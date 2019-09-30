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النيابة تقرر عدم متابعة تلميذ "أهان" النشيد الوطني

النيابة تقرر عدم متابعة تلميذ "أهان" النشيد الوطني
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 12:20

قررت النيابة العامة بالقصر الكبير، اليوم الاثنين، حفظ ملف التلميذ أسامة حريق، الذي توبع بتهمة الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع الماضي بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته.

وقالت مصادر هسبريس إنه جرى إلغاء متابعة التلميذ أسامة من طرف النيابة العامة، بعد أن جرى توقيفه ومتابعته في حالة سراح عقب تقدم مدير المؤسسة بشكاية في الموضوع.

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