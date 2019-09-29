وزارة الشؤون الإسلامية: الاثنين فاتح شهر صفر

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر صفر لعام 1441 هـ هو يوم غد الإثنين 30 شتنبر 2019.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1441 هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 محرم 1441 هـ موافق 29 شتنبر 2019م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر صفر لعام 1441 هـ، بعد مغرب اليوم الأحد 29 محرم 1441 هـ موافق 29 شتنبر 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن شهر صفر هو يوم غد الإثنين 30 شتنبر 2019م .