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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية

نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية

نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:00

في إطار التعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع القانون الجنائي، قال النائب البرلماني عمر بلافريج إن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ستدافع عن حذف عدد من المواد التي تضرب في العمق الحريات الفردية بالمغرب.

وكشف النائب البرلماني أن تعديلات فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تطالب بحذف الفصل الـ489 المثير للجدل، والذي ينص حرفيا على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد".

كما تهم تعديلات التنظيم اليساري بالبرلمان حذف الفصل الـ490 من القانون ذاته، والذي ينص على أنه "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

كما اقترح النائب البرلماني عمر بلافريج إلغاء الفصل الـ491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه".

وأوضح بلافريج، في حلقة جديدة من حلقات "بودكاست سياسي"، الجمعة، أنه يقترح إلغاء جميع هذه الفصول، "بكل شفافية، وأتحمل مسؤوليتي التامة في ذلك"، بتعبيره.

من جهة ثانية، اعتبر النائب البرلماني أن بعض العقوبات المتضمنة في مشروع القانون الجنائي تبقى غير كافية؛ منها تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، وأضاف أنه اقترح تشديد العقوبات المتعلقة باغتصاب الأطفال لتصل الأحكام إلى المؤبد بدل 10 سنوات أو 15 سنة الموجودة اليوم.

وأوضح بلافريج أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان هو "فرصة لضمان الحريات الفردية، وأن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، في مقابل تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع المغربي".

ويرى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، أن "بناء المواطنة يستوجب إعطاء الثقة للراشدين وحماية القاصرين".

وبخصوص الجدل الذي أثير حول الإجهاض، أضاف عمر بلافريج أنه "يجب أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة".

وكانت مينة الطالبي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد طالبت بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعا لا يرتفع".

وتطالب العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بإدخال تعديلات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة حول تقنين حالات الإجهاض، حيث تعتبر الحالات التي حددها مشروع القانون لا تعكس الواقع حول الإجهاض.

وينص مشروع القانون على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - محب الإختصار الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:15
من رأيي العلاقة الرضائية كما الصحافية هاجرالريسوني جائزة لأنها متزوجة وعقد قرانها كان معلنا وليس سرا، أما نتعارف وهيا بنا،،، فذلك فساد وزنا ويجب وقفه ، لا أتكلم عن العلاقة من نفس الجنس كالشواذ فإنها تثير الإشمئزاز ، بالعربية تعرابت خايبة حتى للمعاودة ، حشووووومة.
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72
2 - ملاحظة الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:15
الفضاءح رغم التجريم فبالاحرى ان تصبح مباحة

بدات اعرف لمادا المغاربة لا يصوتون على بعض الاحزاب
خرجة بلافريج هده المرة غير موفقة
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109
3 - مصطفى الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:16
هاد الشي اللي كيقول هاد السيد , ماكانش مقبول حتى في الجاهلية ، فما بالك بكتاب الله الذي ليس فيه شك أنه جاء ليصون الإنسانية ، اللهم لاتشمت فينا الأعداء، آمين
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227
4 - JINJZR الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:20
عن اي حقوق تتكلم يا سي بلفريج
الحزب الوحيد الذي كنا نرجو منه الخير يدافع عن المثلية ويضرب بعرض الحائط كل أخلاق و قيم لديننا الحنيف
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169
5 - الشغل وما تحت الحزام الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:23
اعباد الله ابحثوا لنا عن منظرين او مفكرين او سموهم ما شئتم المهم ان يبحثوا لنا عن وصفة للرفع من وثيرة النموومن الناتج الداخلي للبلاد وخلق مناصب شغل قارة وضمان العيش الكريم لنا كشباب كما فعلت ذلك الاقتصادات الصاعدة كتركيا نريد العمل .
اما العلماء و المفكرين المختصين فيما تحت الحزام فلا حاجة لنا بهم فنحن لا زلنا على الفطرة التي خلقنا الله عليها والذي يظهر ان الحيوانات اشد خلق الله حفاظا عليها من بعض بني البشر .
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99
6 - خالد الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:27
هل فعلا انا بلد إسلامي احيانا يرتابوني شك أن العلمانية سارية المفعول بنا لكن لانحس انه البنج ياسادة
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67
7 - Moumine مؤمن الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:28
سقطت من أعيننا يا بلافريج وإلى الأبد!
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97
8 - مواطنة حرة الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:28
صاافي كملات،وزيدو غرقو فهاد البلاد كثر ماهي غارقة.ونا نكول علاه حتى حاجة مبات تكاد فالبلاد ساعة القضية جايا فالساس.لذلك معمرها تصلاح.
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68
9 - ayoub الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:28
حادكين دويو غي على المثلية.. فين خليتو الاغتصاب و التشرميل و... كاع قوانين الجنائية بقالكوم غى المثلية!!
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68
10 - المخ الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:29
السلام عليكم و بعد.
مقترحات قوانين جديدة و جريءة . والكل يدلي حسب قناعاته و رصيده المعرفي و الأخلاقي و هذا هو الواقع، و أنا أقترح أن يتم إنجاز مجموعة من القوانين و القوانين الجنائية و المجني عليه هو الذي يختار القانون الذي ينصفه. نفس نضامنا التعليمي المطبق حاليا ( المسار .الممتاز .في رحاب ....) و كل واحد يحكم باش بغا. ولا يحيدو القانون فمرة و يهنيونا
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-31
11 - ملاحظ الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:31
اسمح لي يا بلافريج ان كنت تدافع عن عدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية فانت قاصر فكريا بالرغم من ان دفاعك عن تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين في محله







