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خبراء مغاربة ينادون بتمكين السجناء من المال والسكن الاقتصادي

خبراء مغاربة ينادون بتمكين السجناء من المال والسكن الاقتصادي
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:00

شهدت الجلسة العلمية الثانية ضمن الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون توجيه انتقادات إلى طريقة تعاطي الحكومة مع السجناء، كما شهدت تقديم مجموعة من المقترحات للحيلولة دون تكرار حالات العود إلى الجريمة، التي أضحت ظاهرة تؤرق مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون.

عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المعروف، دعا في مداخلته إلى جعل المؤسسات السجنية مؤسسات اجتماعية لإصلاح النزلاء، وجعلهم منتجين، عوض الاكتفاء فقط بحبسهم خلف القضبان إلى حين انتهاء مدة محكوميتهم؛ وذلك بتمكينهم من تعلم حرف تساعدهم على خلق مشاريع خاصة بهم بعد مغادرتهم السجن.

وضرب الكتاني مثلا بالتجربة الصينية في مجال إدماج السجناء في المجتمع، إذ أشار إلى أن قنطرة الرباط المعلقة التي بنتها شركات صينية شُيّدت بأيادي سجناء صينيين، أهّلتهم حكومتهم ليتمكنوا من أدوات وطرق البناء، وبعد مغادرتهم أسوار السجون وجدوا أماكن عمل داخل شركة البناء التي تولت تشييد قنطرة الرباط المعلقة.

ودعا أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى الاقتداء بتجارب الدول الناجحة في مجال إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية في المجتمع، عبر تجهيزها بورشات الحرف، كالنجارة والحدادة والصباغة.. وتمكينهم من جزء من الأجرة والاحتفاظ بالجزء المتبقي إلى حين خروجهم من السجن، من أجل مساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة.

الكتاني دعا إلى تمكين السجناء من السكن الاقتصادي، عبر تشغيلهم في بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، "بهدف إعطائهم أملا في إمكانية بدء حياة أفضل"، مضيفا: "عندما يجد النزيل بيتا يأوي إليه، وفي جيبه قدرا من المال، فهذا سيبعده عن الانحراف، ويجعله مندمجا في المجتمع".

في السياق نفسه دعا هشام معروف، الباحث في السياسات الاجتماعية، إلى العودة إلى بعض المهن التي كان يقوم بها نزلاء المؤسسات السجنية، مثل خياطة الزي الرسمي لعناصر الدرك والجيش.

وقال المتحدث ذاته: "في الولايات المتحدة الأمريكية يجد السجين مئات فرص العمل عندما يغادر السجن، وفي المغرب لا يجد أمامه غير طرق الانحراف، وحتى المخدرات تصل إليه وهو في السجن"، وأردف متسائلا: "لماذا لم يعد السجناء يخيطون بدلات الجنود والدرك، عوض تفويتها للخواص".

وعزا هشام معروف سبب الفشل في الحد من ظاهرة العود للجريمة، إلى فشل السياسات العمومية الموجهة إلى عموم المواطنين، قائلا: "الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية التي يطلبها المواطن ربما تتوفر للسجناء داخل السجون ولا تتوفر لهم خارجها".

من جهة ثانية، قال المشيشي العلمي، وزير العدل سابقا، إن العوامل التي تفرز الجريمة الأصلية هي نفسها التي تفرز حالة العود، مشيرا إلى أن الجريمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعامل السنّ؛ ذلك أن الأحداث هم أقرب الأشخاص إلى العود، وفسّر ذلك بكون الإنسان في مرحلة الشباب "يكون قويا ومغامرا ولا يفكر كثيرا قبل الإقدام على الفعل".

"وكلما ارتفع السن كلما قلّ احتمال العود، لأن سن ما بعد الأربعين والخمسين هو سن التعقل قبل التفكير في الإقدام على أي تصرف غير سوي..كلما تقدم الشخص في السن يقل احتمال ارتكاب الجريمة بشكل أكبر، لأن الشيخ ضعيفُ القوة وضعيفُ العقل حتى، ومن الصعب أن يقدم على ارتكاب جريمة"، يوضح العلمي.

