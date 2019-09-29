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الرئيسية | مجتمع | "المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين

"المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين

"المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:00

هاجم إسلاميون وسلفيون مغاربة النائب البرلماني عمر بلافريج، بسبب المقترحات التي تقدم بها على مشروع القانون الجنائي من أجل إلغاء الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.

وشنّ عدد من الإسلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم واسعة، وصلت إلى حد مطالبة الحسين أيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى، بالتحرك القضائي لمحاسبة النائب البرلماني سالف الذكر.

وكان النائب البرلماني عمر بلافريج كشف أن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي على مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار البرلمان، ستقترح إلغاء أو حذف عدد من المواد التي تضرب "الحريات الفردية"؛ من بينها الفصول 489 و490 و491، التي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.

واعتبر عضو المجلس العلمي الأعلى والأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض، في مقال له تحت عنوان "زمن النكسات والتراجعات"، أن النقاش الذي طرحه بلافريج ليس أولوية في المغرب، "وكأننا قضينا على البطالة والفقر والجهل والأمية والأمراض الفتاكة، وأصلحنا الصحة والتعليم والاقتصاد، وتحررنا من إكراهات صندوق النقد الدولي، ولم يبق في منظومة الحريات الفردية والجماعية ما يناقش سوى فاحشة الزنا واللواط".

ودعا آيت السعيد "العلماء والقضاة والمحامين الشرفاء وذوي الرأي الحصيف في المجتمع المدني إلى أن يعلنوا إنكارهم لما دعا إليه البرلماني المذكور، وأن ينددوا به جهارا، وأن يطالبوا القضاء بمحاسبته في مخالفة الدستور والدعوة إلى الدعارة جهارا"، بتعبيره.

من جهته، يرى الشيخ البشير عصام المراكشي أن مقترحات بلافريج بمثابة "استهداف" لإسلام المغاربة، وقال: "أيها المسلمون، إسلامكم - الذي هو رأس مالكم - في خطر، فإن هؤلاء القوم يريدون هدمه لبنة لبنة، حتى لا يبقى منه شيء!".

وتابع على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بم تجيبون، إذا طال بكم العمر فرأيتم هذه المنكرات منتشرة في المجتمع، مباحة دون قيد، فسألكم أبناؤكم وأحفادكم: أين كنتم؟ وكيف سمحتم بهذا؟"، قبل أن يجيب قائلاً: "أتقولون: كنا منشغلين بتفاهات إعلامية، وصراعات وهمية، حتى مرروا منكرهم ونحن غافلون؟".

بدوره، قال حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" سابقا بالمغرب، إن التعديلات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تعتبر دعوة إلى "إباحة الفاحشة من لواط وسحاق، ويسعى إلى نشر الفساد في الأرض"، بتعبيره.

ويرتقب أن تثير مناقشة التعديلات على مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، جدلا واسعا بين مكونات البرلمان، خصوصا في ظل التباين الواضح في وجهات النظر بين الفرق البرلمانية حول مسألة تقنين الإجهاض؛ وهو ما أدى إلى تأجيل تاريخ وضع التعديلات على النص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - الفيلسوف الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:16
يجب على الاسلاميين المطالبة بالفصاص ضد كل اللصوص و قطاع الطرق الذين يعتدون على المغاربة ويسلبونهم اشيائهم...
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2 - محمد الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:16
يقول تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

لعلكم توعظون ...
