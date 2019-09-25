24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)

  2. مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام (5.00)

  3. تلاميذ بزاكورة يعلّقون الدراسة بسبب غياب النقل (5.00)

  4. مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية (5.00)

  5. "قادمون وقادرون" تضع خطة إستراتيجية لبلوغ مغرب متقدم ومزدهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "مندوبية السجون" تلجأ إلى البحث العلمي لوقف ظاهرة العود للجريمة

"مندوبية السجون" تلجأ إلى البحث العلمي لوقف ظاهرة العود للجريمة

"مندوبية السجون" تلجأ إلى البحث العلمي لوقف ظاهرة العود للجريمة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:00

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية تضع ضمن أولوياتها التركيز في برامج عملها ومخططاتها المستقبلية على المواضيع ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية للسجناء، من أجل جعل المؤسسات السجنية فضاء للإصلاح والتهذيب وتأهيل السجناء للاندماج من جديد في المجتمع.

وأضاف التامك، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة للجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، المنطلقة فعالياتها صباح اليوم الأربعاء في السجن المحلي 2 بمدينة سلا، أن المندوبية تسعى إلى الحد من ظاهرة العود، وذلك عبر جعل السجين قادرا على الانخراط في المجتمع بعد خروجه من السجن، وأن يتمكن من الاعتماد على نفسه والابتعاد عن كل مظاهر الانحراف.

وتناقش الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحدى الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها المنظومة الجنائية والسجنية في المغرب، وتتعلق بظاهرة العود إلى الجريمة، اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة اجتماعية تقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين، من مؤسسات ومجتمع مدني، للحد منها، حسب التامك.

ويظهر أن كل المقاربات التي كانت متّبعة في السابق للحد من ظاهرة العود لم تفلح في ذلك، وهو ما دفع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى معالجة هذه الظاهرة انطلاقا من مقاربة علمية، حيث أنجزت دراسة حول الأسباب والدوافع وراء حالات العود، أشرف عليها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة.

وقال محمد صالح التامك إن الدراسة المنجزة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت ثمرة نقاشات مع الفاعلين الحكوميين والمدنيين المعنيين، ويُتوخى منها تحديد المسببات القانونية والاجتماعية لظاهرة عودة السجناء المفرج عنهم إلى الجريمة، من أجل توفير أرضية للمسؤولين عن وضع السياسات العمومية لوضع حلول للحد من هذه الظاهرة.

وأجمع المسؤولون الحكوميون والقضائيون ومسؤولو هيئات الحكامة المشاركون في الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية؛ إذ دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في العقوبات قصيرة الأمد، التي قال إنها بدون فعالية.

الرميد دعا إلى البحث عن أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي تطرحها ظاهرة العود إلى الجريمة، من قبيل ما الذي يجعل الشخص الذي مثل أمام المحكمة وسبق له أن دخل السجن يعود إلى ارتكاب الجريمة؟ ولماذا لا تردع الأحكام، سواء كانت حبسية أو مالية، المحكومين عن ارتكاب الجرائم؟ وهل تساهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا تستجيب لحاجيات الناس في ظاهرة العود إلى الجريمة؟

ويبدو أن تنامي ظاهرة العود إلى الجريمة، وما يعقبها من انعكاسات سلبية، سواء من حيث ارتفاع نسبة الجريمة أو الاكتظاظ في السجون، قد دفع بالقطاعات الحكومية المعنية إلى البحث عن حلول لها؛ إذ قال محمد أوجار، وزير العدل، إن هناك عددا من المراجعات اللازمة للمقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، للحد من تطور الجريمة، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان أمن المواطنين.

ونبه وزير العدل إلى أن ظاهرة العود إلى الجريمة لها انعكاسات كبيرة على المجتمع، في ظل عجز السياسة الجنائية عن إيجاد حلول لمعالجتها، وضعف التنسيق بين السياسات العمومية والسياسة الجنائية، مبرزا أن ظاهر العود إلى الجريمة لها أسباب اجتماعية واقتصادية.

