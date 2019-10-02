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الرئيسية | مجتمع | ‪ ناشطات يربطن إدانة الصحافية الريسوني بـ"الإجهاز على الحريات"

‪ ناشطات يربطن إدانة الصحافية الريسوني بـ"الإجهاز على الحريات"

‪ ناشطات يربطن إدانة الصحافية الريسوني بـ"الإجهاز على الحريات"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:00

إجماعٌ حقوقيّ رافضٌ لمنطوق الحكم الصّادر في حق الزميلة الصّحافية هاجر الرّيسوني، التي أدانها القضاء ابتدائياً بسنة سجناً نافذا، بمعية خطيبها السّوداني، فيما تمّ الحكمُ على الطبّيب بسنتين سجنا نافذا، وهي أحكام لاقتْ رفضاً متواصلاً، سواء من لدنِ نشطاء يساريين أو حقوقيين.

وعبّرت مبادرة "خارجة عن القانون"، التي تمّ تأسيسها عقبَ محاكمة الصحافية الرّيسوني، عن الحزن "لأجل من حُطّمت حياتهم؛ لأجل عائلاتهم، ولأجل كل المواطنات والمواطنين الذين يؤمنون بحرية امتلاك أجسادهم، لأجل كل تلك النساء اللواتي يعشن مضطرات محنة الإجهاض، واللواتي يشعرن بخوف أكبر من السابق".

وانتقدت المبادرة التي تقف من ورائها مئاتُ الشّخصيات الحقوقية والسّياسية ما اعتبرته "نفاقاً معمماً"، إذ إن القانون المجرم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في ظل الوضع الراهن، هو قانون غير قابل للتطبيق، بل يتم خرقه يومياً، وأما تطبيقه فصار خاضعاً فقط لمنطق العشوائية.

وزادت المبادرة: "هذا النفاق الذي يستفيد منه الدجالون والمجهضون السريون هو نفسه الذي يرمي يومياً ما بين 600 و800 امرأة في براثن هذه العصابات"، معربة عن قلقها "لأن الوضع الحالي يرسم لشبابنا خاصة ولمواطنينا بشكل عام صورة سوداوية حول وضعية الحريات الفردية ببلادنا".

وفي السّياق، قالت الناشطة الحقوقية، سارة سوجار، إنّ محاكمة الصحافية هاجر الريسوني تمثّل "ضربة أخرى من ضربات السلطة السّياسية للحقوق والحريات"، مشيرة إلى أنّ "هناك مسلسلا متواصلا يستهدفُ الحريات انطلق مع محاكمة معتقلي حراك الرّيف".

وأبرزت الحقوقية في تصريح لهسبريس أنّ هذا المسلسل يوجّه رسالة قوية بأنّه "لا مكان للحقوق والحريات، سواء الفردية أو الجماعية، في المغرب"، مشيرة إلى أن الموضوع يفتحُ "نقاشاً حول الحريات الفردية والقانون الجنائي الذي مازالَ يجرّم العلاقات الرضائية"، وزادت: "القوانين والأخلاق والقضاء وسائل في يد الدولة تستعملها عصا من أجل بسط سيطرتها ووصايتها على الحياة الشخصية للأفراد، ومن أجل التحكم في توجهات واختيارات المجتمع".

وتابعت سوجار: "قمع الحقوق والحريات أصبح أمرا عاديا يطبع معه الجميع، ويشرعن إستراتيجية دولة باسم حماية الأمن..سنحمل ملفاتنا الطبية، ونكتب اعترافات مصادق عليها بكل اختياراتنا وعلاقاتنا، ونعطي تقارير يومية بإرادتنا كل يوم كي يتبع بوليس وقوانين الأخلاق حياتنا ويحاكمنا على كل شهيق وزفير في يومياتنا".

وأدانت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي الحكم الابتدائي الصّادر في حق الريسوني ومن معها، وأكّدت على "استعمال القضاء في هذه القضية كآلية للقمع"، مشيرة إلى أنّ "هذه المحاكمة بمثابة محاولة لتكميم الأفواه وتكسير الأقلام المزعجة وتسييد الفكر الوحيد".