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3 - أيوب المغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:17
المتأسلمون المنافقون يريدون ممارسة الحرية الفردية فيما بينهم، تحت شعار " وإن ابتليتم فاستتروا"
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4 - أيوب المغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:18
تجار الدين المنافقون يريدون أن تكون الحريات الفردية حكرا عليهم وحدهم يمارسونها فجرا أمام الشاطئ أو في المولان روج أو في شوارع باريز
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5 - من ؤروبا الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:19
هل هد البرلمان قام بي كل المنجزات قام بيها أصبح شعب المغربي يعيش عيشا كريم ؟؟؟
قبل أن تتكلمون على مثالية وا على العلاقات رضاءية
(يجب أن تتكلمون على سياحة الجنسية ) في المغرب
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6 - أستاذة وطنية الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:22
دعوة غير مقبولة ولا يرضاها الضمير المغربي تخيل اخوك مثلي او امك لها صاحب ويدخل ويخرج أمام عينيك في غياب ابيك فاحتراف الزوجة للزنى فيها اختلاط الأنساب رغم أنها حرية شخصية اتقوا الله ف هذ البلاد وهذ الجيل الذي يبحث فقط عما خفي
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7 - Maroc الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:23
بلا فرج أخطأ لما عمل في سلة واحدة العلاقات الرضائية مع المثلية !ات علاقة لهذا بذاك
كثير من الدول لا تجرم العلاقات الرضائية لكنها تجرم المثلية مثلا روسيا !
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8 - ولد رحمة العميري الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:23
السي بلافريج ، السياسي الشاب ، في كل خرجاته الاعلامية و انا من المتتبعين له ، دائما ما يبحث عن خلق الجدل و حسب اي البوز .
و هته الخرجة لا يمكن تفسيرها غير ذلك.
بلافريج يخلق الجدل ، إذن هو موجود (في الحياة السياسية)
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9 - أيوب المغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:23
تجار الدين المنافقون يجدون كل الذرائع من القرآن والسنة والقانون الوضعي عندما يتعلق الأمر بأحد أتباعهم فيدعون إلى الستر ويدعون أن المسلم خطاء وأنه غير معصوم لكن عندما يتعلق الأمر بغيرهم فيستشيطون غضبا بين من يكفر ومن يدعو للقصاص ومن يبيح الدماء
إنهم يعيشون حقا اسكيزوفرينيا حادة تجعلهم سخرية في المجتمع
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10 - Moi meme الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:24
Bonsoir Je suis d accord avec Mr Balafrej. Stop à l hypocrisie de la société marocaine. Allez laissez les gens tranquilles bandes de schizophrènes
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11 - Mohamed الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:24
La femme est libre elle peut faire de son corps ce qu' elle veux.
Prenez soin de vos corps et non pas les corps des autres.
Les gens qui essayent d être tutelle sont des psychopathes.
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12 - ahmad الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:25
اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
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13 - karim الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:25
مع احترامي اسي بلافرج طحتي في عيني
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14 - أيوب المغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:26
تجار الدين هم أول من سيستفيد من قانون الحريات العامة كما يطالب بها أحرار الوطن لأن رائحة فضائحهم أصبحت حديث العام والخاص
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15 - مواطن الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:26
العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
المشكلة في الولادات التي تنجم عن هذه العلاقات .فسنصبح امام ظاهرة لم يات بها زمن. اللهم لطفك يارب .
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16 - العرايشي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:27
اشلاميون وشلفيون لا يعرفون شيءا في الحقوق الفردية .راها الناس مبغتش دهشي معاكم للجنة نقطة الى السطر
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17 - يوسف بطيوي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:27
إذا كان عندك أبناء هل تود أن يكونوا مثليين كقوم لوط؟ وإذا كان عندك بنات فهل تود أن تراهم مومسات؟
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18 - الحسين الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:27
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انما نعانيه من نقص في الامطار والجفاف وكثير من الأمراض انماسببه هو اننا فتحنا الحرب مع الله ورسوله من خلال تعاملنا بالمعاملات الربوية والاحتكار والزنا واللواط. ولا حول ولا قوة الا بالله.
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19 - مغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:28
الى الشيخ البشير لا تقلق اذا طال العمر و وصلوا سيكون المغرب فارغ و جل المغاربة هاجروا الى الدول التي تسمح "بها" و ستجدهم صامتين لا ينطقون متقبلين رغما عنهم و اذا سالهم ابناءهم سيجيبون بالفاحشة و السكوت احسن من العفة و الجوع
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20 - جحا الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:28
المضحك في الأمر أن هته القوانين قليييييلا ما تطبق في المغرب وفي حالة تطبيقها تكون على الضعفاء من عامة الشعب او لتصفية الحسابات مع غير المرغوب فيهم من المسؤولين هذا ان طبقة يعني انها قوانين صورية فقط وعلى الورق ورغم ذلك لا يروق وجودها للنائب الغير محترم ويريد إيصال الدياثة و المثلية إلى صميم البيت المغربي خدمتا لاسياده وتطبيقا لنضرية إذا عمت هانت فلا يفكر هكدا الا من تربى و ترعرع في بيت متشبع بهذا الفكر.
