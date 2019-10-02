24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مكتب الفوسفاط يطلق "المثمر" بالفقيه بن صالح‎ (5.00)

  2. قانون الأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من "الدسترة" (5.00)

  3. رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني (5.00)

  4. رصيف الصحافة: الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار (5.00)

  5. تجديد نظام إلكتروني لاحتساب المعاشات بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "معتقلو الحسيمة" يشْكون منع الكلام بالريفية ويطلبون رفع "التمييز"

"معتقلو الحسيمة" يشْكون منع الكلام بالريفية ويطلبون رفع "التمييز"

"معتقلو الحسيمة" يشْكون منع الكلام بالريفية ويطلبون رفع "التمييز"
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:00

تقاطر متواصل لشكاوى معتقلي حراك الريف من ظروف الاعتقال بمختلف السجون التي يقضون عقوبتهم الحبسية بها، فقد عبر "رفاق ناصر الزفزافي" عن امتعاضهم مجددا من "مواصلة التعامل معهم بطريقة عقابية انتقامية وتمييزية، من قبيل إرغامهم على الحديث مع أفراد عائلاتهم هاتفيا وأثناء الزيارة بالدارجة، ومنعهم من الحديث بالريفية، في تعارض صارخ مع الدستور ومع مبادئ حقوق الإنسان".

وأضاف المعتقلون على لسان عائلاتهم أنهم "يعانون الويلات من هذا التعامل التمييزي والعنصري"، مشيرين إلى أن بعضهم دخل في إضرابات طعامية، ومطالبين المندوبية العامة لإدارة السجون بالكف فورا عن معاملتهم "بأي شكل من أشكال التمييز العنصري، وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية".

وشددت العائلات على "ضرورة تقديم العلاج اللازم لكل معتقلي حراك الريف، خاصة للمعتقل السياسي حسن حجي والمعتقل السياسي ناصر الزفزافي الذي يشكو من آلام على مستوى مفاصله وظهره ورأسه، استدعت نقله إلى المستشفى مؤخرا، حيث أكد الفحص الذي خضع له على ضرورة إجرائه عملية جراحية على مستوى عينيه".

وأعلنت العائلات "دعمها لمسيرة باريس 26 أكتوبر 2019 التي دعا إليها معتقلو الحراك الشعبي بالريف"، مهيبة بكل الريفيين وأحرار وحرائر العالم "المشاركة بقوة وبفعالية في هذه المسيرة المهمة، تخليدا لذكرى الشهيد محسن فكري، وتأكيدا على استمرار معركة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالبهم".

وفي هذا الصدد أورد أحمد الزفزافي، والد القائد الميداني لاحتجاجات الريف، أن "ناصر يشتكي من حساسية تؤلم جسده كاملا"، مشيرا إلى أنه "استفاد من زيارة لطبيب العيون، كما سلمه بعض الأدوية"، وزاد: "هناك زيارة أخرى مبرمجة يوم غد الأربعاء، سأطلع فيها على كافة التفاصيل"، مسجلا أن "معنويات الرجل مرتفعة على الدوام".

وأضاف الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعتقلين يمنعون من الحديث بالريفية مع أهلهم، رغم أن أغلب الأمهات لا يتقن غيرها"، مستغربا "فرض بعض موظفي السجون التواصل باللغة العربية أو الدارجة"، وزاد: "أمي لا تفهم أي شيء غير الريفية، فبماذا سأحدثها إذن؟".

وأكمل المتحدث: "لا أدري صراحة إلى أين يمضي الممسكون بزمام الملف؟"، داعيا بالمغفرة لكل من تسبب في الأوضاع التي يقبع فيها المعتقلون داخل السجون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - هادشي خطير جدا الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:06
مظلومين وابرياء وممنوع يهدرو بالريفية والصراحة هادشي راه ماكاينش فشي سجن في العالم والله ماكاين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - معلق الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:08
لعلها طريقتهم في تنزيل الدستور وتطبيق القانون التنظيمي ذي الصلة بالامازيغية !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
3 - مغربي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:12
هدا كلام غير حقيقي ولا يمكن هضمه، المغاربة عرب ، امازيغ ،صحراويين، جبالة، بدويين ريافة ، شماليين الكل سواسية هل نمنعهم من استعمال لغتهم ؟ كفى من هده الأساليب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - أحمد الزفزاف الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:19
كل من زار من المغاربة مدينة الحسيمة سوف يقف على فضاعة العنصرية هناك و كيف أن الناس لن يتعاملوا معك بمجرد نطق بالدارجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - مواطن حر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:21
التحدث بالريفية حق مشروع لسجناء الريف يكفلها لهم الدستور المغربي الذي اعترف باللغة الامازيغية كلغة رسمية في البلاد..ولكوني عشت في منطقة الريف لمدة ستة سنوات كمدرس فسكان الريف متشبتون بلغتهم وهذا حقهم ومنهم من لايعرف لغة غير لغتهم وخصوصا النساء الكبار ..لهذا اعتبر منعهم من الحديث بها خرق للقوانين الوطنية والدولية التي يكفلها القانون وحقوق الانسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - chihab الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:25
كفى كذبا لا أحد يمنعهم من الكلام لا بالعربية ولا بالامازيغيةهم فقط يريدون إثارة النعرات وخلق الفوضى وبث الفرقة بين أبناء الوطن هذا هو هدفهم من الأول وحتى الآن لن يفلحوا لأن الشعب المغربي موحد ومتراص في كل مرة يخرجون بخرجة ليتأكد زيف ادعائهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - ملاحظ الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 11:35
"إرغامهم على الحديث مع أفراد عائلاتهم هاتفيا وأثناء الزيارة بالدارجة"!! وعلاش لا يتم إرغامهم الحديث بالفصحة بما أن هذه الأخيرة هي اللغة الرسمية رقم واحد في المغرب!! هذا دليل آخر أن المغرب دولة بدون لغة!! غياب لغة محكية متداولة على نطاق واسع في المدرسة المغربية هو سبب معظم المشاكل التي نعاني منها!! الدول الراقية كتقري بلغاتها الأم (دوارج سابق)!! وحنا منافقون كيعجبنا نزاوقوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.