"البيزوطاج" يصل البرلمان .. وحزب يستنكر التشهير بالطلبة الجدد

هسبريس- مصطفى شاكري

استأثر حفل استقبال الطلبة الجدد، الذي يُعرف في الأوساط الجامعية بـ"البيزوطاج"، باهتمام مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية خلال الأيام الأخيرة، بفعل بعض التجاوزات التي تَسِمُ هذه الظاهرة بالمعاهد والمدارس العليا، لاسيما أن الأمر تحول إلى اعتداء جسدي وعنف نفسي في الحفل الذي نُظم بالمدرسة العليا للمعادن بالرباط.

تبعا لذلك، وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن التجاوزات التي تشهدها ظاهرة "البيزوطاج"، موردا أن "الاحتفالات الترفيهية التي تتخللها حلقات النقاش والتعارف عرفت انحرافات غير أخلاقية، بل اعتداءات على حرمة وسلامة الطلبة الجدد الجسدية والنفسية".

ويُضمن السؤال الكتابي، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، تبعات هذه الممارسات التي خرجت عن أهدافها المتوخاة، إذ أشار إلى التشهير الذي يطال الطلبة الجدد، من خلال "تسريب مقاطع وصور لتلك التجاوزات في حقهم، ما تسبب في مضاعفات وآثار نفسية بليغة لدى البعض وصلت حد الانقطاع عن الدراسة".

في هذا الصدد يقول محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن "البيزوطاج عبارة عن ممارسات قديمة في المعاهد والمدارس العليا، هدفها الأساسي هو إدماج الطلاب في جو مريح وفكاهي"، ثم زاد مستدركا: "عشنا أيضا هذه الأجواء حينما كنّا طلبة، إذ كانت تسعى هذه الاحتفالات إلى خلق الألفة بين الطلبة القدامى والجدد".

"لكن هذه الاحتفالات تعدت المناخ الترحيبي المرح إلى ممارسات عنيفة"، يضيف أبودرار، مؤكدا أن "الأمر تطور إلى عنف جسدي وتشهير بالطلبة الجدد، مستغلين في ذلك الطفرة المعلوماتية والتكنولوجية، إذ يجد الطالب لقطة غير صالحة للبث في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر سلبا على نفسيته"، مشددا على أنه "يجب عدم إضافة معضلة إضافية للتعليم الذي يعاني أساسا من الأعطاب".

ويوضح رئيس فريق "البام" بمجلس النواب، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هنالك من وصل إلى درجة الانقطاع عن الدراسة بفعل تلك الممارسات التي خرجت عن المألوف"، داعيا "القطاعات الوزارية المعنية إلى إيلاء الأهمية البالغة لهذه الانحرافات، من خلال وضع قوانين رادعة من شأنها تأطير الطلبة من جهة، ومساعدة التلاميذ على الاندماج في المناخ التعليمي الجديد في ظل ظروف صحية".