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21 - مغربي حر الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:28
أمام فوهة الشعب المغربي الأصيل كفى تلاعبا و استهدافا للإسلام
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22 - ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:29
القران الكريم حرم الجبر والإكراه في الاعتقاد والمعتقد وهو أخطر ما في الدين ، فإذا كان الإسلام حرم ذلك ، فكيف إذن نأتي ونفرض على الناس أن يتقيدوا بتعاليمه ...الناس أحرار في حياتهم الخاصة ، الإسلام نفسه اعتبر الدليل الجنائي في جريمة الزنا صعب الحصول عليه بل مستحيل ...إذن هل الرسالة وصلت ؟ ...أنا لا أدعو إلى الزنا ولكن أدعوا أن نعلم الناس أنهم مسؤولون عن أفعالهم وأنهم أحرار ويجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم ...القانون هنا من أجل تنظيم كل واحد لحريته ، بأن لا يؤدي استعمال الواحد لحريته للمساس بحرية الاخر ...يجب أن نربي المواطن على الحرية المسؤولية ، يا ولدي يا اخي أنت حر لكن تحمل مسؤولية ممارسة حريتك .سأعلمك ، سأمنح لك ثقافة و وعي ، سأمكنك من وسائل الاختيار السليم لكن في النهاية أنت من سيختار وإذا اخترت تحمل مسؤولية اختيارك ..لا يجب أن نعلم المواطنين ثقافة النفاق وثقافة ازدواجية المعايير ...المشكل أن الدولة نفسها منافقة : فهي دولة غير إسلامية تدعي الإسلام في جرائم كالزنا والسكر لكن لا تطبق الإسلام في العدالة ، والمساواة ، واقتسام الثروة ومنع أكل أموال الناس .دولة شادة الإسلام من القزيبة
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23 - جريء الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:30
الاسلام السياسي هو اكبر مصيبة في الوطن العربي.
الدولة ليست شخص لتحاسب امام الله.
الدولة دورها توفير الامن و الازدهار لمواطنيها بعيدا عن الحلال و الحرام. و حماية الفرد من الجماعة.
من يريد الجنة فلن يمنعه احد، لكن ان تفرض جنتك على الاخرين فامر غير مقبول.
تحية السي عمر بالفريج، و الخزي و العار لصانعي الارهاب
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24 - حسن الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:33
أكبر المنافقين هم تجار الدين يبيوحون لهم في السر نكح ما طاب لهم ويحرمونها على أتباعهم المغيبون. طريقة التعبير والكلام والتهويل ديال تجار الدين غتزيد من نفور و خروج الشباب على الاسلام. الناس في عصر الإنترنت والتنوير يبحتون عن تاريخ الدين الي مقريتوهش لينا و الي كيصدم الانسان اللي تتخرج من الاسلام راها تتقرا القران و البخاري مزيان و غالبا الشخص تيبدا بنكاح الرسول لطفلة عندها تسع سنوات تيتفعفع شوية تيعرف راه تزوج بمرات ولدو زيد بالتبني تيتخلع شوية تيزيد يغرق في ملك اليمين و نكاح العبيد و قتل المرتد شوية تيمشي للحدود الهمجية بحال الجلد و الرجم و قطع اليد شوية تيزيد يتعمق تيعرف قصة مدبحة بني قريضة و من بعد تيقرا على الولاء و البراء وزيد و زيد و زيد داك الخماج ما تيساليش عاد تيترك الدين﻿.
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25 - متدين الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:33
اذا كثر الدين كثرت الطابوهات و كثر الاغتصاب. في كل الدول الإسلامية في اعتداءات جنسية بالجملة على المرأة و الطفل. المرأة و الطفل هما الضحايا الأولى في جميع المجمعات الإسلامية و بخصوص في الجنس. و هذا ناتج للجهل و القمع الديني.
