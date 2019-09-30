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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية، منطقة سوس، الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية، خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل.
ومن المرتقب أن تتمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد.
وسيبقى الطقس مستقرا مع مرور بعض السحب العليا بباقي جهات المملكة، فيما ستهب رياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي على السواحل والسهول الشمالية، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 36 و40 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 40 و44 درجة بداخل الأقاليم الصحراوية، منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للمملكة.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وجنوب الداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.