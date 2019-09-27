نقابة تنادي بالتراجع عن توقيف بلحوس من العمل

هسبريس - مصطفى شاكري

أمام استمرار توقيفه، دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تنظيم وقفة تضامنية مع أحمد بلحوس، الأستاذ الجامعي في كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالدار البيضاء، يوم فاتح أكتوبر المقبل، يليها جمع عام جهوي لمناقشة تطورات الملف المطلبي وتفعيل الخطوات التصعيدية.

ونددت النقابة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، بـ "استثناء أحمد بلحوس من الرجوع إلى عمله"، وطالبت بـ "سحب قرار التوقيف فورًا لتصفية أجواء إجراء امتحانات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان"، معتبرة أن "السياسات العمومية التي تنهجها الدولة من شأنها تدمير المرفق العمومي".

وأضاف المصدر النقابي أنه "ينبغي رد الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة التدريس، عبر تحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث وتسهيل مساطير الترقي بالاستحقاق العلمي والبيداغوجي، خصوصا بالنسبة للأساتذة الجدد، مع إحداث برامج اجتماعية سكنية لفائدتهم".

وأعرب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة البيضاء عن رفضه لـ "مسلسل التماطل والتسويف الذي طال الملف المطلبي الوطني لأزيد من سبع سنوات، انعكست نتائجه على مصداقية المؤسسات وماهية جدوى الحوار، ما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر واليأس والتذمر وفقدان الثقة".

"نجدد مطالبتنا بإلحاق جميع مؤسسات تكوين الأطر بالجامعة، وتفعيل مطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي القاضي بتوحيد مؤسسات التعليم العالي في إطار جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات، بهدف ترشيد الموارد وتشجيع البحث العلمي خدمة للتنمية الشاملة، واستجابة لطموحات الشعب المغربي وقواه الحية في التقدم والتطور الاجتماعي"، يورد البيان سالف الذكر.

كما دخلت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب على خط قضية الأستاذ الجامعي الموقوف، وطالبت الوزارةَ الوصيةَ على القطاع بـ "السحب الفوري لقرار التوقيف لتصفية الأجواء بكلية الطب والصيدلة في البيضاء، وضمان اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية في ظروف جيدة".

وقالت التنسيقية ذاتها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنها "تتابع بقلق واستغراب شديدين استمرار قرار التوقيف الجائر بحق الأستاذ الجامعي لمدة فاقت الـ 110 أيام، والاستثناء غير المبرر الذي طاله في العودة إلى العمل أسوة بالأستاذين إسماعيل رموز وسعيد أمل، في وقت برأه المجلس فيه التأديبي المنعقد بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء من كل إخلال مهني خلال يوليوز".