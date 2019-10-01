وزارة التربية تبدأ إعداد الدخول المدرسي المقبل

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها شرعت منذ شهر شتنبر الماضي في الإعداد المبكر للدخول المدرسي (2020-2021)، وذلك عبر اتخاذها مجموعة من الترتيبات والتدابير المناسبة لإجرائه في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أن هذه التدابير التي ستتواصل إلى غاية نهاية نونبر 2019، تهم مجموعة من العمليات، تشمل الإحصاء المدرسي السنوي خلال الفترة الممتدة (من 16 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2019) والخريطة المدرسية (من 12 شتنبر إلى 22 أكتوبر 2019) والحركات الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية (من فاتح أكتوبر2019 إلى 31 منه).

وأضاف المصدر نفسه أن باقي العمليات المتعلقة بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) ولعدم القدرة البدنية وكذا الانتقال لأسباب مرضية والتوقيف المؤقت (الاستيداع)، فقد انطلقت في 19 شتنبر الماضي وستمتد إلى غاية 22 أكتوبر الحالي، على أن يتم تدبير الحركات الإدارية الخاصة بباقي الأطر بعد الانتهاء من تدبير مختلف هذه العمليات وسيتم الإعلان عن مواقيتها في حينها.

كما ستنظم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق البلاغ، مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات (من 31 أكتوبر إلى 31 نونبر 2019)، فضلا عن التكوين التأهيلي للناجحين في هذه المباريات، والذي سينطلق ابتداء من ثاني دجنبر 2019.

وأكدت الوزارة أن هذه المقاربة المعتمدة في تدبير وإنجاز العمليات المرتبطة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، تهدف إلى توفير شروط حكامة جيدة، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية من خلال تحديد الحاجيات الفعلية، من أطر الإدارة التربوية وأطر التدريس وأطر التفتيش والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، حسب المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أفق التغلب عليها، وتمكين المترشحين الناجحين في مباريات التوظيف من الاستفادة من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الوقت المحدد.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تعول على الانخراط الإيجابي لكافة أطرها وعموم الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في هذه الدينامية التدبيرية، ودعتهم إلى الإسهام بفعالية في إنجاح العمليات المذكورة أعلاه، والتي سيتم الإعلان عنها بموجب مذكرات صدرت أو ستصدر، حسب الجدولة الزمنية المعدة لهذا الغرض.