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26 - Sana الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:34
تقصد المغاربة المسلمين ام انك تظن انه يوجد مغربي مسلم سيقبل واسأل والديك التخربيق خلصنا الفقر والبطالة والرشوة والتشرميل ...الخ مابقى لنا غير هاد التخربيق دبا الي بغى يفسد يفسد والشعب مالوا ولا لازم تفرضوا على الاغلبية ماتريده الاقلية المسالية راسها اصلا هادشي راه كاين وشنو استفاد الشعب من هادشي غير اطفال مرميين بالزبل والامراض وشبكات الدعارة الي فضحات المغرب عالميا
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27 - مزاب الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:34
هناك هجمة شرسة من بعض العلمانيين (للاسف مغاربة) يقومون بها ارضاءا لاسيادهم ،نسأل الله لهم الهداية قبل الممات .
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28 - ذكاء ام خوف الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:34
علاش المنافقين تيهضرو ملي تيتجبد الجنس ,علاش عمرهم ما هضرو على نهب اموال المغاربة من طرف الحكام وعن الرشايوية الكبار ام ان ذكائهم يفهم في تحت البطن اكثر ام انه الخوف من السلطة
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29 - OUSSAMA الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:35
لمادا هدا الهجوم دلك رأيه و ملزمون بإحترامه لأن الأراء مهما إختلفت فهي تحترم و أسألكم لمادا لا تهاجمون إخوانكم في الحكومة اللدين إستغلوا الدين للوصول إلى أهدافهم و بطبيعة الحال ليس خدمة الشعب بل تحسين ظروفهم المعيشية....
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30 - raad الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:36
انا لم أفهم. الاسلاميين الاسلاميين المغرب هل دولة اسلامية اذا كانت العكس لماذا يلقب الملك بامير المؤمنين لماذا لم يحمينا من هجمات العلمانيين الحقدة على الإسلام.
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31 - متتبعة الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:36
عوض منقولوها بطريقة عصرية ومؤدبة تجريم العلاقات خارج مؤسسة الزواج نقولولها التشجيع على الدعارة اوبتعبير آخر .......
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32 - زكرياء ناصري الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:37
<<الحرية :مفهوم زئبقي كما يقول عبد اللّٰه العروي>> فإذا كان مِن حقّ عمر بلافريج أنْ يعرض أفكاره واقتراحاته ويدافع عنها،فمن حقه علينا أنْ لا نتهجَّمَ عليه ونناقشه بالحسنى،فإذا كان موضوع المِثلية والعلاقت الجنسية الرضائية بين راشدين تتنافى والقيم المجتمعية وتتعارض مع الأسس الإسلامية فلا ضير أنْ يكون هذان الموضوعان محطّ نقاش عمومي بأسلوب متحضِّر نستمع فيه للجميع:الحقوقي،الفقيه، المفكر ...فلا شك أننا سنصل إلى خلاصات
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33 - أحمد الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:37
"وصلت إلى حد مطالبة الحسين أيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى،بالتحرك القضائي لمحاسبة النائب البرلماني سالف الذكر."
محاسبة على ماذا إبداء مقترح تعديل قوانين معمول به في حقوق الإنسان في الدول المتقدمة كأمريكا مثلا ؟ هاته الشلة من الإسلاميين لا تفيد المجتمع في شيء تجدهم الأكل و النوم و مستلقون في المساجد ليل نهار لا ثقافة و لا وعي.
صراخ و عويل الإسلاميين لا قيمة له
لأنه مجرد زوبعة في فنجان لا يلقى له بال نعم لإبطال تجريم و المثلية الجنسية و العلاقات الرضائية أما زمن الظلامية و الرجعية و الأمية و التخلف قد ولى وسينهار أمام قطار الحداثة و التقدم الإجتماعي.
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34 - بلعياش الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:38
"المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين "؟
و إن كنت لا أتفق مع "قبائل" اليسار في كثير من التفاصيل و لكن أجدني مظطرا للإعتراف بأنهم في بعض الأحيان يصيبون في بعض الأمور الكبيرة ومنها العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج و التي علينا الإعتراف بوجودها و أن كثيرا من القوم يمارسونها و منهم دعاة كانوا يدعوننا للصيام عن ممارسة الجنس بالليل و يذهبون في الصباح الباكر الى شاطئ البحر من أجل لحظات رومانسية فيما نحن لا زلنا نغط في نومنا العميق فيما نجد بعض ممثلينا يترأسون جلسات البرلمان في حال و حين يصلون عاصمة الأنوار يصبحون في حال أخر وأما عن المدلكات فتلك حكاية أخرى.....