واعتبرت الرياضي الواقعة "محطة أخرى انتهك فيها الحق في محاكمة عادلة وتم فيها استغلال القوانين البائدة لأغراض سياسية"، موردة: "سنواجه هذه القوانين وسنطمحُ إلى الحرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - نعمان الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:15
سؤالي واضح و بسيط للجميع : أين هي الجريمة ؟ أين حالة التلبس بجريمة ممارسة الجنس مادام اعتقال المتهمة تم في مدخل العمارة ؟ أين حالة التلبس بالإجهاض ؟ لماذا لم يتم اعتقالهم داخل المصحة ؟ مادام ليس هناك تلبس فأين الإعتراف ؟ أسئلة بسيكة لكنها كاشفة
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2 - almahdi الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:22
المدافعات والمدافعين عن اباحة الاجهاض بدعوى عدم سقوط الضنينات في ايدي عصابات الاجهاض،كمثل المدافعون والمدافعات عن عدم سجن اللصوص بدعوى خشية سقوطهم في ايدي عصابات اللصوصية داخل السجن؟!!!
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3 - مغربي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:27
اذا كنا مسلمون فالحرام بين والحلال بين ومن ابتلى فليستتر اما ما تدعون اليه فهو فساد اخلاقي حتى في المجتمعات الغير المسلمة غير مقبول
السيدة ارتكبت جريمة فساد غير شرعية مع سوداني فلتدفع ثمن ماقترفته
اما الذين يدافعون عنها فإذا كانوا يرضون ذلك لبنتاهم الله بعونهم ولكن اغلب الشعب فلن يقبلوه لبناتهم ولن يسمحوا بالفضيحة
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4 - عمر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:27
اتساءل بآي حق يتكلم هؤلاء المجولقون بحرية الجسد وكونية الحقوق لسنا محاجير عندكم واننا في دولة اسلامية احب من لحب وكره من كره فقط يجيبنا هؤلاء الحقوقيون ادا وجد ابنته مع اخد في خلوة ماذا سيكون ردة فعله يهديكم الله اجماعة التطبيل والتخريب اللشذوذ العقلي البخيس
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5 - ملاحظ الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:29
من يصف نفسه بالخارج عن القانون لا يحق له التحدث باسم الفانون او عن القانون ومثل هؤلاء يصنفو ن فكريا وعملبا بالفوضويين
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6 - حقوقي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:30
الحديت فقط عن الريسوني والدفاع عنها و الحكم بسنة .وعدم الحديت عن الطبيب المحكوم بسنتين والعزل عن العمل يدفعان الى نوع من الشك.فالدفاع عن الصحافية والتماس البراءة يجعل الطبيب اولى بالبراءة بل اكثر لانه هو لم يقم الا باسعاف شخص في خطر. لو لم يقم به ستكون المتابعة اكثر.هناك التباس وتحيز.
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7 - مهتم جدا الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:32
ييدو ان كثيرين في هذا الوطن لم يستوعبوا بعد ان الحريات شيء والانضباط للقوانين شيء آخر ، وهما لا يتعارضان ولا يتنافيان . لكن يبدو ان هؤلاء البعض يلغون منظومة القوانين الجزائية والعقابية والتجريمية امام الحرية الفردية ، وهذه لعمري نظرية ما سبق ان قال بها احد في تاريخ الانسانية اللهم اصحاب نظرية العبث والسوفسطائية . لذلك اقول لهؤلاء : اتقوا الله واتقوا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون ، وراجعوا افكاركم لان طبيعة القوانين انها اليوم ضدك لانك خالفت وغدا معك لانك ضحية فلا تجعلوا القوانين كلها ودائما معكم ، ان القوانين لم تشرع لترضي الاهواء والشهوات بل لتحاربها . فعودوا الى رشدكم لقد اسأتم لانفسكم ولبلدكم ولدينكم اكثر من اساءة الكافر للاسلام
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8 - ayoub الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:34
لا للفساد لا للفساد ...ثم لا للفساد ...انا مع تجريم حرية الجنسية الخارجة عن اطار الزواج ...لا لا ثم لا للفساد ...
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9 - مواطن2 الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:35
بخصوص مسالة الاجهاض...من المؤسف ان تخلو ترسانة القوانين من نصوص ملائمة لمعالجة كل حالة على حدة....ومن البديهي ان تفكر المراة في التخلص من جنين قد يصعب عليها اثبات هويته في غياب قوانين تنظم ذلك.واذا اعتبرنا ان كل حمل له مسببه .مع الوسائل العلمية الحديثة يسهل معرفته.هذا اذا تجاهلنا اقوال الضحية...ومن المؤسف ان تحاكم المراة والجاني حر طليق في اغلب الحالات...يبقى موضوع الاختيار بين طرفين - الزوج والوزجة - مثلا - في قرار الاحتفاظ بالجنين من عدمه لاسباب معلومة بينهما او لعاهة في الجنين ..هنا لابد من اعتبار قرار الزوجين في حدود التشريعات الفقهية التي تنبهت للموضوع منذ مئات السنين...ومن المؤسف ان يطال الحكم المراة فقط...في غير حالة السيدة المعنية.
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10 - momy الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:37
