلال إشعارات ترك الوظيفة العمومية والعزل، وكذلك ما يتعلق باجتياز الامتحان المهني الذي اتفقنا على توقيفه إلى حين حلحلة الملف".

"أكاديمية الوزارة على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة ونظيرتها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة شرعتا في توجيه استدعاءات للأساتذة والأستاذات لاجتياز امتحان التأهيل المهني، وهو ما يتنافى مع مخرجات الحوار السابق"، يردف المتحدث، مشيرا إلى "عدم صرف منحة أساتذة فوج 2019 في جهتي العيون-الساقية الحمراء ودرعة-تافيلالت، وكذلك استدعاء الأساتذة إلى مخافر الشرطة، آخرها في مديرية جرادة، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الترهيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عابر سبيا الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:10
اصلا نتونا اش قاريين باش تربيو هاد الجيل قسما بالله ايلا كلكم مكلخين و المخير فيكم ميديرش redaction en francais لقيتو الدولة حيداتكم من الشماج حمدو الله . بنادم ملكخ ساني علا كونترا و داير تصعيد علا الادماج قمة الكللللللخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
2 - سوسن حاربيل الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:12
ما هو الفرق بين النظامين؟ لا فرق مطلقا بل نفس النظام فقط التسمية تغيرت...ثم ان الوظيفة مدى الحياة يجب الانتهاء منها -البقاء مدة 42 سنة في نفس المكان و نفس العمل صعب جدا بل مستحيل...و لا زلنا نرى موظفين شيوخا و مترهلين و ضعاف الصحة و المقدرة و السمع و البصر و الذاكرة و فيهم امراض السكري و العصاب و القلق لا يفعلون شيئا و هدفهم فقط البقاء الى التقاعد الكامل و هذا عيب بل ينبغي تسهيل التقاعد النسبي و التعاقد و فتح نظام التوظيف المنغلق...ثم ان الدولة في حاجة الى المدرسين فكيف ستتخلى عنهم و اين الفرق بين نظام الاكاديمات و النظام القديم؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
3 - مول البراكة وافتخر بملكي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:13
هاد الاساتذة باغيين يرجعو بلادنا بحال ليبيا والعراق وعاش سيدنا ومولانا محمد السادس امير المؤمنين وعاشت الاسرة الملكية العلوية الشريفة المقدسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
4 - حنان الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:18
هذه خطة محكمة من طرف الدولة،لدفع الآباء على تحويل ابنائهم نحو التعليم الخاص الذي اعترفت الوزارة مؤخرا بأنها ستمضي قدما بتشجيعه ودعمه؛لذلك تعمدت ألا تجد مخرجا وحلا لهؤلاء الأساتذة:ويبقى الضحية الاولى هي التلميذ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - الغربلة ثم الاقتطاع. الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:18
هؤلاء ليسوا أساتذة والدليل مستواهم الضعيف ،ونكثهم للعقد الذي وقعوه بايديهم ،للاسف انتسب وا إلى التدريس في غفلة من الجميع ،نقول ونكرر مع الكثير من المتضررين على الوزارة القيام بالغربلة ثم ردعهم كما يطالب الجميع بالاقتطاعات وتطبيق الأجر مقابل العمل والله احسن وسيلة تحد من فوضوياتهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
6 - ملاحظ محمد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:18
راه الحل الوحيد مع هؤلاء هو تعويضهم بالمجندين في حالة ما اذا ارادوا اعادة سيناريو السنة الماضية ولكن شرط عدم ارجاعهم للعمل و طردهم نهاءيا لان هذا رجع لعب الدراري ابناء الشعب يضيعون والمتعاقدين ارادوا الخلصة والاضراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
7 - Observateur الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:21
"أساتذة التعاقد" يطلبون السماح لهم يقاريو رسميا بالدارجة المغربية التي لا يتقنون غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
8 - جلال الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:23
الاساتذة المتعاقدون من اول قبلوا بي العمل بالتعاقد كان عليهم يعترضون من اول والا يقبلوا بالتعاقد يي التالي ما فعلوه الإخلال بالشروط العقد الشريعة المتعاقدين بالتالي على الوزارة تنفيذ المسطرة القانونية إنهاء العقدة الفصل وتوقيف كل من لا يلتحق بي عمله من اول رفضوا القانون ماشي حتى خدمتم سخنتم بلاصة ديالكم بغيرها تحدوا القانون انتماء اصلا مستواكم ضعيف جدا العمل بالعقدة يساوي مستواكم اعتبروه التجربة وتكوين بعد الترسيم حتى الوزراء كانت الواضحة سوف يتم الترسيم الأساتذة جيدين بعد سنتين فقط من العقدة مزيانة باش عرفوا شكون صالح و طالح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