باختصار شديد فنحن نعتقد بأن الإنسان حر في جسده بشرط أن يتخلى عن نفاقه و ألا أحد يدعي الوصاية أو المسؤولية على عورة شخص اخر...
كل واحد مسؤول عن أفعاله التي سيحاسب عليها غدا يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره.
واش فهمتيني ولا لا ؟
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35 - الحساني الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:39
أقول للمتزمتين " دخلوا سوق راسكم " ولا تكونوا أوصياء على الناس في حياتهم الخاصة. فضائحكم يعلمها الجميع.
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36 - الحسين الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:39
وهل يعقل أن يقبل المسلمين المغاربة الغيورين من علماء والوعاض والمشايخ والهيئات والمؤسسات العلمية ومجلس العلمي الاعلى بقيادة أمير المؤمنين وغيرهم من أبناء هذا الشعب ان يقبلوا بالسماح لبعض الملحدين والعلمانيين ومن يشجعهم من منظمات صهيونية وماسونية على إشاعة الفاحشة بين المغاربة كلا ثم كلا لن يسمحوا بهذا ولم يصلوا إلى مبتغاهم ان شاء الله ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين.
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37 - مواطنة 1 الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:39
وقال: "أيها المسلمون، إسلامكم - الذي هو رأس مالكم - في خطر،
، لم ار اشد نفاقا وفسادا وزنى من هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة الإسلام ، إذا كانت الحريات الشخصية سوف تقضي على الإسلام وتنشر الدعارة فهل المغرب احسن حالا من تركيا ؟ بالله عليكم احترموا ذكاء المغاربة فقد أصبحوا يعرفون من أين يأتي الخطر . يكفي أن تقرأ كل يوم عن رجال الدين الذين يغتصبون الاطفال والنساء ، الرقاة وفضائحهم ، الدعارة موجودة وليست في حاجة لقانون الحريات . المسألة التي هي في خطر بالنسبة لكم هي فقدانكم سلطة التأثير على الناس بخطابكم الديني ،والدليل قوله ان الاسلام هو راس مالهم !!! فسواء اعطيتم الحرية للناس أم اكرهتموهم على تخلفكم فنصفهم يفعل ما يشاء في الخفاء والنصف الآخر يسافر للخارج ويتخلص من الحجاب ليعيش حريته .
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38 - اللعنة الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:40
روى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
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39 - مغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:41
نعم للحرية الفردية لاطلما لا اتدخل فيك و لا اودي ا حدا . كفانا من القوانين اللتي تعود للعصور الوسطى . انتم اللدين تضعون قوانين تكبح حرية المواطن عندما تخرجون من المغرب تفعلون ما شأتم .
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40 - ماذا وقع ...؟ الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:41
في الحقيقة لم يكن أحد يتوقع هذا الموقف من السيد الذي كنا نقول عنه رجل يستحق التنويه به من خلال تدخلاته في قبة البرلمان و هو ينهي عن الفساد الإداري لبعض المسؤولين و السلوكيات السلبية ، الخ... أما أن يدافع عن الفساد الأخلاقي في المجتمع عن أشياء حرمها الله و نها عنها سيدنا رسول الله ...فهذه جريمة في حقه ...و نعتبر أنه تجاوز شرعيته لا سياسيا ولا أخلاقيا ... فتغيىر كل شيء ؟؟؟
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41 - عكا الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:41
كيف تخصون الاسلامين بالذكر وتنسون أن كل المغاربة ضد ماينادي به بلافريج وهذا ظلم ، فالمغرب له قيمه ومقوماته وثوابته و أمير المومنين يجسد كل ذالك إلا أن يكون لكم شك في هذا . ثم متى كان الانحلال والتفسخ والزنا واللوطية عنوان للحداثة والتقدم ، ان المجتمع الخامج لا يتقدم ابدا ، وإذا أردنا أن نأخذ قدوة للتقدم فالننظر إلى الصين وروسيا وتركيا وماليزيا واندونيسيا ، أما الغرب فلقد ذهبت أخلاقه وسيذهب وللنظر إلى مجتمعاتهم .
