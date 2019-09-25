وزارة الصحة تسحب أدوية تحتوي على "الرانيتيدين"

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، في بلاغ رسمي، عن سحب جميع الأدوية المحتوية على مادة "الرانيتيدين" المسجلة في المغرب، إلى حين التأكد من سلامتها وخلوها من أي خطر.

وزارة الصحة، في بلاغ توصلت به هسبريس اليوم، أكدت أن إجراءات احترازية اتخذت من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، بناء على التقارير الصادرة من عدة وكالات أجنبية للدواء، على غرار الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء والوكالة الأوروبية للأدوية، بخصوص الأدوية المحتوية على مادة "رانيتيدين" المستعملة لتقليل إفراز الحمض في المعدة، إذ تبينت إمكانية احتوائها على المادة الشائبة "N-Nitrosodimethylamine NDMA" بنسب قليلة.

وحسب البلاغ ذاته، تشمل الإجراءات الاحترازية إجراء الأبحاث اللازمة على الأدوية المحتوية على مادة "الرانيتيدين"، للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة والمديرية الأوروبية لجودة الدواء والرعاية الصحية.

ودعت وزارة الصحة المرضى إلى استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلاني لوصف الدواء البديل المتوفر، معلنة أنها ستعمل على موافاة الرأي العام بكل جديد حول الموضوع.