فكريا
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36
12 - AB NAIM الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:32
بقرارك هذا تكون قد سقطت من عيني يا بلافريج.
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43
13 - Vrais الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:35
جسم انسان حرية شخصية
لا يجب تدخل فيه و العلاقة الجنسية حيات شخصية بين طرفين لا يتدخل البوليس و القضاء فيهما و القبلة كذالك
إلا إذا تدخلت الزوج أو الزوجة و قدمت شكوى في الموضوع
على كل حال المغرب في طريق إلى حقوق الإنسان ولاكن المسافة طويلة و طريق مليئة بالعقبات مع شيوخ و تجار الدين
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-67
14 - OUSSAMA الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:36
أتفق مع النائب البرلماني في إلغاء كل تلك الفصول من القانون فمتلا وقوع علاقة جنسية بالتراضي بين رجل و إمرأة لن تضر أحد في شئ كل شخص حر في حياته
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-74
15 - هشام الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:38
العقوبات الحبسية ضد جرائم الخيانة الزوجية لها دوران مهمان
أولا هي عقوبة تمنع أي شخص مقدم على إرتكابها
تانيا هي عقوبة تعيد حق المجني عليه و لو نسبيا و تمنعه من إرتكاب جريمة شرف كما يشاع عليها فكتيرا ما سمعنا أن زوج يطعن زوجته و عشيقها إنتقاما منهما و كثيرا أيضا ما سمعنا عن زوجة تسكب زيت مقلي على زوجها أو تقطع عضوه التناسلي بالسكين أو المقص و هو نائم أو تدس له السم أو السحر في الأكل
فهذه العقوبات لها تلات أدوار مهمة دور يحمي الجاني و دور يحمي المجني عليه و دور يمنع إرتكاب الجرم
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19
16 - Merjaoui الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:38
On se demande est que ses électeurs l'ont élu pour défendre cette cause ?.
Et ce quelle figurait sur son programme électoral ?
Des séances de formation doivent être organisée pour des élus pareil
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6
17 - Yahya biladi الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:39
ارجوكم يا سادة البررررررلمان.
نريد مقترحات التي تعترف بالحرية الفردية ولكن داخل ايطارها المعقول و يتناسب مع الشريعة السمحة الاسلامية.فنحن ليس ماما فرنسا او اسبانيا....
ارجوكم لاتنقلو لنا ما يفعلوه جيراننا.اجتهدو في ما هو حلال .
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36
18 - Opinion الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:40
اذا كانت العلاقة برضى الطرفين، فما دخل الغير في ذلك؟ وإذا كان لابد من العقاب، فخالقهما أولى بعقابهما. لماذا نتدخل ونجرم ونعاقب بدل الخالق، في أمور شخصية لا تؤذينا في شيء؟ كل إنسان حر في تصرفاته ما لم يعتدي على حرية غيره، ويبقى حسابه عند الله.
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-58
19 - جريء الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:42
تحية للسي عمر البرلماني الشجاع، نعم يجب ازالة هكذا قوانين رجعية و التي تهدف الى ابتزاز المعارضين من طرف المخزن او اعتمادها لتصفية حسابات.
اما من يريد الجنة فابواب المساجد مفتوحة.
لا تخلطوا الاوراق بين الدنيا و الاخرة، حتى اصبحنا مهزلة امام العالم،
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-59
20 - علاج الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:45
البحث عن العلاج الحقيقي هو ما يتطلبه الموقف في مثل هذه الحالات وليس تجريم أو عدم تجريم او تمديد أو تنظيم وإن كان الإنسان يعيش اليوم في أسوأ أزمنته (زمن الهمجية) .
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-1
21 - متفاءل الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:54
الفصول التي تطالب بتغيرها لن تغير حتى لو كنت انت رئيس حكومة ولك أغلبية تخول لك ذلك يضاف ان ما تمنعه تلك الفصول هو كثير الوقوع في الحياة اليومية لكن بحذر وخوف وهذا الحذى والخوف سيزول لو حذفت تلك الفصول ...
