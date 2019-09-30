كراء "السدَادْر" للنوم يفاقم انتشار السل في الأحياء الشعبية للبيضاء

هسبريس – محمد لديب

رصدت هيئات سياسية وجمعوية بمدينة الدار البيضاء زيادة في عدد الإصابات بداء السل في الأحياء الشعبية الهشة بالعاصمة الاقتصادية، في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال حسن الصمدي، الناشط الجمعوي والسياسي في اليسار الاشتراكي الموحد، إن انتشار داء السل في الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء، وخاصة في منطقة الحي الحسني وليساسفة، يعود بالأساس إلى الهشاشة التي يعاني منها سكان هذه المنطقة، وانعدام الشروط الصحية في المساكن التي يقطنونها.

وأوضح الصمدي، في تصريح لهسبريس، أن أحياء ليساسفة تشهد ظاهرة كراء (السدادر) للمبيت، بسعر يبلغ 20 درهما لليلة الواحدة؛ وهو ما يساعد بدوره في انتشار هذا الداء، خاصة أن معظم الغرف التي تستقطب هذه الفئة من الأشخاص تنعدم فيها التهوية والنظافة والشروط الصحية، مما يجعل منها بؤرا حقيقية لتفشي هذا الداء.

وقال الصمدي: "هناك غياب تام للشروط الصحية في الأحياء الشعبية المكتظة التي تعاني من ارتفاع الكثافة السكنية، ويتوجب على السلطات الصحية العمل على معالجة الوضع قبل تفاقم الوضع".

وأضاف المتحدث، في التصريح ذاته، أن هناك بؤرا أخرى تهدد بمزيد من الانتشار لهذا الداء، وتتمثل في مجموعة من المؤسسات التعليمية، ومنها مؤسسة ابن الهيثم، حيث يتم رصد أربع إلى خمس حالات إصابة بداء السل، نتيجة انتشار النفايات المنزلية وتعمد شاحنات جمع الأزبال لصب "عصير النفايات" أمام باب الثانوية.

ورصد الناشط الجمعوي والسياسي غيابا شبه تام لمندوبية وزارة الصحة، التي تكتفي بالتصريح بأن الوضع تحت السيطرة، في وقت لا تقوم فيه بأي حملات تحسيسية حول كيفية التعامل مع هذا الداء للوقاية من الإصابة به.

ويحذر خبراء في مجال الصحة من أن موجة البرد القارس، التي تجتاح مدينة الدار البيضاء، تزيد من مخاوف اتساع دائرة داء السل الرئوي الذي ينخر صدور فئة لا يستهان بعددها في الأحياء الشعبية.

وتسجل مدينة الدار البيضاء أعلى معدلات انتشار داء السل الرئوي المعدي، بنوعيه القابل والمستعصي عن العلاج، مقارنة مع باقي المدن المغربية.

وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة الصحة أن معدل الإصابة بهذا الداء المعدي بلغ في جهة الدار البيضاء 111 إصابة في كل 100 ألف نسمة، مقابل 88 حالة إصابة في كل 100 ألف نسمة على الصعيد الوطني خلال السنة الماضية وبداية العام الجاري.

وتضمنت البيانات بشأن تفشي هذا الداء، التي حصلت عليها هسبريس، معطيات مقلقة بشأن تفشي مرض السل المعدي في المناطق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، التي تحتضن ما يقارب من 8000 حالة.

وجاءت منطقة الحي الحسني على رأس قائمة المناطق التي تعاني من تفشي داء السل، بمعدل قياسي بلغ 150 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف نسمة، وما يربو عن 149 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف شخص بمنطقة الفداء درب السلطان ومولاي رشيد، وما يقارب 118 حالة إصابة من أصل كل 100 ألف نسمة في منطقة أنفا.