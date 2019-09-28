نقابة موخاريق تندد بـ"قمع" عمال مطار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

دخلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على خط ما يعرفه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من احتقان اجتماعي، خصوصا بعد حديث عمال الخدمات الأرضية عن تعرضهم للقمع والاستفزاز، واعتقال البعض منهم.

وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تذمرها واستنكارها لما أسمته "الهجوم المعادي للعمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يعتبر الاتحاد، تاريخيا عموده الفقري"، ورفضت "الردة التي تعرفها الحريات النقابية، والعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص".

وطالبت النقابة نفسها، في بلاغ لها صدر الجمعة، "بالسراح الفوري للنقابيين المعتقلين بتهم واهية ومفبركة، حيث لم يسجل أي توقف عن العمل، أو أية دعوة لتوقيف العمل"، وكذا "بإسقاط المتابعات القضائية الملفقة للعمال والعاملات، وإيقاف كل الممارسات الاستفزازية في أماكن العمل".

ودعت نقابة موخاريق السلطات إلى "فتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا النزاع المفتعل، بهدف الوقوف على حقيقة ما يقع داخل مطار محمد الخامس".

وسجل الاتحاد المغربي للشغل أن هذه "الهجمة المفتعلة وغير المبررة، جاءت في ظروف تميزت بالاستقرار المهني وتضاعف الإنتاجية منذ 8 يونيو 2019، أي تاريخ التوقيع على ميثاق اجتماعي من طرف كل الأطراف المعنية، الذي نص، ضمن ما نص عليه من مكتسبات وحقوق، على ضرورة احترام مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية ذات الصلة، بما فيها حرية العمل النقابي".

وكان المئات من عمال مطار محمد الخامس عقدوا جمعا عاما داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل، صباح الأربعاء الماضي، لمناقشة الأوضاع والسبل الممكن نهجها في حالة استمرار المعاملة نفسها من طرف أرباب ومسؤولي الشركات المشغلة لهم.

ويطالب العمال بضرورة تفعيل الميثاق الذي سبق توقيعه في يونيو الماضي، ووقف التعسفات التي طالت العديد منهم، والتي وصلت حد اعتقال بعضهم وتوجيه تهم مجانية لهم، وفق إفاداتهم.