لما رايت الجهل في الناس فاشيا. تجاهلت حتى قيل لي جاهل لهذا اي حرية فردية تتحدتون ليكن في علمكم ان العقد شريعة المتعاقدين وكفاني فيكم يكفوني
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11 - فخور برجعيته الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:38
حتى في امريكا الغير المسلمة يعاقب الاجهاض بشدة لانه يمس الحق في الحياة ونحن في دواة من المفروض انها تدين بالاسلام الجمعيات والمنظمات المدافعة عن الشدود والشواد تدفع لاباحة الفساد والانجاب بدون زواج وقتل الاجنة بغير حق
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12 - مصراوي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:38
"إل قلتي ناشطات ناشطات" بالمفهوم المغربي. الحريات الفردية: العلاقات الرضائية و الحرية في الجسد ووووو.
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13 - معلم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:38
المغاربة ما عارفوش يتبعو الدين ولا يتبعو الحداثة الغربية .. الدين يؤخذ كله او يترك كله ولا يجوز أن تنادي بتطبيق الشريعة الاسلامية على الجميع ولكن عندما يتعلق الامر بك ترفض وتطلب السلاك تحت مطية الحقوق والتحول المجتمعي وغيرها .. المغاربة اختل منطق تفكيرهم للاسف .. البارحة في أحد المقالات الصحفية هنا نقل الصحفي كلام جمهور فقهاء وعلماء الدين في كون الاجهاد مباح قبل فترة معينة ما من الحمل .. التعليقات كانت ضد هكذا وتقدح في علماء الدين دون دليل وبكلام لا يدخل إلى عقل كأن الكل اصبح متقنا لعلوم الدين واللاهوت والاسلام هههه .. نصيحة من معلم للمغاربة .. ثقفوا أنفسكم وخصوصا ربيوا ولادكم هالعار
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14 - mohammed الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:39
تريدين انتشار البغاء في البلاد ؟!!
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15 - سهيل الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:40
والله والله والله أكبر خطر على المغاربة هو هذه الجمعيات الحقوقية النسائية واليسارية. يتحدثون عن عدم تجريم العلاقات الرضائية. وعن ممارسة الحرية الدينية و اللي بغا يفطر رمضان حقو هذاك.يعني يريدون أن يصبح الزنا حلالا والفجور مباحا وقتل الأجنة شيئا عاديا. يعني يا مغاربة يجب أن تصبحوا على ملة غير ملة الإسلام. أو بزز منكم. تحت شعار حقوق الإنسان والحداثة. سؤال صريح لهاته النسوة أصحاب الجمعيات الحداثية. هل كانت أي واحدة منكن ستسامح أمها لو قامت بإجهاضها وقتلها وهي جنين في بطن أمها. هل هاته النسوة يقبلن بالعلاقات الرضائية لبناتهن.تصورا واحدة من هذوا تجيها بنتها عندها 18 عام حاملة من الزنقة. شنو غادي تدير ديك الساعة ما بقات لا حقوق الإنسان ولا حداثة ولا علاقات رضائية ولا والو خاصها تلقى هذاك اللي ضحك ليها على بنتها باش تدخلو الحبس. ولكن الشعب أو ولاد الشعب واخا تجي فيهم ماشي مشكل.
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16 - محمد البوهالي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:41
احتجاز واختطاف الصحفية الريسوني، تشهير بسمعتها، الحكم عليها وعلى الآخرين بالسجن أم ّغير مقبول، كان من باب أولى تمتيعها بالسراح المؤقت أربعين يوما لحين التماتل للشفاء، كان لزاما على القاضي احترام قرار الصحفية بالإجهاض، وهي مسألة شخصية لا دخل للقاضي فيها، فهي من تحمل المولود وهي من تقرر الاحتفاض به من عدمه، كان به روحا أم لم يكن، فهو قسم منها وهي المسؤولة عن قراراتها أمام الله، ولادخل للقاضي ولا غيره في الأمر، وليستحضر قول الله في الخضر، فوجدا غلاما فقتله.. المجتمع المغربي ليس رحيما بالعباد، أبناء الزنى غالبا ما يتم تهميشهم ومحاسبتهم على أفعال والديهم، علما أن مسألة الريسوني مسألة مدبرة من جهات غير معلومة، والمرأة في هكذا علاقات لا يمكنها حماية نفسها، كثيرون ممن يتم وعدهم والتخلي عن الوعود، ثم إن مسألة التشهير هذه، ستكون لها آثار سلبية على كل عملية إجهاض سوداء، حيث سيرتفع الثمن لارتفاع الخطورة من طرف جشع بعض الأطباء الذين يستغلون هكذا مواقف، على العموم أنا مع الإجهاض أيا كان عمر الجنين، وليستلم الفقيه وربه كل أبناء الزنى الموجودين كي يقوم برزقهم وكسوتهم وتطبيبهم و.... باراكا من القمع
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17 - محمد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:41
ان الرسوني حكم عليها طبقا للقانون ووفقا للمساطر المعمول بها ويمكن ان يحكم بنفس الحكم كل من تورط في نفس الفعل اذا ضبط وا لنقاش يجب ان يذهب في اتجاه تغيير القانون وفق ما تسمح به اعراف البلد ووفق التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع
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18 - خالد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:46
