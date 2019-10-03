منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح

هسبريس - يوسف لخضر

تفاجأ عدد من المهتمين بسياحة مشاهدة الطيور في المغرب بتطبيق السلطات لإجراءات جديدة تتضمن مصادرة معداتهم، خصوصاً التلسكوبات التي يستقدمونها معهم، وهو ما دفعهم إلى مراسلة إدارة الجمارك ووزارة السياحة.

ونقلت مدونة "MaghrebOrnitho" المهتمة بعلم الطيور في المنطقة المغاربية "تدوينات" عدد من الأجانب الراغبين في زيارة المغرب، والذين تفاجؤوا بمنع إدخال معداتهم من قبل مصالح الجمارك في ميناء طنجة.

وذكر المصدر أن المغرب يُعتبر من البلدان التي يزورها المهتمون بعلم الطيور منذ سنوات دون أن تتم مصادرة مُعداتهم، لكن عدداً من الجمعيات رصدت تواتر منع إدخال بعض المعدات الخاصة بسياحة مشاهدة الطيور في السنوات الأخيرة، ما دفع العديد من المهتمين إلى مراسلة وزارة السياحة وإدارة الجمارك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً قوانين تمنع ذلك.

وقبل أيام نشر نشطاء من بريطانيا وإسبانيا "تدوينات" عدة حول الأمر عبر موقع "تويتر"، حيث أشاروا إلى أن تلسكوباتهم صُودرت حين وصولها عبر باخرة قادمة من طريفة إلى طنجة، وأوردوا أن السلطات الجمركية أخبرتهم بأن هناك قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ يمنع إدخالها. وبادرت الجمعية الأندلسية للطيور إلى مراسلة وزارة السياحة حول الأمر.

وجاء في المراسلة المُوجهة إلى الوزارة خلال شهر شتنبر المنصرم أن المهتمين بمشاهدة الطيور تفاجؤوا بتطبيق قانون جديد يمنع إدخال معدات لهذا الغرض إلى المغرب، لكنهم لم يتلقوا أي جواب من قبل السلطات. وذهب آخرون إلى تنبيه المكتب الوطني المغربي للسياحة من تأثير هذا الأمر على هذه السياحة الإيكولوجية.

إصرار النشطاء في مجال علم الطيور وهواة مشاهدتها دفعهم إلى زيارة مكتبين للجمارك بالمغرب للاستفسار حول الأمر، وأُخبروا من قبل مسؤولين بأنهم ليسوا على علم بأي تدابير جديدة من هذا النوع. كما أوردت المُدونة أن أعضاء الجمعية اطلعوا على موقع إدارة الجمارك المغربية ولم يجدوا ما يشير إلى حظر التلسكوبات، بل تم ذكرها ضمن المعدات العادية التي يجب أن تخضع للضرائب.

مقابل ذلك، أورد هواة آخرون أنهم مروا عبر ميناء طنجة بمُعدات مراقبة الطيور دون أن تتم مصادرتها أو استجوابهم حول الأمر، ورجحوا أن يكون المنع الذي تعرض له سياح آخرون قبل ذلك مجرد سوء تفاهم في ظل عدم وجود أي قانون يمنع إدخال مثل هذه المُعدات، ما عدا إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص.

وتعرف عدد من البلدان عبر العالم ازدهار سياحة مشاهدة الطيور ومراقبتها، إذ يتوافد عليها هواة الطيور حاملين معدات من قبيل التلسكوبات والمنظار للتعرف على حياة الطيور عن قرب واكتشاف أسرار عالمها.

وحسب الدكتور سعيد لحروز، نائب رئيس مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب GREPOM/BirdLife Maroc، فإن هواية مراقبة الطيور منتشرة بشكل كبير في عدد من دول العالم، كما تنظم سنوياً مسابقة تتوج أفضل مُشاهِد للطيور طيلة سنة.

وذكر لحروز، في تصريح لهسبريس، أن هذه السياحة لا تحظى باهتمام مباشر في المغرب، وهي تدخل في إطار السياحة الإيكولوجية التي يتوجب على وزارة السياحة الترويج لها، خصوصاً أن البلاد معروفة بتنوع طيورها وبكونها معبراً للطيور المهاجرة بين القارتين.

وأضاف لحروز: "السياحة الإيكولوجية في المغرب تقتصر حالياً على زيارة القرى، دون أن يتم تثمين عدد من المؤهلات التي تزخر بها البلاد. ومجال مراقبة الطيور له هواته وعلماؤه في العالم، لكن في المغرب لا يلقى الاهتمام الكبير".

ويتميز المغرب، حسب الباحث في مجال علم الطيور، بكونه معبراً للطيور المهاجرة من أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما يعتبر جبل موسى في الشمال المنطقة المثالية لمشاهدة هذا العبور خلال فصل الخريف، وعودتها من إفريقيا في فصل الربيع.

ويتوافد على المغرب عدد من هواة هذه السياحة، سواء لغرض هواياتي أو علمي، حيث يتم تصوير مختلف أنواع الطيور ونشر صورها في مجلات علمية أجنبية، أو تتبع مساراتها لمعرفة الصعوبات التي تواجهها في رحلاتها الموسمية.