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42 - لعله منهم الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:41
قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .
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43 - رشيد الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:42
بلافريج بزاااف على هاد المنافقين ، في علانيتهم يضهرون وكأنهم ملائكة وفي سرهم شياطين ، والدليل ان مجموعة من من كانوا يحاربون الحريات الفردية ضبطوا في فضائح جنسية . الحريات الفردية مطلب لا مفر منه ، كل واحد يجب ان بملك حق التصرف في جسده طالما دللك لا يشكل اي ضرر للآخرين .
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44 - أحمد الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:43
الشدوذ والزنى أمر يهم كل المسلمين أما هؤلاء السياسيون من يتاجرون بالدين فلقد أصبح المغاربة يحسبونهم مع العلمانيين اللبرالين لا يفرقون بينهم
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45 - دُعَاة على أبواب جهنَّم الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:43
فقد رَوى البخاري في "صحيحه" بسنده إلى حُذَيفَة بن اليمان رضِي الله عنه؛ أنَّه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يُدرِكني، فقلتُ: يا رسول الله، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير مِن شر؟ قال: ((نعم))، قلتُ: وهل بعد ذلك الشر مِن خير؟ قال: ((نعم، وفيه دَخَنٌ))، قلتُ: وما دَخَنُه؟ قال: ((قومٌ يَهْدُون بغير هَدْيِي، تَعْرِف منهم وتُنْكِر))، قلتُ: فهل بعد ذلك الخير مِن شر؟ قال: ((نعم؛ دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها))، قلتُ: يا رسول الله، صِفْهُم لنا؟ قال: ((هُمْ مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسِنتِنا))، قلتُ: فما تأمرني إنْ أدركني ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم))، قلتُ: فإن لم يكُن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ((فاعتَزِل تلك الفِرَق كلها، ولو أن تَعَضَّ بأصْل شجرة حتى يُدرِكَك الموت، وأنتَ على ذلك)).
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46 - فرنسا الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:43
كلكم في كف عفريت !!! كفى كفى الله وبركاته يرانا !! الشعب المغربي الشريف يريد تعليم و صحة وووو لكن لمن تنادي ؟؟؟؟ شكرا هسبريس
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47 - فراقشي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:45
بلفريخ اراد ان يلفت الانتباه عن المواضيع الحساسة الصحة والتعليم لا أكثر لان بعض الاخراب السياسية أدركت الخطر الأكبر على قريب فأصبح التكتل فيما بينها من أجل استمرار الوضع .الحق من وراءكم والمحاسبة أمامكم.
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48 - عمى موسى مول الكروصة الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:47
نعم يجب أن يعاقب قانونيا.اليس هذا مساس بالمقدسات الدينية ؟؟؟ اين سعادة السيد وزير الأوقاف ؟؟؟
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49 - Citoyen الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:47
انا لست اسلامي و ضد الزنا و لازم من محاربت من يرودنه و لو بقوة العنف. لا للقيم المنحرفة. المغرب ضاع وولايجب ان نسمح بمزيد من ضياعه
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50 - المثلية واقع لا مفر منه الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:48
المثلية منتشرة بشكل رهيب في المجتمعات العربية والدليل على ذلك أنه بمجرذ ذكر المثلية تجذ الكل يصرخ بعكس إذا ذكرنا موضوع عن بحث علمي فلا تجد لهم أثرا لأن الغالبية بطبيعة الحال جاهلة وعقولهم قاصرة وتتحذث فقط في التوافه