ودعا وزير العدل سابقا الفاعلين المعنيين إلى بذل الجهود للحيلولة دون سقوط المساجين في حالة العود، "لأنها إذا حدثت مرة واحدة فهذا يعني أن الشخص تخلص من الجريمة ولم يتخلص من وضعية الإجرام؛ ما يعني احتمال تكرار حالات العود مرات كثيرة"، على حد قوله.

وشدد المشيشي العلمي على أن الحلول والتدابير والإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة العود إلى الجريمة "ينبغي ألا تكون مبنية على ما يظهر على السطح، بل بناء على معطيات ميدانية، وهذا يتطلب القيام بدراسات وأبحاث معمقة؛ عدا ذلك لن نصل إلى علاج حقيقي لهذه الظاهرة"، حسب تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مراد بباص الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:17
اد اتيحت لهم فرصة عمل ومساعدتهم في اقتناء سكن اقتصادي لا نراهم في سجون .
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-16
2 - من خارج الوطن الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:18
اوزيدو عطيولو شيفور و كويزينيي واحد حارس أمن أمام المنزل زائد تذكرة سفر إلى أي بلد يريد التوجه إليه عندما يخرج من السجن لأن نفسيته تكون متحطمة مسكين
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50
3 - ابو علي الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:20
يجب ارجاع الاعدام و العذاب و الاشغال الشاقة داخل السجون المغربية لان السجون في المغرب احسن من المستشفيات و الفنادق في المغرب و يجب اعطاء السكن و المال من هم بحاجة اليها و تخفيظ المعيشة و المواد الغذائية و المحروقات و باركة من الطنز على عقول الناس راه كلشي عاق و فاق بيكم السجين معاقبته و سجنه و تعذيبه لانه تعذا عاى الغير راه كثر في المغرب
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56
4 - مواطن الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:21
بالنسبة للمجرمين يجب ان تكون العقوبة قاسية وان لايستفيدو من العفو. وان يعملوا اعمال شاقة ونافعة تعود بالنفع للوطن.
والكل يجب ان يتعلم حرفة داخل السجن وان تبتعد الجمعيات الحقوقية الفارغة عنهم لان ظروف عيشهم احسن من المواطنين خارج السجن وهذا غير طبيعي ( تطبيب اكل ترفيه...) وان تمنع عنهم اعانات العائلات
وسوف ترون نسبة العود قليلة
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35
5 - DRISS الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:21
لا،لا.... من الأحسن عطيوهم كريمة الواحد، أو زيدوهم 100 مليون سنتيم ، باش ما يبقاوش مساكن يذبحو عباد الله، را دراوش مساكن واخا كيغتسبو و يذبحو عباد الله را نيتهم حسنة مساكن ...أمة ضحكت من تقليدها الاعمى الأمم.
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34
6 - marroqui الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:23
maintenant je sais pourquoi on est un pays sous developpe
la prison c'est pour emprisonner et priver ces détenus de leur liberté et non pour faire de la formation
pour cela il y a les ecoles les centres de formation et la société civile
si les conditions d'emprisonnement sont dures et très privatives alors la on peut dire que personne ne voudrait y retourmer
