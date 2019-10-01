نقابة تدعو إلى اعتماد "حكومة كفاءات لا ولاءات"

هسبريس من تطوان

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية بـ"تسريع تنزيل الإصلاح الحكومي، واعتماد حكومة كفاءات لا حكومة ولاءات، وذلك من خلال إعطاء الشباب والطاقات الوطنية الجادة المكانة التي تستحقها لتنزيل البرنامج التنموي، وتدارك مكامن الفشل التي كان لأعلى سلطة في البلاد الشجاعة السامية لمكاشفة الشعب بخصوصها".

وحذرت النقابة الوطنية للصحة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، الحكومة من "استعمال القطاع وموارده لأهداف سياسوية ضيقة لتحقيق المكاسب الشخصية"، معلنة عن "رفضها الشامل وشجبها المطلق" لما أسمته "التوجه الأحادي" للحكومة من خلال توجهها إلى تمرير قانونين يرومان إصلاح الوظيفة العمومية والإضراب، معتبرة هذه الخطوة "تستهدف بشكل مباشر الموظفين، وفي مقدمتهم الأطر الصحية، وتقديمهم أكباش فداء نظير إرضاء المؤسسات المانحة الأجنبية، الشيء الذي يرهن بشكل خطير مستقبل واستقرار البلاد"، وفق صياغة الوثيقة النقابية.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة تضمين قانون المالية لسنة 2020 الجوانب الاجتماعية للنهوض بأوضاع الطبقات المتوسطة والدنيا، وفي مقدمة ذلك "المطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها أطر الصحة بكل فئاتهم".

وحث التنظيم النقابي ذاته الوزارة الوصية على "تعجيل انعقاد اللجنة القيادية للحوار الاجتماعي القطاعي للخروج به من وضع الارتهان والموت السريري"، مبديا استعداده للبدائل النضالية "كخيار لا محيد عنه أمام تماطل وتسويف مسؤولي القطاع"، بتعبير البلاغ.

وقرر المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر مراسلة وزارة الصحة، في مذكرة جوابية تفصيلية، بخصوص مشروع المرسوم القاضي باستحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي يرفض إخراجه بصيغته الحالية التي يقول إنها تشوبها بعض النواقص.

وعبر التنظيم النقابي ذاته عن إدانته لما وصفه بـ"التراجع الخطير" الذي تعرفه منظومة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة عقب تقليص عدد الطلبة المسجلين بسلك الإجازة، وإقبار التكوين بسلك الماستر، بالإضافة إلى التلكؤ في فتح مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه الخاصة بهذه الفئات.