شراكة تجمع وزارة الصحة وجماعات بقلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

عقدت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات بقلعة السراغنة، مساء أمس الجمعة، لقاء مع لمياء شاكري، المديرة الجهوية لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، لتنفيذ نقاط عديدة تمت مناقشتها مع أنس الدكالي، وزير الصحة، بمقر وزارة الصحة بمدينة الرباط، في لقاء سابق.

العياشي الفرفار، رئيس جمعية تساوت لرؤساء الجماعات بقلعة السراغنة، أوضح أن "اللقاء يرمي إلى تنزيل النقط التي طرحناها على طاولة وزير الصحة؛ منها الطب الشرعي، وتجويد الخدمات الصحة بالمستشفى الإقليمي كما ونوعا من خلال تعزيزه ببعض الاختصاصات كالطب الباطني وطب الأنف والحنجرة، وتسريع وتيرة التجهيزات والمستعجلات والمركب الجراحي وجناح الولادة".

وزاد الفرفار، في تصريح لهسبريس: "تناولنا أيضا حل مشكل عدم كفاية مركزي تصفية الدم بمدينة السراغنة، فلائحة الانتظار تضم ما يقارب 140"، مشيرا إلى أن "هذه العملية انطلقت مسطرتها".

وأورد المتحدث نفسه: "سينطلق في المقبل من الأيام مشروع إحداث وحدة للطب الشرعي، في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين، في الوقت الذي كانت تنقل فيه الجثث التي تطالب النيابة العامة بتشريحها إلى مدينة مراكش"، مشيرا إلى أن "ذلك سيتم بجماعة زناندة التي تطوع رئيسها بتوفير طبيب شرعي وممرضين".

وتابع الفرفار قائلا: "ستتكلف جمعية الرؤساء بسد خصاص المراكز الصحية بالجماعات على مستوى العنصر البشري، من خلال التعاقد من ممرضين؛ وهو ما سيساعد على الاستقرار بالمنطقة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومعالجة مشكل غياب الأطر الصحية، لأن أجرة الممرضين ستصبح على حساب الميزانية الجماعية".

وكشف المتحدث ذاته أن "حظيرة سيارات الإسعاف سيتم تدبيرها بشكل تشاركي على مستوى 24 جماعة، لسد الخصاص بهذه الجماعات، حيث ستشرف لجنة على توزيعها وإرسالها إلى كل منطقة فيها خصاص لنقل المرضى؛ وهو ما سيساعد على توظيف معقلن للمركبات".

وتناول اللقاء المذكور "شروط السلامة بالنسبة إلى نزلاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لأن الهندسة المعتمدة في تصاميم هذه المؤسسات الصحية لا تراعي خصوصية هذه الفئة من المرضى"، يختم رئيس جمعية تساوت لرؤساء الجماعات بقلعة السراغنة.