أوجار اعترف بأن المنظومة القانونية المغربية تحتاج إلى مراجعة، حيث أشار إلى أن القانون المنظم لحالات العود متقادم؛ إذ يعود تاريخ صدوره إلى عام 1963، أي تاريخ اعتماد القانون الجنائي، بينما في التجارب المقارنة، يضيف وزير العدل، يتم تجديد القوانين المتعلقة بحالات العود بشكل مستمر لمواكبة التطور الذي تعرفه هذه الظاهرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mockingjay الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:15
شددوا الأحكام و ألغوا العفو الملكي و ألغوا خدمة خمسة نجوم في السجون و ألغوا قفة السجين تختفي ظاهرة العودة للسجون ! لو طبقت هذه الشروط لأصبح المجرم يضرب مليون حساب في رأسه قبل حتى التفكير في رفع صوته أثناء المشاجرة العادية ! ما معنى أن يغتصب امرأة و يفتح وجهها بشفرة أو سيف ويخرج بعوف ملكي بعد مكوته في السجن لشهر أو شهرين تحت خدمة خمسة نجوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:24
لما ذا لا يكون البحث العلمي قبل الدخول للسجن للحد من ظاهرة الإجرام التي أصبحت مقلقة ومستفحلة..... أما بعد مرحلة تجربة السجن فلن يكون لها مفعول كما من قبل..... البحث عن الأسباب قبل العلاج بالكي.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - حسن الغنيمي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:30
ديرو شي جامعة مختص في التشرميل و الاجرام في السجون و في كليات و معاهد عليا متخصصة في الظاهرة و لا تنسوا دعوة كبار المجرمين في السجون و اخطرهم و كبار المجرمين من اصحاب البدلات البيضاء و الكوستيمات كوستار و اقامة ندوات و دعوة المجرمين لالقاء محاضرات و دروس و عرض تجاربهم امام العموم....الدولة التي ليست مبنية على الصح اي العدل و حكم الشعب ليست دولة بل سموها باسم اخر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:35
و أ نا أشاطر تعليق رقم 1 الرأي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - الحسين الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:38
عن سؤال لماذا يرجع السجين إلى اقتراف الجريمة مرة أخرى بعد خروجه من السجن. و الجواب ان القوانين التي يعمل بها في محاكمنا من صنع البشر. ولن يكون هناك حل لهذه المشكلة الا اذا رجعنا إلى أحكام الشريعة الاسلامية.ونطبقها تطبيقا كاملا قال تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون....والا سيبقى الحال كما هو عليه وربما سيزيد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:39
المبادرات يجب أن لا يكون من ورائها التسويق الإعلامي و إنما يجب أن تكون مبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع و الوقوف على مكان الجرح ألا هو العدالة الإجتماعية و التوقف على من نهج سياسة التهميش و الإقصاء للشباب العاطل عن العمل و كذا محاربة آفة المخدرات بكل الطرق الممكنة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - التهامي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:40
سبق ان اشتغلت على جوانب نفسية مرضية ذات علاقة بالبنية النفسية و الاجتماعية في ظاهرة الجنوح العنيف و المتكرر و ذلك بافتحاص عشرات السجناء المراهقين ميدانيا ، لذا يمكنني القول بان المقاربة السيكولوجية تبقى الغائب العنيد داخل اجتهادات المشرفين على السياسة الجنائية في بلادنا..توصيات هذا البحث تراود رفوف كلية الآداب بالرباط من بينهااقتراح تفعيل دور السلطة الأبوية الرمزية عبر إنشاء بدلاء يتتبعون مسار السجين من داخل المؤسسة ثم خارجها وقت سراحه و السهر على مرافقته خلال فترة اعادة الإدماج الاجتماعي... الى جانب استنتاجات أخرى هادفة و مكملة للإجراءات الصادرة عن الفاعلين المتدخلين في هذا الشأن.يبقى السؤال : لماذا تغييب المقاربة النفسية و الأبحاث السيكولوجية ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - غير دايز الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:42
تجعلو من السجن فندق خمس نجوم و تاسفون على حالات العود قوموا بتحسين خارج أسوار السجن و اجعلو للمواطن مرجع و مكتسب يخاف اي يفقده(عمل أسرة...) و اجعلو السجن مكان للردع وليس ارض خصبة لإنتاج المجرمين اما الأبحاث العلمية ما هي إلى عذر لضرب ميزانية جديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.