24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/09/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- حالة إنسانية
- "السرقة الفنية" تخدش مسار الكوميدي جاد المالح
- ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي
- ليت كل عين ترى!
- حكومة اليوسفي والنموذج التنموي الجديد؟
"مندوبية التخطيط" تُسجل تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5 بالمئة (5.00)
شاحنات مُحَملة بإبل وأغنام الرعاة الرحل تعيد الاحتقان إلى سوس (4.33)
- الملك محمد السادس يتعرض لـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد" - (566)
- العكاز وعملية القلب .. هكذا يُخبر الملكُ المغاربةَ حول وضعه الصحي - (189)
- "المثلية والعلاقات الرضائية" تضعان بلافريج أمام فوهة إسلاميين - (137)
- الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل - (102)
- الإساءة للنشيد الوطني توقف تلميذا بالقصر الكبير - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
النيابة تقرر عدم متابعة تلميذ "أهان" النشيد الوطني
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 12:20
قررت النيابة العامة بالقصر الكبير، اليوم الاثنين، حفظ ملف التلميذ أسامة حريق، الذي توبع بتهمة الإساءة إلى النشيد الوطني، أثناء ترديده بشكل جماعي نهاية الأسبوع الماضي بالمؤسسة التي يتابع بها دراسته.
وقالت مصادر هسبريس إنه جرى إلغاء متابعة التلميذ أسامة من طرف النيابة العامة، بعد أن جرى توقيفه ومتابعته في حالة سراح عقب تقدم مدير المؤسسة بشكاية في الموضوع.