دراسة: المال والإدمان أكثر دوافع "حالات العود للجريمة" بالمغرب

هسبريس - محمد الراجي

معلومات صادمة تلك التي كشفت عنها دراسة علمية أنجزتها المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول أسباب العود للجريمة، حيث بيّنت معطيات الدراسة التي أشرف على إنجازها محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن الفئة العمرية النشيطة، أي تلك التي من المفترض أن تكون منتجة، هي الأكثر سقوطا في العود للجريمة، إذ تصل النسبة في صفوف الفئة البالغة من العمر ما بين 18 و39 سنة، إلى 76 في المائة.

وتشير أرقام الدراسة الميدانية، التي شملت أزيد من 1699 سجينا من الجنسين في مختلف سجون المملكة، إلى أن حالات العود للجريمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسن؛ ذلك أنها تنخفض في صفوف الفئات أقل من 18 سنة إلى 5,2 في المائة، كما تنخفض بالتدريج لدى الفئة البالغة 40 سنة فما فوق من 7,6 في المائة، لتستقر عند نسبة 1,5 في المائة لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة.

وإضافة إلى عامل السن، تلعب الحالة العائلية دورا أساسيا في حالات العود للجريمة، إذ بلغت نسبة العود لدى العزاب 57,7 في المائة، بينما تنخفض إلى 22,8 في المائة لدى المتزوجين، و3,8 في المائة في حالة الخطوبة، و10,3 في المائة بالنسبة للمطلقين، و2 في المائة بالنسبة للأرامل.

كما ترتبط حالات العود للجريمة، وفق دراسة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالمستوى التعليمي؛ فكلما كان المستوى التعليمي للسجين عاليا انخفضت نسبة احتمال العود. وهكذا، فقد بلغت نسبة العود في صفوف السجناء الذين لديهم مستوى التعليم الابتدائي 39,8 في المائة، لتنخفض إلى 2,5 في المائة لدى السجناء الذين لديهم مستوى التعليم العالي.

علاقة بذلك، كشفت الدراسة الميدانية حول حالة العود بالسجون المغربية عن ارتباط ظاهرة العود بالبطالة، إذ صرح 37,7 في المائة من المبحوثين بأنهم لم يكونوا يعملون في وظيفة بأجر حين الاعتقال، فيما بلغت نسبة الذين كانوا يعملون 46,4 في المائة، 48 في المائة منهم كانوا يعملون بالقطاع الخاص، و12 في قطاع الصناعة، و3,4 في القطاع العام، والباقي كانوا يعملون في قطاعات الفلاحة والتجارة والتعليم والصحة والمشاريع الخاصة.

كما كشفت الدراسة المذكورة عن ارتباط العود للجريمة بضعف الدخل، إذ صرح 25,2 في المائة من المبحوثين بأن دخلهم كان ضعيفا، وصرح 12,2 في المائة منهم بأن دخلهم ضعيف جدا، و25,5 صرحوا بأن دخلهم كان متوسطا، بينما لم تتعد نسبة الذين كان لهم دخل متوسط ومرتفع 3,5 في المائة و1,2 في المائة على التوالي.

معطى مهم آخر كشفت عنه الدراسة، ويتعلق بمكان الإقامة، ففي الوقت الذي تسجّل فيه حالات العود في الدول المتقدمة داخل المدن، فإن العكس هو الذي يحدث في المغرب، كما أوضح محمد بوزلافة، إذ سجلت الدراسة أن أغلبية السجناء الذين يسقطون في حالات العود للجريمة ينتمون إلى العالم شبه الحضري والقروي، بنسبة 39,8 في المائة، و31,8 في المائة، على التوالي، في حين لا تتعدى نسبة العود بالنسبة للمقيمين في المجال الحضري 13,5 في المائة.

