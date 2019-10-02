24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. عبد النباوي: النيابة العامة تتعامل بصرامة مع العنف ضد النساء (5.00)

  2. العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)

  3. السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)

  4. منير المحمدي يتألق ويجهز لمباراتي ليبيا والغابون (5.00)

  5. سفارة ألمانيا بالرباط تكشف تهافت مئات المغاربة على طلبات اللجوء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تجديد نظام إلكتروني لاحتساب المعاشات بالمغرب

تجديد نظام إلكتروني لاحتساب المعاشات بالمغرب

تجديد نظام إلكتروني لاحتساب المعاشات بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 08:01

قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتحيين وتحديث قاعدة المعطيات الخاصة بمماثلة احتساب كل من مقدار المعاش التقريبي المستحق عند الإحالة على التقاعد، وكذا مبلغ الأجرة الشهرية التقريبية بالنسبة إلى الموظفين النشيطين.

وقد جاءت هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة سالفة الذكر على الرفع من مستوى جودة الخدمات الإلكترونية الموضوعة على الخط، وعلى إثر الزيادات التي تم اعتمادها في أجور الموظفين، وتفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 25 أبريل 2019، بموجب المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 27 يونيو المنصرم.

وأكدت الوزارة الوصية على قطاع الوظيفة العمومية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه لتمكين مستعملي هاتين الخدمتين من احتساب كل من مقدار المعاش التقريبي المستحق عند الإحالة على التقاعد، وكذا مبلغ الأجرة الشهرية التقريبية بالنسبة إلى الموظفين النشيطين بدقة، تم تحديث كل من تطبيق مماثلة احتساب المعاشات المدنية وتطبيق مماثلة احتساب الأجرة الموضوعين على الخط منذ شهر مارس 2018.

وللإشارة، فخلال شهر شتنبر 2019، تجاوز عدد زيارات مستخدمي التطبيقين 85000 زيارة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوزارة ستيسر الخطوات المتبعة للقيام بعملية المماثلة، وقد عملت على إعداد دليلي استعمال هاتين الخدمتين، ويمكن الولوج إليهما عبر الرابطين التاليين:

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/DepliantSalaire_28062019_Ar.pdf

https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/DepliantRetraite_28062019_Ar.pdf

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.