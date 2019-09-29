إعفاء مدراء يزيد التوتر بين السلطات و"الجماعة"

هسبريس من الدار البيضاء

ما يزال شد الحبل بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان المحظورة مستمرا، آخر إرهاصاته حملةُ الاعفاءات التي شنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في حق العديد من المدراء والأطر أعضاء "الجماعة" في عدة مناطق بالمملكة.

وأثارت هذه الاعفاءات التي همت 17 مديرا وحارسا عاما حالة غضب واسعة في صفوف جماعة العدل والإحسان، التي استنكرت خطوة وزارة التربية الوطنية، معتبرة إياها "حملة ممنهجة" تستهدف "الجماعة" وأعضاءها.

هذه القرارات، بحسب الناشط الحقوقي خالد البكاري، "يمكن الربط بسهولة بينها وبين مسلسل التضييق الذي تتعرض له جماعة العدل والإحسان؛ ففي مدة لا تتجاوز سنتين، تم إعفاء حوالي 200 من الأطر في مؤسسات عمومية مختلفة ينتمون للجماعة، فضلا عن تشميع عدد من بيوت المنتسبين إليها".

ويرى الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسلسل التضييق هذا يترافق مع حملات إعلامية تروم خلق فزاعة اسمها العدل والإحسان، وهكذا يتم تصوير الجماعة على أنها، من جهة، تتغلغل داخل مؤسسات الدولة عبر أطرها، كما كان شأن جماعة الخدمة في تركيا لصاحبها فتح الله غولن. ومن جهة أخرى، يتم تصوير كل الحراكات ذات الطابع الاجتماعي، سواء كانت مجالية، مثل حراك الريف وزاگورة وجرادة، أو فئوية كاحتجاجات الطلبة الأطباء والأساتذة المتعاقدين، على أنها بتخطيط وتحريض وتوجيه من الجماعة".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن "الخطورة ليست في شيطنة أي تعبير معارض عوض فتح قنوات الحوار معه، لكن الخطورة الأكبر في أمننة الدولة، بحيث يستحوذ الأمني على ما هو خارج اختصاصاته، فلقد اكتشفنا كيف تساير النيابة العامة وقضاء الحكم سردية الضابطة القضائية في ملفات الاحتجاجات والحراكات والصحافة، ثم اليوم نجد التدخل الأمني في عمل الإدارات التي تقدم خدمة عمومية، إدارات يفترض أنها تابعة لوزارات تقع تحت سلطة الحكومة"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية أقدمت، الاثنين الماضي، على اتخاذ قرارات تخص إعفاء عدد من الأطر التربوية، وعللت ذلك بدواعي المصلحة العامة، الأمر الذي انتقدته الجماعة الإسلامية المحظورة واعتبرته استهدافا لها.