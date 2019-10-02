24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مشروع قانون جديد يمهّد لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمغرب (5.00)

  2. رصيف الصحافة: الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار (5.00)

  3. حياة الرحل في صحاري المغرب.. "زمن لا يتغير وتنقل بأقل الخسائر" (5.00)

  4. ملاعب رياضة الغولف بمجمعات فندقية تهدّد الأمن المائي بالحوز (5.00)

  5. الأيام المفتوحة للأمن الوطني تراهن على تعزيز "الشرطة المواطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرباط ومدريد تشدّدان المراقبة على الحدود وتؤزّمان وضع "المُهربين"

الرباط ومدريد تشدّدان المراقبة على الحدود وتؤزّمان وضع "المُهربين"

الرباط ومدريد تشدّدان المراقبة على الحدود وتؤزّمان وضع "المُهربين"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 18:00

بدأ المغرب أولى إجراءاته الاحترازية رداً على إقْدامِ السّلطات الإسبانية على وضْعِ حواجز عسكرية وأمنية جديدة بالقربِ من ثغريْ سبتة ومليلية المحتلين، حيث قامت الرّباط بإغلاقِ المعبر الحدودي "تاراخال"، الذي يفصلُ مدينة سبتة المحتلة عن المغرب، بسببِ اندلاعِ احتجاجات بالقُربِ من الحدود.

وتأتي خطوة الرباط بإغلاق المعابر الحدودية مع سبتة المحتلة بعد أيّام قليلة من مطالبة حزب "فوكس" الإسباني المتطرّف بإنشاء حواجز أمنية عسكرية جديدة على حدود سبتة ومليلية مع المغرب، وهو التّوجه الذي تحذوه السّلطات الإسبانية، خاصة بعد انتهاء المغرب من توسيع دائرة السياجات المحيطة بالمدينتين.

واندلعت احتجاجات في اليومين السابقين، خاضتها نساء مغربيات يمتهنّ التهريب المعيشي بالقرب من معبر سبتة الحدودي، بعد تشديد الخناق على عملهنّ وفرض مقاربة أمنية متشدّدة من الجانب الإسباني. ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية أنّ "حدود تراخال" التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب شهدت إغلاقات متقطعة من قبل الجانب المغربي.

ووفقاً لمصادر أمنية تحدّثت لوسائل إعلام إيبريية، فإنّ التّصعيد الذي قامت به النّساء المغربيات المنخرطات في التّهريب المعيشي دفعَ السّلطات المغربية إلى إغلاق حدودها، مشيرة إلى أنّ "هذا الوضع أدّى إلى منعِ مرور السّيارات والأفراد، وذلك تجنباً لوقوع حوادث".

وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والمركبات".

وتشدّد السلطات الإسبانية مراقبتها على الحدود، خاصة الشّمالية منها، التي تعرفُ توافداً كبيراً للمهاجرين وممتهني التهريب، حيث سبق أن أغلقت الحدود الشمالية (معبر بنزو الحدودي) التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب أمام حركة مرور المسافرين والسيارات، نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم الواسع الذي شنّه المهاجرون الأفارقة على السياج الحدودي.

وفي سياق متّصل، أعلن وزير الداخلية الإسباني بالإنابة، فرناندو غراندي مارلاسكا، أنّ مدريد تدرس طرح تغييرات طارئة على مستوى مراقبة الحدود، حتى تصبح أكثر أمانًا، وذلك للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال: "سنبني أسواراً جديدة أكثر أمنا، لا يمكن تجاوزها، لكنها لن تهدد الحقوق الأساسية لسلامة الناس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - لا لا الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 18:20
غلقوا هذه الحدود الى الابد و مصلحة الوطن اكبر من اي شيء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - محمد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 18:31
لماذا تسمونهم بالمهربين ؟ هؤلاء يبحثون على لقمة العيش ليعيشوا لان المسؤولون عندنا لا يضمنون هذا العيش لمواطنيهم .المهربون الحقيقيون هم ذلك المسؤولون الذين يهربون بكثرة اموال الشعب لجيوبهم وحسابات بنوكهم ذاخل الوطن و خارجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - Hamou الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 18:55
هذه وصمة وعار على كل مغربي يحس ويتمنا بان مغربه يواكب المجتمع الدولي. هده وصمة كبيرة علا وجوه نيساءنا(امهاتنا ، جدادتنا بناتنا، اوقفو هده المشكلة الكبيرة في قيمتنا كدولة. ولكن ليس على حساب هته الأمهات اللواتي تقومون بهادا العمل للخبز لعائلاتهن، دبور لهم البديل يا معشر المسءوولين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - HAMID الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 18:58
بالله عليكم اعطوني بلد عربي واحد فيه هاذي الصور ؟
المغرب غني بالثروات والمعادن لا تملكها حتى اسبانيا،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - almahdi الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 19:00
تهريب معيشي تميل مصلحته لصالح التجار الاسبان في سبتة،على الدولة التفكير في بديل لهؤلاء المهربين؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - Fatima الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 19:02
المتضرر الوحيد من إغلاق معبر المدينتين هي المنطقة الشرقية والشمالية برمتها ويضاف أكثر من مليونين بطالي إلى القائمة ومصيرهم الأسود يعلمه إلا الله .أما الساكنة الإسبانية في المدينتين ومعظمهم منفس أصل مغربي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تضاف إليهم ألف يورو شهريا ريتما يدمجونهم في المعامل و المطاعم والفنادق ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.