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الرئيسية | مجتمع | السلطات الإسبانية تنقذ 8 مغاربة قبالة ساحل سبتة

السلطات الإسبانية تنقذ 8 مغاربة قبالة ساحل سبتة

السلطات الإسبانية تنقذ 8 مغاربة قبالة ساحل سبتة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 10:51

تمكن الحرس المدني الإسباني من إنقاذ ثمانية مرشحين للهجرة غير النظامية، ينحدرون من المغرب، بعد مغادرتهم لمدينة سبتة المحتلة، على متن قوارب تجديف "الكاياك".

وحسب ما أوردته صحيفة "الفار ودي سيوتا" المحلية، نقلا عن مصادرها، فإن حالات الهجرة باستخدام قوارب "الكاياك"، عبر سبتة، "زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، باعتبارها طريقة اقتصادية نسبيا، ويتم اختيارها من لدن الذين يفتقرون إلى الموارد المالية، للهجرة بالزوارق السريعة، والتي تصل مصاريفها إلى حوالي 4000 أورو".

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن "جميع من ينشدون طريق العبور إلى الضفة الأخرى هم في الغالب مغاربة أو جزائريون"، مشيرا إلى أن شاطئ "بينزو" وشاطئ "كالا موكارو" أصبحا يشكلان في الأشهر الأخيرة مصدر سيناريوهات الهجرة غير النظامية، عبر قوارب تجديف "الكاياك"، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

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