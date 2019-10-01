24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين (5.00)

  2. العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)

  3. السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)

  4. "الكابيتانو" بنعطية يعلن اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب المغربي (5.00)

  5. رئيس "أدنوك الإماراتية" يحرز جائزة "طريق الحرير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابة تدعو إلى اعتماد "حكومة كفاءات لا ولاءات"

نقابة تدعو إلى اعتماد "حكومة كفاءات لا ولاءات"

نقابة تدعو إلى اعتماد "حكومة كفاءات لا ولاءات"
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:45

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية بـ"تسريع تنزيل الإصلاح الحكومي، واعتماد حكومة كفاءات لا حكومة ولاءات، وذلك من خلال إعطاء الشباب والطاقات الوطنية الجادة المكانة التي تستحقها لتنزيل البرنامج التنموي، وتدارك مكامن الفشل التي كان لأعلى سلطة في البلاد الشجاعة السامية لمكاشفة الشعب بخصوصها".

وحذرت النقابة الوطنية للصحة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، الحكومة من "استعمال القطاع وموارده لأهداف سياسوية ضيقة لتحقيق المكاسب الشخصية"، معلنة عن "رفضها الشامل وشجبها المطلق" لما أسمته "التوجه الأحادي" للحكومة من خلال توجهها إلى تمرير قانونين يرومان إصلاح الوظيفة العمومية والإضراب، معتبرة هذه الخطوة "تستهدف بشكل مباشر الموظفين، وفي مقدمتهم الأطر الصحية، وتقديمهم أكباش فداء نظير إرضاء المؤسسات المانحة الأجنبية، الشيء الذي يرهن بشكل خطير مستقبل واستقرار البلاد"، وفق صياغة الوثيقة النقابية.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة تضمين قانون المالية لسنة 2020 الجوانب الاجتماعية للنهوض بأوضاع الطبقات المتوسطة والدنيا، وفي مقدمة ذلك "المطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها أطر الصحة بكل فئاتهم".

وحث التنظيم النقابي ذاته الوزارة الوصية على "تعجيل انعقاد اللجنة القيادية للحوار الاجتماعي القطاعي للخروج به من وضع الارتهان والموت السريري"، مبديا استعداده للبدائل النضالية "كخيار لا محيد عنه أمام تماطل وتسويف مسؤولي القطاع"، بتعبير البلاغ.

وقرر المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر مراسلة وزارة الصحة، في مذكرة جوابية تفصيلية، بخصوص مشروع المرسوم القاضي باستحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي يرفض إخراجه بصيغته الحالية التي يقول إنها تشوبها بعض النواقص.

وعبر التنظيم النقابي ذاته عن إدانته لما وصفه بـ"التراجع الخطير" الذي تعرفه منظومة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة عقب تقليص عدد الطلبة المسجلين بسلك الإجازة، وإقبار التكوين بسلك الماستر، بالإضافة إلى التلكؤ في فتح مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه الخاصة بهذه الفئات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.