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كُتّاب وآراء
"المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين
هاجم إسلاميون وسلفيون مغاربة النائب البرلماني عمر بلافريج، بسبب المقترحات التي تقدم بها على مشروع القانون الجنائي من أجل إلغاء الفصول القانونية التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
وشنّ عدد من الإسلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم واسعة، وصلت إلى حد مطالبة الحسين أيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى، بالتحرك القضائي لمحاسبة النائب البرلماني سالف الذكر.
وكان النائب البرلماني عمر بلافريج كشف أن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي على مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار البرلمان، ستقترح إلغاء أو حذف عدد من المواد التي تضرب "الحريات الفردية"؛ من بينها الفصول 489 و490 و491، التي تتعلق بتجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية.
واعتبر عضو المجلس العلمي الأعلى والأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض، في مقال له تحت عنوان "زمن النكسات والتراجعات"، أن النقاش الذي طرحه بلافريج ليس أولوية في المغرب، "وكأننا قضينا على البطالة والفقر والجهل والأمية والأمراض الفتاكة، وأصلحنا الصحة والتعليم والاقتصاد، وتحررنا من إكراهات صندوق النقد الدولي، ولم يبق في منظومة الحريات الفردية والجماعية ما يناقش سوى فاحشة الزنا واللواط".
ودعا آيت السعيد "العلماء والقضاة والمحامين الشرفاء وذوي الرأي الحصيف في المجتمع المدني إلى أن يعلنوا إنكارهم لما دعا إليه البرلماني المذكور، وأن ينددوا به جهارا، وأن يطالبوا القضاء بمحاسبته في مخالفة الدستور والدعوة إلى الدعارة جهارا"، بتعبيره.
من جهته، يرى الشيخ البشير عصام المراكشي أن مقترحات بلافريج بمثابة "استهداف" لإسلام المغاربة، وقال: "أيها المسلمون، إسلامكم - الذي هو رأس مالكم - في خطر، فإن هؤلاء القوم يريدون هدمه لبنة لبنة، حتى لا يبقى منه شيء!".
وتابع على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بم تجيبون، إذا طال بكم العمر فرأيتم هذه المنكرات منتشرة في المجتمع، مباحة دون قيد، فسألكم أبناؤكم وأحفادكم: أين كنتم؟ وكيف سمحتم بهذا؟"، قبل أن يجيب قائلاً: "أتقولون: كنا منشغلين بتفاهات إعلامية، وصراعات وهمية، حتى مرروا منكرهم ونحن غافلون؟".
بدوره، قال حسن الكتاني، أحد أبرز وجوه "السلفية الجهادية" سابقا بالمغرب، إن التعديلات التي تقدمت بها فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تعتبر دعوة إلى "إباحة الفاحشة من لواط وسحاق، ويسعى إلى نشر الفساد في الأرض"، بتعبيره.
ويرتقب أن تثير مناقشة التعديلات على مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، جدلا واسعا بين مكونات البرلمان، خصوصا في ظل التباين الواضح في وجهات النظر بين الفرق البرلمانية حول مسألة تقنين الإجهاض؛ وهو ما أدى إلى تأجيل تاريخ وضع التعديلات على النص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
لعلكم توعظون ...
قبل أن تتكلمون على مثالية وا على العلاقات رضاءية
(يجب أن تتكلمون على سياحة الجنسية ) في المغرب
كثير من الدول لا تجرم العلاقات الرضائية لكنها تجرم المثلية مثلا روسيا !
و هته الخرجة لا يمكن تفسيرها غير ذلك.
بلافريج يخلق الجدل ، إذن هو موجود (في الحياة السياسية)
إنهم يعيشون حقا اسكيزوفرينيا حادة تجعلهم سخرية في المجتمع
Prenez soin de vos corps et non pas les corps des autres.
Les gens qui essayent d être tutelle sont des psychopathes.
المشكلة في الولادات التي تنجم عن هذه العلاقات .فسنصبح امام ظاهرة لم يات بها زمن. اللهم لطفك يارب .
الدولة ليست شخص لتحاسب امام الله.
الدولة دورها توفير الامن و الازدهار لمواطنيها بعيدا عن الحلال و الحرام. و حماية الفرد من الجماعة.
من يريد الجنة فلن يمنعه احد، لكن ان تفرض جنتك على الاخرين فامر غير مقبول.
تحية السي عمر بالفريج، و الخزي و العار لصانعي الارهاب
محاسبة على ماذا إبداء مقترح تعديل قوانين معمول به في حقوق الإنسان في الدول المتقدمة كأمريكا مثلا ؟ هاته الشلة من الإسلاميين لا تفيد المجتمع في شيء تجدهم الأكل و النوم و مستلقون في المساجد ليل نهار لا ثقافة و لا وعي.
