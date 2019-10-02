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كُتّاب وآراء
ناشطات يربطن إدانة الصحافية الريسوني بـ"الإجهاز على الحريات"
إجماعٌ حقوقيّ رافضٌ لمنطوق الحكم الصّادر في حق الزميلة الصّحافية هاجر الرّيسوني، التي أدانها القضاء ابتدائياً بسنة سجناً نافذا، بمعية خطيبها السّوداني، فيما تمّ الحكمُ على الطبّيب بسنتين سجنا نافذا، وهي أحكام لاقتْ رفضاً متواصلاً، سواء من لدنِ نشطاء يساريين أو حقوقيين.
وعبّرت مبادرة "خارجة عن القانون"، التي تمّ تأسيسها عقبَ محاكمة الصحافية الرّيسوني، عن الحزن "لأجل من حُطّمت حياتهم؛ لأجل عائلاتهم، ولأجل كل المواطنات والمواطنين الذين يؤمنون بحرية امتلاك أجسادهم، لأجل كل تلك النساء اللواتي يعشن مضطرات محنة الإجهاض، واللواتي يشعرن بخوف أكبر من السابق".
وانتقدت المبادرة التي تقف من ورائها مئاتُ الشّخصيات الحقوقية والسّياسية ما اعتبرته "نفاقاً معمماً"، إذ إن القانون المجرم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في ظل الوضع الراهن، هو قانون غير قابل للتطبيق، بل يتم خرقه يومياً، وأما تطبيقه فصار خاضعاً فقط لمنطق العشوائية.
وزادت المبادرة: "هذا النفاق الذي يستفيد منه الدجالون والمجهضون السريون هو نفسه الذي يرمي يومياً ما بين 600 و800 امرأة في براثن هذه العصابات"، معربة عن قلقها "لأن الوضع الحالي يرسم لشبابنا خاصة ولمواطنينا بشكل عام صورة سوداوية حول وضعية الحريات الفردية ببلادنا".
وفي السّياق، قالت الناشطة الحقوقية، سارة سوجار، إنّ محاكمة الصحافية هاجر الريسوني تمثّل "ضربة أخرى من ضربات السلطة السّياسية للحقوق والحريات"، مشيرة إلى أنّ "هناك مسلسلا متواصلا يستهدفُ الحريات انطلق مع محاكمة معتقلي حراك الرّيف".
وأبرزت الحقوقية في تصريح لهسبريس أنّ هذا المسلسل يوجّه رسالة قوية بأنّه "لا مكان للحقوق والحريات، سواء الفردية أو الجماعية، في المغرب"، مشيرة إلى أن الموضوع يفتحُ "نقاشاً حول الحريات الفردية والقانون الجنائي الذي مازالَ يجرّم العلاقات الرضائية"، وزادت: "القوانين والأخلاق والقضاء وسائل في يد الدولة تستعملها عصا من أجل بسط سيطرتها ووصايتها على الحياة الشخصية للأفراد، ومن أجل التحكم في توجهات واختيارات المجتمع".
وتابعت سوجار: "قمع الحقوق والحريات أصبح أمرا عاديا يطبع معه الجميع، ويشرعن إستراتيجية دولة باسم حماية الأمن..سنحمل ملفاتنا الطبية، ونكتب اعترافات مصادق عليها بكل اختياراتنا وعلاقاتنا، ونعطي تقارير يومية بإرادتنا كل يوم كي يتبع بوليس وقوانين الأخلاق حياتنا ويحاكمنا على كل شهيق وزفير في يومياتنا".
وأدانت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي الحكم الابتدائي الصّادر في حق الريسوني ومن معها، وأكّدت على "استعمال القضاء في هذه القضية كآلية للقمع"، مشيرة إلى أنّ "هذه المحاكمة بمثابة محاولة لتكميم الأفواه وتكسير الأقلام المزعجة وتسييد الفكر الوحيد".
واعتبرت الرياضي الواقعة "محطة أخرى انتهك فيها الحق في محاكمة عادلة وتم فيها استغلال القوانين البائدة لأغراض سياسية"، موردة: "سنواجه هذه القوانين وسنطمحُ إلى الحرية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
السيدة ارتكبت جريمة فساد غير شرعية مع سوداني فلتدفع ثمن ماقترفته
اما الذين يدافعون عنها فإذا كانوا يرضون ذلك لبنتاهم الله بعونهم ولكن اغلب الشعب فلن يقبلوه لبناتهم ولن يسمحوا بالفضيحة
عاد كيبانوا هاذ المنافقات منين كتكون شي ضجة باش يسترزقوا اما منين كتكون شي ضحية ديال اغتصاب او عنف من طرف شي مسؤول مكنسمعوش حسهم
أتمنى أن تصدر أحكام تصحيحية في حق الشابة الجميلة وحبيبها والحكيم الطبيب.
أتمنى ذلك من كل قلبي وأن يتطرق التقرير السنوي برسم سنة 2019 لأهمية الحريات الفردية ومكافحة الطابوهات وضرورة تنقية مجتمعنا من مظاهر الفساد الفاسد المفسد الحقيقي بداء بجرائم الأموال في الصفقات العمومية.
سبق لي أن أقنعت زوجتي العزيزة بالحضوع لعملية الإجهاض بعيادة طبية بمدينة الرباط لأنني كنت تحت ضغط نفساني بسبب قرار اداري ظالم حطم حياتي الأسرية وحطم مسيرتي المهنية, قرار إداري نبع من عقليات وسخة لوزير ومدير عام سابقين وسماسرتهم وأسيادهم نهبوا ما لا يقل على 50 مليون درهم. من الــمـســؤول ؟
أكن إحترام كبير للسيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وللسيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ولجميع مساعديهم ولكن هذه فرصة ثمينة للتعبير على حاجة بلدنا المغرب لبرنامج تصحيح الاختلالات المجتمعية حسب أولويات. كمثال: محاربة عمليات إجهاض العقول النزيهة المدافعة على قدسية المال العام
ولي حصل يودي.
إنتهى الكلام
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