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كُتّاب وآراء
وزارة التربية الوطنية تفتح مباراة أطر الأكاديميات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن "تنظيم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات"، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2020-2021، ويمكن الترشح ابتداء من يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري إلى يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الترشح مفتوح أمام الحاصلين على "شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها"، وللمتوفرين على "مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية".
كما يمكن "الترشح للحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، تخصص مهن التدريس، المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس".
وكذلك "للمتوفرين على شهادة الإجازة، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والمهنية".