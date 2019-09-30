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كُتّاب وآراء
إتلاف حوالي 30 طنا من الأسماك الفاسدة بالنواصر
تمكنت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بمعية لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومندوبية الصيد والدرك الملكي، من حجز 29 طنا و940 كيلوغراما من سمك الأنشوفة المملح، كانت منقولة بشاحنة دون اشتغال جهاز التبريد.
وتم اكتشاف هذه الكمية من السمك الفاسد إثر إخبارية من كوكبة الدرجات النارية للدرك الملكي بمحطة الأداء النواصر، بسبب الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من الشاحنة المحملة بـ88 برميلا.
ووقفت اللجنة على أن سائق الشاحنة، الذي كان ينقل هذه الكمية في براميل بلاستيكية، لم يكن يتوفر على الوثائق الصحية المرافقة للشحنة ووثائق الصيد التي تثبت منشأ المنتوج وقانونية الصيد.
كما تم، حسب مصادر هسبريس، إتلاف الكمية المجوزة عن طريق الطمر وتحويل الملف على النيابة العامة.
وتعتبر الأسماك من المنتجات سريعة التلف التي يشترط في نقلها وعرضها مجموعة من الشروط، من بينها احترام درجات حرارة التبريد، وإلا فإنها تصبح خطرة بسبب تكاثر البكتيريا.