غالبية المسنّين المغاربة يتخبّطون بين مطرقة الفقر وسندان العزلة

هسبريس - أمال كنين

ليست أوضاع المسنين في البلاد بالجيدة، ذلك ما أكده لبيب المساعدي، رئيس جمعية "معا لفك العزلة عن المسنين"، عشية الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، قائلا إنه في المغرب، وبناء على أرقام وتقارير هيئات وطنية، يبلغ عدد المسنين 3.6 ملايين شخص، وهو ما يمثل فقط 7 بالمائة من مجموع الساكنة، مشيرا إلى أن الرقم يبقى ضعيفا مقارنة مع دول أخرى.

المساعدي، وضمن حديثه مع هسبريس، قال إن الإشكال الذي يعتري فئة المسنين بالمملكة أن أغلبهم فقراء وأن 80 بالمائة منهم لا يتوفرون على دخل قار أو حتى تغطية صحية، متحدثا عن وجود من أسماهم "مسنين معزولين".

ويرى رئيس الجمعية أن سياسة الدولة في ما يهم الاعتناء بالمسنين والنهوض بأوضاعهم لن تؤتي أكلها؛ ناهيك عن أن الدعوة إلى إعادة تأهيل المراكز الاجتماعية لن تفي بالمطلوب، متسائلا: "ما الذي سنقوم به إزاء الأشخاص الذين يمتلكون منازلهم الخاصة؟"، مضيفا: "في ثقافتنا المغربية نرفض أن نرمي آباءنا أو أقاربنا في الخيريات".

وتحدث المساعدي عن الأوضاع السيئة بمختلف مراكز الرعاية الاجتماعية، قائلا إن "44 في المائة منها متهالكة، وتعتمد فقط على الإحسان، ولا تتجاوز نسبة تمويلها من قبل وزارة التضامن والأسرة 36 بالمائة".

وشدد المتحدث على ضرورة رفع نسبة التمويل الرسمي الموجه إلى مراكز الرعاية الاجتماعية؛ ناهيك عن إعادة تكوين الأطر في هذه المراكز، وتوفير الرعاية الطبية داخلها.

وأكد المساعدي أن على المؤسسات الرسمية أن تفكر في مراكز للاستقبالات النهارية، يقبل عليها المسنون نهارا، يقضون بها الوقت، ليغادروها مساء في اتجاه منازلهم، مضيفا: "من الأفضل أن يقضي المسن يومه في هذه الأماكن عوض أن يخرج للشارع ويتسول أو يتعرض للتعنيف والسرقة، وأن يكون تحت تأطير أشخاص مكونين"، مشيرا إلى أهمية تأثيث هذه الأماكن بأطر طبية ومساعدين اجتماعيين يقدمون خدماتهم للأشخاص القادمين إليها.

وتحدث المساعدي عن ضرورة تقديم الدعم للجمعيات التي تعنى بهذه الفئة من المواطنين، قائلا إن "هذه الجمعيات تشتغل فقط بالمنح التي يتم توزيعها خبط عشواء"، ومشددا أيضا على وجوب سن قوانين للنهوض بأوضاع هذه الفئة.

وأردف المتحدث: "لا توجد قوانين خاصة بالمسنين تحميهم من العنف المالي والجسدي والنفسي، وبالتالي يجب سن قوانين جديدة؛ ناهيك عن تكييف المدن والقرى مع وضعياتهم، فمثلا حين التجول بالشارع لا وجود لمراحيض عمومية يقصدونها أو حتى كراس يمكن أن يرتاحون عليها".