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-2
22 - ملاحظ الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:55
على السيد بلافريج ان تكون له الشجاعة الفكرية ليعتذر للمغاربة عن مقترحاته الغريبة والمفروضة تماما من على الاقل99 منهم
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9
23 - من روما الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:57
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ما لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا أصبح حكم الله يفتي به الجاهلون (رحم الله الإمام علي كرم الله وجهه حين قال إذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق) هذا هو حالنا اليوم مع الجاهلون
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13
24 - غريب الجمعة 27 شتنبر 2019 - 16:58
السي بلافريج ما بان ليك غير ها.د شي ... حشمت حتى ندكرهم , ما فهمتش السياسين المغاربة باش إهضرو على المشاكل لكتمس المواطن المغربي المقهور والحق في العيش الكريم , كيبداو إهضرو على الجنس والشذود بحال إلى صافي ما بقى خاصنا خير , شبعنا حقوق وحريات , ابتولينا بيكم الله آدير شي تاويل الخير
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4
25 - zakia zoe الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:00
حنا مع الاعدام و المؤبد للاعتداء على الالاطفال وزنى المحارم. ومع تشديد العقوبة على المعتدين على القاصرين.لكن ابدا لن نكون مع جعل الشدود والزنى بدون عقاب والا تناقضنا مع اسلامنا . يعجمنا دائما دفاعك وكلامك الا في حالة تجاوز حدود الااسلام فلا ونحن معارضين لك في هده النقطة بالضبط.
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5
26 - دادا الفهيم الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:03
المشكل فجرائم الفساد لي تفشت وانتشرت ومن اخطرها ،التعدي على القاصرين ،هو اتجاه المغرب الى منع التعددية فالزواج بحجة عدم قدرة الزوج على المصاريف ،راه الفقر ماشي عيب،وكاينات فالعوانيس او المطلقات او الارامل لي مستعدة تصرف على راسها فإطار التعدديةحيك خدامة أولباس عليها
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3
27 - الدكالي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:05
قال احد المعلقين ان علاقة رجل بأمراة. لا تضر. أحدا. كدلك التشرميل عندما لا يقع علي فهو لا يضرني في شيء لنبيحه هو ايضا
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0
28 - Abdou الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:05
لمثل هذه الأمور كان بلافريج يتكلم عن مجابهة فساد أصحاب المال حتى يظهر للشعب أنه هو الحل في حين أن ذلك الأمر ما هو الا مطية ليصل ما يطالب به اليوم، كلشي كايضرب على مصلاحتو
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3
29 - Omar الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:08
كافحو الجراءم الخطيرة أولا . القتل الجرح السرقة العتداء على الأطفال ، القاهرة ب 10 مليون نسمة اقل جراءم من الدار البيضاء ب 3.5 مليون نسمة . هذا الفوضى ربما في مصلحة البعض . الله يكون فحسن الناس لي يخادمو على خبر لبلاد
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0
30 - Réda الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:09
لن يغير الله قوما حتى يغيروا ما بانفسهم
صدق الله العظيم
أما بالنسبة لسي بلافريج : راك غادي فالخسران احمادي
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-1
31 - الفيلسوف الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:10
يا اما المعلقين ممن تجاوز الثمانون عاما يا اما هم لا يعيشون بالمغرب...
الكل الان يطالب بالحرية الجنسية... فمن لم يجدها هنا رحل إلى إحدى الدول الاوروبية او إلى أمريكا الشمالية...
ألم تلاحظوا ان الشباب ذهبوا إلى تركيا و إلى الامرات و إلى كندا و غيرها؟
نصف سكان المغرب تم معاقبتهم حبسبا على أمور لم تصل إلى حدود الزنا... شاب وفتاة في مكان بطل على البحر الصقت بهما تهمة الفساد رغم أنها ذهبا هناك إلى مشاهدة الغروب و قد اتصلت الشرطة باهليهما وكانت قريبين من إجراء خطوبة لكن رغم ذالك تم تقديم ملفهنا إلى القضاء...