صراخ و عويل الإسلاميين لا قيمة له
لأنه مجرد زوبعة في فنجان لا يلقى له بال نعم لإبطال تجريم و المثلية الجنسية و العلاقات الرضائية أما زمن الظلامية و الرجعية و الأمية و التخلف قد ولى وسينهار أمام قطار الحداثة و التقدم الإجتماعي.
و إن كنت لا أتفق مع "قبائل" اليسار في كثير من التفاصيل و لكن أجدني مظطرا للإعتراف بأنهم في بعض الأحيان يصيبون في بعض الأمور الكبيرة ومنها العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج و التي علينا الإعتراف بوجودها و أن كثيرا من القوم يمارسونها و منهم دعاة كانوا يدعوننا للصيام عن ممارسة الجنس بالليل و يذهبون في الصباح الباكر الى شاطئ البحر من أجل لحظات رومانسية فيما نحن لا زلنا نغط في نومنا العميق فيما نجد بعض ممثلينا يترأسون جلسات البرلمان في حال و حين يصلون عاصمة الأنوار يصبحون في حال أخر وأما عن المدلكات فتلك حكاية أخرى.....
باختصار شديد فنحن نعتقد بأن الإنسان حر في جسده بشرط أن يتخلى عن نفاقه و ألا أحد يدعي الوصاية أو المسؤولية على عورة شخص اخر...
كل واحد مسؤول عن أفعاله التي سيحاسب عليها غدا يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره.
واش فهمتيني ولا لا ؟
، لم ار اشد نفاقا وفسادا وزنى من هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة الإسلام ، إذا كانت الحريات الشخصية سوف تقضي على الإسلام وتنشر الدعارة فهل المغرب احسن حالا من تركيا ؟ بالله عليكم احترموا ذكاء المغاربة فقد أصبحوا يعرفون من أين يأتي الخطر . يكفي أن تقرأ كل يوم عن رجال الدين الذين يغتصبون الاطفال والنساء ، الرقاة وفضائحهم ، الدعارة موجودة وليست في حاجة لقانون الحريات . المسألة التي هي في خطر بالنسبة لكم هي فقدانكم سلطة التأثير على الناس بخطابكم الديني ،والدليل قوله ان الاسلام هو راس مالهم !!! فسواء اعطيتم الحرية للناس أم اكرهتموهم على تخلفكم فنصفهم يفعل ما يشاء في الخفاء والنصف الآخر يسافر للخارج ويتخلص من الحجاب ليعيش حريته .
والمشكل أن الغالبية التي تستنكر تمارس المثلية وهذا بإجماع جميع الدكاترة وأخصائيي علم النفس والإجتماع،فكل الذين يصدر منهم رد فعل عنيف تجاه المثليين هم أيضا مثليين بطبيعتهم ويعتبر رد فعلهم هذا نتيجة لخوفهم من نظرة المجتمع و أن يكتشف سرهم يوما ما،فيعيشون في صراع كبير بين ممارستهم للمثلية في الخفاء وعدم قبولهم بالإعتراف بذلك مما ينتج عنه إنتقام من المثليين الآخرين وهم في حقيقة الأمر ينتقمون من ذواتهم
المثلية كانت ولازالت وستبقى أبد الدهر وكفى دجلا وضحكا على الذقون
ألا يكفينا شيوع العربدة والفجور في الشاشات الخصوصية و الرقمية و بواسطة الهواتف الذكية ...؟؟!
بل يريد هذا الفاجر الزنديق شرعنة الفاحشة لمزيد من الانحلال الاخلاقي ومن تفكيك روابط الأسرة الآيلة الى الميوعة والتمييع ؟؟!!
Il y a d’autres priorités le camarade Omar
Nous nous sommes ni la Suède , ni la Norvège
Nous sommes le Maroc , un peuple conservateur avec ses contrainte mais musulmans dans sa plus part
C’edt Une erreur monumentale Mr Omar, vous êtes moi de la politique du terrain malheureusement
البعض أن يوهمنا بأن الشعب المغربي يطبع مع الخيانة الزوجية وأن الإسلاميين هم وحدهم المعارضين.
الخيانة الزوجية ليست من أخلاق المغاربة و يجب إنزال أشد العقوبات سواسية للرجل والمرأة.
عجباً، كيف يسمح شخص لنفسه أن ينطق بمثل هذا الكلام أو حتى يحدّث به نفسه، نسأل الله العفو والعافية،
أمور يعجز المرء عن فهمها، حتى أنّك تسأل نفسك هل مثل هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالحياة الأخرى .