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10
7 - بلاد الخير الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:25
على هذ قبال خصيك تخالص فلوس ورشوة باش دخول السجن الجريمة وحدها مكافياش
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25
8 - mann الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:27
هي لي بغا شي برتما يقلبها كريساج !! هههه
أي خبير أنت يا هذا! إسقاط تجارب دول أخرى غير واقعي و غير منطقي ! هاته الدول خلقت جوا خارج السجن يعيش فيه الانسان بكرامة أما نحن فالانسان خارج السجن لا يجد الظروف التي تتحدث عنها أنت !
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28
9 - hamid الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:27
إذا كانت لهؤلاء الخبرات هذه الخطة للسجناء لإدماجهم في مجال الشغل كما هو الحال في الصين، فلماذا لا نبدأ بمن هم خارج أسوار السجون من الشباب الشرفاء الذين جسلهم العدلي نظيف؟
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19
10 - Mowatina الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:28
اهم شيء هي بناس سجون جديدة ... لان السجون مكتضة و السبب الاول و الاخير في العفو الملكي و انخفاض الاحكام هي انه لا يوجد مكان و لا ميزانية لهؤلاء الذين كتروا ... بناء السدود و الطرقات شيء جيد ... و كذا تجربة البرازيل في تقليل مدة السجن معوكل كتاب يقرأه السجين.
و اخيرا القتل و الاغتصاب و سرقة المال العام يجب تطبيق عقوبة الاعدام. و هنيونا من هاد الحشرات حيت هاد الجريماين كاترجع بنادم حيوان و كاتأدي ناس اخرين مدى الحياة.
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14
11 - Youssef الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:28
السجن ليس مكان النزهة يرجع اليه المتنزه وقت ما شاء. الشغل داخل السجن (وليس الأشغال الشاقة كما علمتنا الافلام المصرية).
الخدمة العسكرية احسن مثال على تعلم الانضباط. وهي تجربة يجب أن تدخل إلى السجون المغربية بشكل آخر أي بدون زي عسكري وبدون التدريب على السلاح.
من خلال تعلم الانضباط والشغل بالسجن وتعلم حرفة؛ يتقاضى السجين أجره اليومي عن عمله، ويخصم منه ثمن الأكل ، إذ ليس من المقبول ان يسرقني شخص وانا اؤدي الضرائب لكي تضمن لي الدولة الامن والامان، ومن ضرائبي أسمِّن المجرم وقد يأكل في السجن احسن مني ليعود إلى فعلته غدا.
اتضامن مع الدولة وأؤدي قسطا لإعادة إدماج السجين، نعم.
عند خروج السجين يجد شيآن مالا وحرفة.
وعند اشتغاله داخل السجن وبشكل جماعي يتعلم اانضباط.
وهده أفكار لعلها تفيد أستاذنا الأجلاء الدين يقدمون دراسات لإدارة السجون.
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4
12 - adil الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:28
ا لمجرمون المشرملون مكانهم الاصلي وهو رميهم في الصحراء المغربية للحراسة الحدود وتجنيدهم والاعمال الشاقة بدون مال, اما دخولهم الفندق من خمسة نجوم مع الاكل والشرب والعفو الملكي هو سبب رجوعهم مرة اخرى الى السجن, المشرملون لا يستحقون العفو ,
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13 - dgapr الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:28
ارخص مكان حالياً في المغرب للعيش الكريم هو "السجن"