حزب العدالة و التنمية أعلن حريه على الحريات الخاصة وقرر معاقبة المغاربة وتقويم سلوكهم بما يرونه مناسب و هذا خطير جدا...
ادعوا البرلمانيين إلى التدخل من أجل حماية الحريات الفردية المغاربة حيت هادشي بزااااف
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0
32 - التشرميل الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:13
الاسلام دين الدولة، فلا داعي للمس في ثوابت عمرت قرون، ما الذي تغير الآن، دعوكم من زعزعتها واتجهوا نحو المطلب الشعبي الملح وهو تشديد العقوبات على التشرميل وما جاوره إن كان يهمكم أمن الساكنة.
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0
33 - ميرو الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:13
القضية بدات تظلام ٠الله يدينا في الضو٠ الحمد لله مراتي شريفة مايمكنش تخونني ٠واولادي وباقي الاجيال القادمة لهم الله عز وجل ٠هو يتولاهم برحمته ٠حسبنا الله ونعم الوكيل ٠
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-1
34 - صادق الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:15
هاؤﻻء هم النواب عماد اﻻمة والباحثين عن ازدهار البﻻد والعباد. النخبة السياسية في أوروبا يبحثون ويشجعون بحوثهم عن رفاهية المواطنين وازدهار شعوبهم باﻻختراعات والبحوث العلمية المفيدة.
أما نخبنا السياسيون والمثقفون ﻻ زالوا يبحثون ما تحت الحزام. ﻻ حول ولا قوة الا بالله.
اللهم الطف بعبادك التائهين والضالين عن الطريق. يا رب.
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0
35 - مواطن مغربي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:20
لا يخف علينا ان من مصادر القاعدة المغربية في المغرب هي الشريعة الاسلامية و بما اننا دولة اسلامية و ديننا الاسلام كما تم النص على ذلك في الدستور فهذا يعني ضرورة تشريع قانونية لا تمس بثوابت الامة و انت حين ستشرع نصوص قانونية تقول عنها تحترم الحرية الفردية فانك بالمقابل مسست بأصول الاسلام في المغرب و هذا غير قانوني و غير اخلاقي و لا اساس له اضافة انه لابد من نعرف معنى الحرية الفردية لانه مصطلح يختلف من دولة لاخرى بحسب ثقافتها و سلوكاتها و معنى الحرية في الدول الاسلامية ليس هو معناها في الدول الغربية و لكن نصوصنا القانونية للاسف اكثرها تأتي كنسخة طبق الاصل للنصوص الغربية دون الاهتمام بالاساس و المصدر .
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0
36 - غيور الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:21
اليوم تناقشون قانون عدم تجريم المثلية ربما بعد سنوات ستناقشون قانون زواج المثليين حدوا باروبا التي ليس لها وازع ديني، استفيقوا يا سادة انتم في بلد مسلم دستوره يتبنى الاسلام الذي يجرم كل علاقة خارح اطار الزواج ،لماذا نحاول دائما الجري وراء قوانين الغرب الضالة لماذا لا نتبعهم في العدل و الانسانية و البحث العلمي و كل ما هو ايحابي
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0
37 - أدربال الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:21
شكرا أسي عمر على هده البادرة الطيبة .

لقد حان وقت الخروج من جحورنا و كشف ما لايزال يسمى بالطابو في المغرب .
لأن هناك بلدان سبقتنا في هدا المجال مند عقود .

تسونامي الحداثة قادم وهدا لا ريب فيه و لا يجهل هده الحقيقة إلا جاهل .

علينا أن نساير العصر و إلا سنكون بمثابة من يسبح ضد الثيار .
من الصواب أن تكون هده القوانين سارية في المغرب مند سنين .
لقد تأخرنا كثيرا في مايخص الحريات الفردية .
علينا تدارك الأمر و إلا سيكون مصيرنا الزوال .

و لك مني ألف تحية و تقدير .
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0
38 - صارة الجمعة 27 شتنبر 2019 - 17:23
إلى كل من يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام: هاته القوانين تطبق فقط في تصفية حسابات، و تلجيم أفواه و أقلام. أين الإسلام في مجتمعنا؟ كل واحد منو لمولاه...
نعيش سكيزوفرينيا حقيقة و متفشية...المدينة الفاضلة في العالم الإفتراضي، و في الواقع...الله يلطف
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