والمشكل أن الغالبية التي تستنكر تمارس المثلية وهذا بإجماع جميع الدكاترة وأخصائيي علم النفس والإجتماع،فكل الذين يصدر منهم رد فعل عنيف تجاه المثليين هم أيضا مثليين بطبيعتهم ويعتبر رد فعلهم هذا نتيجة لخوفهم من نظرة المجتمع و أن يكتشف سرهم يوما ما،فيعيشون في صراع كبير بين ممارستهم للمثلية في الخفاء وعدم قبولهم بالإعتراف بذلك مما ينتج عنه إنتقام من المثليين الآخرين وهم في حقيقة الأمر ينتقمون من ذواتهم
المثلية كانت ولازالت وستبقى أبد الدهر وكفى دجلا وضحكا على الذقون
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51 - دفاعا عن اليسار الجذري الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:48
مقترحات بلافريج بخصوص عدم تجريم المثلية الجنسية و العلاقات الرضائية تعتبر عربدة ورعونة سياسية و توقيع شيك على بياض تم منحه في الوقت الميت لقوى الظلام و الإسلام السياسي و التطرف الأيديولوجي و المذهبي و الماضوية و القرسطوية لمهاجمة فيدرالية اليسار الديمقراطي و باقي القوى الديمقراطية الجذرية و تصفية حساباتها الضيقة مع مناضليه الجذريين و تشويه و تسفيه نضالاتهم أمام الجماهير الشعبية المغربية المناضلة و المكافحة و التي تدرك إدراكا تاما أن مايسمى بالهامش الديمقراطي الذي نعيشه اليوم هو ثمرة نضالات الحركة الديمقراطية التقدمية واليسارية الجذرية المغربية و ليس المتياسرين أشباه المناضلين من طينة بلافريج....
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52 - meme الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:49
كان عليه ان يصلح مشاكل الضرائب المثلتلة فوق راسه بدل ان يتدخل في امور بعيدة كل البعد عن نظره ثم هو حر ان يترك امه او زوجته او بناته للاخرين ربما هو عاجز عن ارضاءهم ولكن ان يتدخل في امور الفرد فلا نحن بلد مسلم 100/100 ولا بديل لنا عن شرع واحكام الله ثبت يداه و احترق فاه الذي ينطق بالمنكرات انظروا الى الذين ننتخبهم واحد بخث عن مدلكه واحدة تبرجت وواحد يريد ان يبعد الناس عن دينهم .سير اسيدي ملي تلقى زوجتك مع واحد غريب اتركها تتمتع ورجع نعس في دارك
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53 - مغربي الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:49
لا تحتاج لكي تكون مسلما او سلفيا حتى تحتج على هذا المقترح يكفي ان تكون مغربيا انتشار الفساد و الرديلة خصوصا مسالة اللواط الدي يطالب بها هذا العضو و يريد منا ان نتقبلها فنحن مغاربة و لا يمكننا ببساطة قبول متل هذه الامور
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54 - LE SOCIOLOGUE الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:50
اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب المؤمن اتريدون اختلاط الانساب ونشر الفاحشة حذاري من الزلازل والفياضانات والفتن .....
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55 - احمد مختار الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:50
مقترح مخالف لأحكام القرءان الكريم وللشريعة الاسلامية وبالتالي للدستور المغربي الذي ينص على أن دين المملكة المغربية هو الاسلام. وحيث أن هذا النائب يتحدث عن توجه حزبه . لذلك يتعين حله لكونه لايحترم الشعب المغربي المسلم .ولا الدستور الذي صوت عليه.
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56 - youssfi الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:51
قل امام فواهة المغاربة وليس الاسلاميين
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57 - البطالة الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:52
و والفقر والجهل والأمية والأمراض الفتاكة، وأصلحنا الصحة والتعليم والاقتصاد، وتحررنا من إكراهات صندوق النقد الدولي، ولم يبق في منظومة الحريات الفردية والجماعية ما يناقش سوى فاحشة الزنا واللواط".
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58 - ibrahim الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:52
لا حول ولا قوة إلا بالله !!
ألا يكفينا شيوع العربدة والفجور في الشاشات الخصوصية و الرقمية و بواسطة الهواتف الذكية ...؟؟!
بل يريد هذا الفاجر الزنديق شرعنة الفاحشة لمزيد من الانحلال الاخلاقي ومن تفكيك روابط الأسرة الآيلة الى الميوعة والتمييع ؟؟!!