بدون كراء ولا فاتورات الكهرباء والماء، والأكل مجانا، والان السكن والعمل في طور الدراسة .
ليبغا الدار ادير مونتيف
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14 - اعزيزي الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:29
إذا نفد هذا الإقتراح قإن الكل سيحبد الدخول للسجن وبذلك تكثر الجرائم ، فهؤلاء الناس ( خصهم يدخلو لسوق راسهم ) فهم سببفي كثرة الإجرام ببلادنا
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15 - mona الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:29
يالله باليو المغاربة نوضو كلنا نكريسبو باش نفوزوا بشقة لا حول ولا قوة الا بالله حنا كنشكيوليهم من العقم وهما كيسولونا كيف دارين دراري
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16 - أبو مهدي الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:30
لا مهادنة مع هؤلاء المجرمين
في الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر والديموقراطي أنظمة العقاب أكثر تشددا في حالة العود يرمى بالمجرمين في سجون يشرف عليها عسكريون متقاعدون ولها نظام خاص مبني على شعار " وداويني بالتي كانت هي الداء " يعني علاج العنف بالعنف والسجن ليس اقامة سياحية وانما هي مؤسسة علاجية والعلاج يختلف باختلاف الامراض .. في حالة العود يرمى بالمجرم في سجن لازيارة ولا حقوق ولا هم يحزنون الاعمال الشاقة
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17 - jawad الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:30
...دعا إلى تمكين السجناء من السكن الاقتصادي، عبر تشغيلهم في بناء الوحدات السكنية الاقتصادية....
الى صاحب المقترح. عليك التعمق أكثر في هذا الباب. فأغلبية المراهقين سيرغبون في السجن من أجل اقتناء الشقة وهذا سيدفعهم الى الاجرام
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18 - Naturaliat الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:31
خاصهم يخدمو أثناء فترة المدة السجنية
عطاه الله مايدار....الطرقات.....تهيء الأراضي الفلاحية ....الخ
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19 - محمد بن احمد108 الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:31
الشعب المغربي ينتظر اصدار احكام القصاص في حق المجرمين و تنفيذ اوامر الله عز وجل منهم ( ك قطع يد السارق و جلد الزناة و النفس بالنفس ..... الخ ) و اذا بنا نسمع اصواتا شاذة اخرى. و هذا تحريض على ان يصبح المغرب بلدا للمجرمين الذين سينالون ما لم ينله حتى الموظف الذي اشتغل في الادارات العمومية لازيد من 40 سنة . وهذا لم يتم الحكم به حتى في الجاهلية
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20 - nomade الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:32
إلزام السجناء بالعمل والإنتاج معقول، لأنهم يستهلكون أموال دافعي الضرائب، وليس من الطبيعي أن يكونوا عالة على المجتمع خارج وداخل السجن. أما أن توفر لهم الدولة المال والسكن، فهذا إرهاق في إرهاق، وسيشجع ذلك كل محتاج للبحث عن السجن بأي ثمن، كي يستفيد من السكن والمال.
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3
21 - القصيوي الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:33
الذي ينادي بتمكين السجناء من كسن اقتصادي و أموال لم يتعرض يوما للتشرميل و الكريساج و إلا لكان طالب بإزهاق أرواح هؤلاء. إن الأغلبية المطلقة من السجناء لها سوابق في الإجرام و ظاهرة العود تدل على أن التعامل بمنطق حقوق الإنسان مع هؤلاء لم تفضي سوى لتكرار هولاء لعمليات السرقة و اعتراض سبيل المواطن ليلا و نهار بكل أنواع الأسلحة المتاحة. إن من لا يراعي حقوق الإنسان و هو ينفذ عملا إجراميا في حق الأبرياء لا يجب اللجوء معه لمنطق و أرضية لا يؤمن بها. إن تمكين هؤلاء من الأكل و الشرب و المبيت و التطبيب على نفقة الدولة أمر مخز حقا و أليق بأن توظف هذه الأموال في النهوض بقطاع التعليم و الصحة و البنيات التحتية فحرام أن تهدر أموال طائلة على مجرمين ليس لهم أدنى استعداد للإندماج في المجتمع و الإنضباط للقوانين المعمول بها لأنهم بكل بساطة ألفوا و استحبوا الخبز البارد على ظهر الشعب. فمن يتحصل على ما يفوق 1000 درهم يوميا من الكريساج و التشرميل لا يمكن إقناعه بعمل مشرف و مشروع و راتب شهري لن يتجاوز في أحسن الأحوال 3000 درهم و هو يجني من إجرامه راتب وزير منتدب. إن الوضع الأمني الحالي جعلنا نحن للسي ادريس.
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22 - Houssam الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:33
و نحن ننادي بتمكين الطلبة و المحتاجين بتغطية صحية ملائمة و بسكن يضمن للجميع كرامته.
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23 - مواطن الخميس 26 شتنبر 2019 - 10:34
هذا ما كان ينقصنا، بعد التريبورتور، الآن المال و المسكن. الى كل المواطنين الصالحين من الآن فصاعدا لا تتعبوا انفسكم بالعمل الشاق لتوفير لقمة العيش ، يكتفي ان يشوهوا شخصا بسيف و بعد بضع سنوات سوف تربحون منزلا و مالا. لا حول و لا قوة بالله. هل هؤلاء الخبراء واعون بما يقترحون، انه لتشجيع بمعنى الكلمة للاجرام. الشعب قاطبتا متفقون على ان السجن اصبح فندق في جميع الامتيازات التي لا يتوفر عليها المواطن الصالح،و كذلك متفق على إن شددت الحكام مع الاعمال الشاقة مع الحرمان من ابسط الحقوق فسوف تنخفض الجريمة بشكل مهول. لكن خبراءنا يعيشون في واد و الشعب في واد آخر. اريد فقط ان اعرف من هي الدول الديمقراطية التي تمتع السجناء بكل هاته الامتيازات.
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