وبينت الدراسة أن 11,2 في المائة من السجناء الذين عادوا إلى ارتكاب جرائم بعد خروجهم من السجن حاولوا الانتحار، فيما صرح 20 في المائة منهم، جوابا عن سؤال "هل سبق أن حاولتَ الانتحار؟" بأنهم ألحقوا الأذى بأنفسهم.

المعطيات المثيرة التي كشفت عنها الدراسة، في الشق المتعلق بالانتحار، والتي وصفها محمد بوزلافة بـ"الخطرة جدا"، أفادت بأن 15 في المائة من محاولات الانتحار قام بها السجناء المبحوثون داخل المؤسسات السجنية، و12 في المائة قبل السجن، فيما قام 6،5 من السجناء المبحوثين بمحاولات انتحار قبل السجن وداخله.

معطى آخر وقفت عنده الدراسة ويكشف عن الاختلالات التي يعاني منها المجتمع المغربي، يتعلق بالاغتصاب، حيث صرح 8,7 من السجناء بأنهم تعرضوا للاغتصاب، 5,5 في المائة منهم اغتصبوا بين مرة ومرتين، و3,2 في المائة تعرضوا للاغتصاب أكثر من مرة.

وبخصوص المرحلة العمرية التي تعرض فيها المصرحون للاغتصاب، فإن 5,6 في المائة منهم اغتصبوا في مرحلة الطفولة، و4,4 في المائة تعرضوا للاغتصاب في مرحلة المراهقة، و3,3 في المائة خلال مرحلة الشباب.

وعلق محمد بوزلافة على هذه المعطيات بالقول إن الاغتصاب من إشكال العنف التي تؤدي بالضحية إلى أن يتحول من ضحية إلى فاعل.

وتصدّرت حالات الاغتصاب من طرف الأقارب، والاغتصاب الذي يتم في إطار العلاقات الزوجية، حالات الاغتصاب التي طالت الفئة المبحوثة، إذ صرح 4,4 في المائة منهم بأنهم تعرضوا للاغتصاب من طرف فرد من العائلة، وصرح 2,4 في المائة منهم بأنهم تعرضوا للاغتصاب من طرف شريك الحياة الزوجية، و3,5 من طرف أشخاص يعرفونهم، و3,9 من طرف أشخاص ليست لهم به معرفة مسبقة.

وبخصوص نوعية الجرائم المرتبكة من طرف المبحوثين، جاءت السرقة في المرتبة الأولى بنسبة 31,8 في المائة، تلاها الاتجار في المخدرات بنسبة 23,4 في المائة، والاعتداء بنسبة 19,1 في المائة، واستهلاك المخدرات بنسبة 8 في المائة، وتوزعت باقي الجرائم بين القتل والجنس وانتهاك قوانين الهجرة والإرهاب والجرائم ضد الدين والأخلاق.

وتعود أسباب ارتكاب الجرائم، وفق ما كشفت عنه معطيات الدراسة، إلى الإدمان على المخدرات والكحول بنسبة 52,1 في المائة، ثم المشاكل المالية بنسبة 42,2 في المائة.

وفي الوقت الذي لمّت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في جامعتها الخريفية المنطلقة فعالياتها اليوم الأربعاء بالسجن المحلي 2 بسلا، وزراء من مختلف القطاعات الحكومية وخبراء مغاربة وأجانب، للبحث عن حلول لظاهرة العود للجريمة، أظهرت الدراسة التي أنجزتها المندوبية غياب أي رعاية لفائدة السجناء من طرف الحكومة، بعد خروجهم من السجن.

يتأكد ذلك من خلال جواب المبحوثين الذين شملتهم الدراسة عن سؤال "هل سبق أن تلقيت أي علاج لمشكل العود؟"، إذ أجاب 83,8 في المائة منهم بـ"لا"، بينما لم تتعد نسبة الذين أجابوا بـ"نعم" 6,8 في المائة، وفضّل 9,7 في المائة منهم عدم الجواب عن السؤال.