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59 - محمد بن غ الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:53
كي يصدر الغراء وشعلة الفثنة من من وضعت شريحة من الامة تقتهم قيه من اجل ثمتيل جيد ومنفع لصالح العام انقلب الىمصدر للخوف والفثنة على الدين صوتواعليه التبرء منه وطلب التشطيب من مجلس الامة كل فاجر عاص لله والوطن
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60 - بلا نفاق الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:53
الاحظ أن من بين ما يلجأ إليه و يستفيد منه المغاربة المسلمون عند تواجدهم في البلدان التي لا تجرم العلاقات الرضاءية هو حرية الحياة الجنسية، لان هذه المجتمعات متصالحة مع مكوناتها ، اذن لماذا النفاق
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61 - ياجوج وماجوج الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:54
الاجهاض والزنا والمثلية والفواحش كلها أمور لا مفر منها ومن اباحتها في هذا الظرف من الزمن الاخير من الحياة الدنيا حيث جاء ذكرها فيما سبق (واذا فتحت ياجوج (الذكور) وماجوج (الاناث) وهم من كل حذب ينسلون (بعضهم في بعض ناكح دون اي مانع) واقتري الوعد الحق (الساعة).
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62 - المنافقون الجدد الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:55
حتى لا نتهم الإسلاميين أو السلفيين وما جاورهما، فإن هذا البرلماني الذي يريد دائما لعب دور البطولة في كل الأفلام قد وضع نفسه أمام فوهة بركان الشعب المغربي المحافظ والذي لا يسمح بالفساد العلني والجهر بالفاحشة وإفساد أخلاق الشباب والشذوذ والعارة والمثلية. يجب على هذا البرلماني الطائش أن يعود إلى رشده وأن يتخلى عن الإملاءات التي يمليها عليه أسياده من خارج الوطن مقابل دراهم معدودات.
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63 - Oujdi الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:56
Je suis un homme de gauche mais je trouve que ce n’est pas un projet d’actualité pour les Marocains
Il y a d’autres priorités le camarade Omar
Nous nous sommes ni la Suède , ni la Norvège
Nous sommes le Maroc , un peuple conservateur avec ses contrainte mais musulmans dans sa plus part
C’edt Une erreur monumentale Mr Omar, vous êtes moi de la politique du terrain malheureusement
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64 - hatim الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:58
Notre problème n'est pas la pauvreté ou la justice, mais la mentalité de ces barbus arriérés qui veulent nous imposer un certain style de vie digne des temps médiévales. Bravo Belafrej pour votre courage, malheureusement les petites cervelles vont t'attaquer parce que tu es en avance. Je vote FDG aux prochaines éléctions.
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65 - مغربي متابع الأحد 29 شتنبر 2019 - 20:58
ليس فقط الإسلاميين الذين يرفضون بل أخلاقنا المغربية الأصيلة لا تسمح بهذا التسيب.
البعض أن يوهمنا بأن الشعب المغربي يطبع مع الخيانة الزوجية وأن الإسلاميين هم وحدهم المعارضين.
الخيانة الزوجية ليست من أخلاق المغاربة و يجب إنزال أشد العقوبات سواسية للرجل والمرأة.
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66 - وانتهى الكلام الأحد 29 شتنبر 2019 - 21:00
بافريج لم يضع نفسه في فوهة الاسلاميين بل في فوهة كل غيور على شرف وعرض بني آدم. لا يشرعن الفسق والفجور والانحلال والمجون الا فاقد ضمير وحس...اللهم احفظ هذا البلد وابعد عنه كل حاسد ناقم عابث متلبس آمين يارب العالمين.
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67 - Amghrabi الأحد 29 شتنبر 2019 - 21:01
احترام الآراء ضرورة لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لمتطلبات أمتنا، ورفع التحدي لكسب رهان المستقبل. كفانا تكميما للافواه.
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68 - ادريس الأحد 29 شتنبر 2019 - 21:02
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتعلمون.

عجباً، كيف يسمح شخص لنفسه أن ينطق بمثل هذا الكلام أو حتى يحدّث به نفسه، نسأل الله العفو والعافية،
أمور يعجز المرء عن فهمها، حتى أنّك تسأل نفسك هل مثل هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالحياة الأخرى .
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