9 - محمد المغربي الامازيغي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:24
التصعيد ثم التصعيد حتى استقالة الفاشل.. الغيركفؤ.. الخاوي وزير اللاتربية واللا تعليم...المدعو امزازي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - €£¥₩ الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:24
عن اي حوار تتحدثون انتم تريدون الادماج في الوظيفة العمومية .لا اقل ولا اكثر ..والمخرجات لي تتهضرو عليها هي انه لا ادماج في الوظيفة .بل هناك ادماج جهوي وفق حاجيات الاكادميات. وسلات اللعبة .كما يجب نسف هديك التنسيقية لي تتشجع على الفتنة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
11 - HASSAN الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:25
منذ ان تولى الوزير امزازي وزارة التعليم والمشاكل تزداد تفاقما ولم نلاحظ اي مؤشر ايجابي ملموس سوى الجزة والعصا او العصا فالروايض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - hossain الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:26
في الواقع الوزارة على حق اللهم يتم تفييضكم أو تجد مشكل السنة الماضية ضاع التلاميذ بسبب تهوركم اين كنتم في الصيف في الاستجمام والاعراس كان عليكم الاحتجاج على العموم هذا الملف لن تركع الدولة مقابل شرذمة من الانتهازيين اخترتم عليكم تحمل المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
13 - فرضت الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:26
اغلب الاساتذة المتعاقدين بدؤو الاشتغال بفضل حزم الوزارة ودعم اسر التلاميذ لها, وهاد التنسيقية التي فرضت على المتعاقدين لا تمثل سوى اعضاءها .ولي معجبوش التعاقد يمشي بحالو والله ما يمنعو حد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - لك الله ياوطني الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:27
ادا تم ادماج هؤﻻء ضدا على اللوائح والقوانين وخضوعا للبلطجة والقوة العددية وباستعمال ابناء الفقراء كرهائن فسلام الله على هدا البلد وهيبته فنحن سنطلب فك عقدنا معه مادامت ستسود الرداءة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
15 - خدوج الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:28
للأسف بقية الأساتذة المرسمين تم تنكيس رؤوسهم بالكريديات ويخافون ، لكن كما يقول المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - ديوجين المغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:30
ماضاع حق وراءه طالب ناضلوا وناضلوا قلوبنا معكم انتم اخر جدار في وجه الفساد والمفسدين... الله معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - Gag الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:35
من يسمع لغة هؤلاء الاساتذة يظن انه امام فعلا اساتذة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
18 - هاشمي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:38
من وقع عقدا عن رضاه دون قيد أو شرط فإن ما يقوم به اليوم منحط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
19 - الدين فرض عليهم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:38
لقد سئمنا من عبارة "الدين فرض عليهم" وأصبحت مثل المسلسل المكسيكي خلود و سامحيني حيث تسمعها في كل مكان و لكن سيأتي يوما يقتنع فيه هؤلاء الأساتدة أن لا حل سوى قبول ما و قعوا عليه و قبلوه وهم في تمام البلوغ و الوعي والإدراك وحتى لا قدر الله كرروا اضراباتهم مثل السنة الماضية فانهم هم الخاسرون والطبقة الكادحة معهم التي لازالت في التعليم العمومي لأن الملاحظ أن هده السنة هناك زحف كبير على المؤسسات الخاصة ثم شيء آخر هو حتى و إن أضربوا فإن الوزارة ستسهل الامتحانات خاصة الإشهادية وستنجح الأغلبية ضدا عليهم حتى يتم تثبيت التعاقد آجلا أم عاجلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
20 - صابر على الهم الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 19:39
يا أبنائي الوزارة تحب أن يتذيل التعليم المراتب المتأخرة على مقياس السلم العالمي ....
و هي تعمل جاهدة من أجل ((((( إصلاحه ))))) بكل الوسائل
فهي تهدف لجعل المؤسسة ككل متعاقدة في انتظار خوصصتها ....
الخوصصة التي بدأت تطرق حقول العالم القروي أيضا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.