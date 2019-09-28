"إيكدوم" تنظم حملة تضامنية مع يتامى المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "إيكدوم" عن تنظيم حملة تضامنية لفائدة الأطفال الأيتام، بشراكة مع الجمعية المغربية لليتيم تحت شعار "باش ميحسوش بالفرق".

وقال مسؤولو "إيكدوم"، في ندوة صحافية عقدوها بمدينة الدار البيضاء، إن هذه الحملة تهدف الى مساعدة الأطفال الأيتام، من خلال توفير اللوازم المدرسية لضمان دخول مدرسي 2019 /2020 في أحسن الظروف.

وقالت "إيكدوم" إنها تلتزم، في إطار هذه الحملة، بتقديم ما يعادل كل تبرع تمت المساهمة به إلى الجمعية المغربية لليتيم، والتي ستتكلف بدورها بتوزيع التبرعات على الأطفال الأيتام.

وأوضح مسؤولو الجمعية، بدورهم، ان المغرب يوجد به أكثر من 30 ألف طفل يتيم، يعيشون سنويا دخولا مدرسيا صعبا بسبب احتياجهم للوازم المدرسية والذي يترتب عنه الفشل والهدر المدرسي.

وتعمل الجمعية على مصاحبة ومواكبة الأطفال، اليافعين والشباب، أيتاما كانوا أو متخلى عنهم، في المجالات المتعلقة بالتمدرس والتكوين والتأهيل والإدماج المهني.

وتعمل الجمعية المغربية لليتيم، أيضا، على محاربة جميع أنواع التمييز والإقصاء والممارسات السيئة التي تتعرض إليها هذه الفئة بالوسائل المشروعة، إضافة إلى بسط مشاكل ومعاناة الأيتام فوق طاولات الحوار، لمناقشة أمورهم وكسر جميع الطابوهات التي تحول دون عيشهم داخل المجتمع بشكل سليم.

وتنظم الهيئة الجمعوية سالفة الذكر، بمناسبة الدخول المدرسي، عمليات لتوزيع اللوازم الدراسية لفائدة نزلاء دور الرعاية؛ لضمان سير دراسي طبيعي للمستفيدين.

كما تشرف على تكوين شباب مؤسسات الرعاية في مجالات مختلفة وذلك بشراكة مع المعاهد العليا التي توفر لنا الفضاء والأطر والشواهد، ويشارك في هذه الدورات عدد من الشركات التي تقوم باستقبال الشباب المستفيدين وتمكينهم من حصص تدريبية ميدانية.