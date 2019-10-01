دكاترة الوظيفة العمومية ينتفضون في وجه الحكومة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن دكاترة الوظيفة العمومية عن إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الحكومية، خلال 9 أكتوبر المقبل، تنديدا بـ "استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف"، معتبرين أن الموضوع "يطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيت أعطى الوزير الأول السابق، عباس الفاسي، تعليماته لتكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها".

وشجب الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية "التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه"، ثم زاد مستدركا: "نذكر على سبيل المثال تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية والتكوين".

كما أعلن الاتحاد عينه، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "المغالطات والأكاذيب التي تُروّج عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، منها أن هذه الفئة متقدمة في السن، بينما أغلب فئة الدكاترة الموظفين حديثة التوظيف، فأكثر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة".

"المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح يعمق أزمة الدكاترة الموظفين"، يردف البيان ذاته، مرجعا ذلك إلى "اعتبارات عديدة منها؛ أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كافٍ لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، ما يخلق نوعا من التمييز السلبي بين الدكاترة أنفسهم، ويزيد من تعميق الأزمة، وينتج عنه ضحايا المناصب التحويلية مستقبلا".