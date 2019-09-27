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كُتّاب وآراء
نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية
في إطار التعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع القانون الجنائي، قال النائب البرلماني عمر بلافريج إن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ستدافع عن حذف عدد من المواد التي تضرب في العمق الحريات الفردية بالمغرب.
وكشف النائب البرلماني أن تعديلات فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تطالب بحذف الفصل الـ489 المثير للجدل، والذي ينص حرفيا على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد".
كما تهم تعديلات التنظيم اليساري بالبرلمان حذف الفصل الـ490 من القانون ذاته، والذي ينص على أنه "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
كما اقترح النائب البرلماني عمر بلافريج إلغاء الفصل الـ491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه".
وأوضح بلافريج، في حلقة جديدة من حلقات "بودكاست سياسي"، الجمعة، أنه يقترح إلغاء جميع هذه الفصول، "بكل شفافية، وأتحمل مسؤوليتي التامة في ذلك"، بتعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر النائب البرلماني أن بعض العقوبات المتضمنة في مشروع القانون الجنائي تبقى غير كافية؛ منها تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، وأضاف أنه اقترح تشديد العقوبات المتعلقة باغتصاب الأطفال لتصل الأحكام إلى المؤبد بدل 10 سنوات أو 15 سنة الموجودة اليوم.
وأوضح بلافريج أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان هو "فرصة لضمان الحريات الفردية، وأن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، في مقابل تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع المغربي".
ويرى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، أن "بناء المواطنة يستوجب إعطاء الثقة للراشدين وحماية القاصرين".
وبخصوص الجدل الذي أثير حول الإجهاض، أضاف عمر بلافريج أنه "يجب أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة".
وكانت مينة الطالبي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد طالبت بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعا لا يرتفع".
وتطالب العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بإدخال تعديلات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة حول تقنين حالات الإجهاض، حيث تعتبر الحالات التي حددها مشروع القانون لا تعكس الواقع حول الإجهاض.
وينص مشروع القانون على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
بدات اعرف لمادا المغاربة لا يصوتون على بعض الاحزاب
خرجة بلافريج هده المرة غير موفقة
الحزب الوحيد الذي كنا نرجو منه الخير يدافع عن المثلية ويضرب بعرض الحائط كل أخلاق و قيم لديننا الحنيف
اما العلماء و المفكرين المختصين فيما تحت الحزام فلا حاجة لنا بهم فنحن لا زلنا على الفطرة التي خلقنا الله عليها والذي يظهر ان الحيوانات اشد خلق الله حفاظا عليها من بعض بني البشر .
مقترحات قوانين جديدة و جريءة . والكل يدلي حسب قناعاته و رصيده المعرفي و الأخلاقي و هذا هو الواقع، و أنا أقترح أن يتم إنجاز مجموعة من القوانين و القوانين الجنائية و المجني عليه هو الذي يختار القانون الذي ينصفه. نفس نضامنا التعليمي المطبق حاليا ( المسار .الممتاز .في رحاب ....) و كل واحد يحكم باش بغا. ولا يحيدو القانون فمرة و يهنيونا
فكريا
لا يجب تدخل فيه و العلاقة الجنسية حيات شخصية بين طرفين لا يتدخل البوليس و القضاء فيهما و القبلة كذالك
إلا إذا تدخلت الزوج أو الزوجة و قدمت شكوى في الموضوع
على كل حال المغرب في طريق إلى حقوق الإنسان ولاكن المسافة طويلة و طريق مليئة بالعقبات مع شيوخ و تجار الدين
أولا هي عقوبة تمنع أي شخص مقدم على إرتكابها
تانيا هي عقوبة تعيد حق المجني عليه و لو نسبيا و تمنعه من إرتكاب جريمة شرف كما يشاع عليها فكتيرا ما سمعنا أن زوج يطعن زوجته و عشيقها إنتقاما منهما و كثيرا أيضا ما سمعنا عن زوجة تسكب زيت مقلي على زوجها أو تقطع عضوه التناسلي بالسكين أو المقص و هو نائم أو تدس له السم أو السحر في الأكل
فهذه العقوبات لها تلات أدوار مهمة دور يحمي الجاني و دور يحمي المجني عليه و دور يمنع إرتكاب الجرم
Et ce quelle figurait sur son programme électoral ?
Des séances de formation doivent être organisée pour des élus pareil
نريد مقترحات التي تعترف بالحرية الفردية ولكن داخل ايطارها المعقول و يتناسب مع الشريعة السمحة الاسلامية.فنحن ليس ماما فرنسا او اسبانيا....
ارجوكم لاتنقلو لنا ما يفعلوه جيراننا.اجتهدو في ما هو حلال .
اما من يريد الجنة فابواب المساجد مفتوحة.
لا تخلطوا الاوراق بين الدنيا و الاخرة، حتى اصبحنا مهزلة امام العالم،
صدق الله العظيم
أما بالنسبة لسي بلافريج : راك غادي فالخسران احمادي
الكل الان يطالب بالحرية الجنسية... فمن لم يجدها هنا رحل إلى إحدى الدول الاوروبية او إلى أمريكا الشمالية...
ألم تلاحظوا ان الشباب ذهبوا إلى تركيا و إلى الامرات و إلى كندا و غيرها؟
نصف سكان المغرب تم معاقبتهم حبسبا على أمور لم تصل إلى حدود الزنا... شاب وفتاة في مكان بطل على البحر الصقت بهما تهمة الفساد رغم أنها ذهبا هناك إلى مشاهدة الغروب و قد اتصلت الشرطة باهليهما وكانت قريبين من إجراء خطوبة لكن رغم ذالك تم تقديم ملفهنا إلى القضاء...
حزب العدالة و التنمية أعلن حريه على الحريات الخاصة وقرر معاقبة المغاربة وتقويم سلوكهم بما يرونه مناسب و هذا خطير جدا...
ادعوا البرلمانيين إلى التدخل من أجل حماية الحريات الفردية المغاربة حيت هادشي بزااااف
أما نخبنا السياسيون والمثقفون ﻻ زالوا يبحثون ما تحت الحزام. ﻻ حول ولا قوة الا بالله.
اللهم الطف بعبادك التائهين والضالين عن الطريق. يا رب.
لقد حان وقت الخروج من جحورنا و كشف ما لايزال يسمى بالطابو في المغرب .
لأن هناك بلدان سبقتنا في هدا المجال مند عقود .
تسونامي الحداثة قادم وهدا لا ريب فيه و لا يجهل هده الحقيقة إلا جاهل .
علينا أن نساير العصر و إلا سنكون بمثابة من يسبح ضد الثيار .
من الصواب أن تكون هده القوانين سارية في المغرب مند سنين .
لقد تأخرنا كثيرا في مايخص الحريات الفردية .
علينا تدارك الأمر و إلا سيكون مصيرنا الزوال .
و لك مني ألف تحية و تقدير .
نعيش سكيزوفرينيا حقيقة و متفشية...المدينة الفاضلة في العالم الإفتراضي، و في الواقع...الله يلطف