احمدوا الله ان المغرب يوفر لكن الظروف للخروج للاحتجاج رغم ان بعضكن يصورن البلد كما لو انه مثل افغانستان
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19 - سعيد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:47
آخر ما تحتاجه هاجر الريسوني هو أن تدافع عنها مثل هده الجمعيات ..و يبدو أن جهات ما تدفع هده الجمعيات للقيام بهده الوقفات و مع تلك الشعارات إمعانا في التشهير بها ..فهدا دفاع أقبح من زلتها...
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20 - taheri الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:48
الجسد امانة غير قابل للمساومة وليس لاحد الحق في مخالفة شرع الله.......وللجنين حقه في الحياة
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21 - molahid الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:52
لا لاباحة الدعارة في المجتمع المغربي
عاد كيبانوا هاذ المنافقات منين كتكون شي ضجة باش يسترزقوا اما منين كتكون شي ضحية ديال اغتصاب او عنف من طرف شي مسؤول مكنسمعوش حسهم
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22 - مراقب الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:53
أعلن تضامني مع الأجنة المقتولة دون وجه حق...
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23 - مروان الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:55
كنتمنى من هاد جمعيات ديال تخربيق أو هاد سياسيين لي كسايسو معا شعب وكياخدو ليه في رزقو وكنهبو ليه في دمو هاد صحافية راها هيا لي دارتها بي رجليها وقت ليكانت كتمتع بي اللذة الجنسية مكانتش عارفا راسها غادا تحمل أو هاد جمعيات سيرو ساندو ناس لي مشاو ليهم ولادهم أو وريوهم فين اديرو وقفات احتجاجية باش بلاذ تقاد شوية ............ راه شعب ضايع بزاف في هاد البلاد
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24 - محمد بلحسن الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:56
ألفت قراءة بعض فقرات التقارير السنوية التي تصدرها محكمة النقض تطرقت لقرارات شجاعة منطقية نبعت من عقول نيرة لقضاة أكفاء.
أتمنى أن تصدر أحكام تصحيحية في حق الشابة الجميلة وحبيبها والحكيم الطبيب.
أتمنى ذلك من كل قلبي وأن يتطرق التقرير السنوي برسم سنة 2019 لأهمية الحريات الفردية ومكافحة الطابوهات وضرورة تنقية مجتمعنا من مظاهر الفساد الفاسد المفسد الحقيقي بداء بجرائم الأموال في الصفقات العمومية.
سبق لي أن أقنعت زوجتي العزيزة بالحضوع لعملية الإجهاض بعيادة طبية بمدينة الرباط لأنني كنت تحت ضغط نفساني بسبب قرار اداري ظالم حطم حياتي الأسرية وحطم مسيرتي المهنية, قرار إداري نبع من عقليات وسخة لوزير ومدير عام سابقين وسماسرتهم وأسيادهم نهبوا ما لا يقل على 50 مليون درهم. من الــمـســؤول ؟
أكن إحترام كبير للسيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللسيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ولجميع مساعديهم ولكن هذه فرصة ثمينة للتعبير على حاجة بلدنا المغرب لبرنامج تصحيح الاختلالات المجتمعية حسب أولويات. كمثال: محاربة عمليات إجهاض العقول النزيهة المدافعة على قدسية المال العام
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25 - عبدالرحمان الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:56
الشباب والشابات لايتعلمون ممن سبقوهم فيجب الحرص عند ممارسة الجنس وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث حمل من الأساس وأهمها لبس العازل الطبي وإن لم يستطع عفليه عدم إفراغ شهوته في الداخل لإحتمالات الحمل أو عليهم اللجوء للطرق القديمة وأهمها إنهاء عملية الجماع في الدبر حيث لامشاكل ولا حمل , أنا نصحتكم وخيركم من يأخذ بالنصيحة .
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26 - سين الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 09:57
أتمنى أن تراجع الدولة العميقة حساباتها داخليا وخارجيا وتعمل على دسترة قوانين مدنية .فالتقدم يؤخذ كله أو يترك كله .وآمل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم .
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27 - مراد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 10:01
لي دار الدنب، يستاهل العقوبه.
ولي حصل يودي.
إنتهى الكلام
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28 - Vrais الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 10:03
المجتمع المغربي منافق و عنصري في جميع مسارات الحياة
السياسة نفاق
الدين نفاق
الشيوخ و الفقهاء ،تقية و نفاق
الأصدقاء نفاق
العرب اشد كفر و نفاق
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29 - المغربي الحر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 10:04
يجب محاكمة وسجن كل من هو خارج القانون الزنا والفساد من الكبائر ..
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