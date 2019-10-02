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كُتّاب وآراء
تجديد نظام إلكتروني لاحتساب المعاشات بالمغرب
قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتحيين وتحديث قاعدة المعطيات الخاصة بمماثلة احتساب كل من مقدار المعاش التقريبي المستحق عند الإحالة على التقاعد، وكذا مبلغ الأجرة الشهرية التقريبية بالنسبة إلى الموظفين النشيطين.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة سالفة الذكر على الرفع من مستوى جودة الخدمات الإلكترونية الموضوعة على الخط، وعلى إثر الزيادات التي تم اعتمادها في أجور الموظفين، وتفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 25 أبريل 2019، بموجب المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 27 يونيو المنصرم.
وأكدت الوزارة الوصية على قطاع الوظيفة العمومية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه لتمكين مستعملي هاتين الخدمتين من احتساب كل من مقدار المعاش التقريبي المستحق عند الإحالة على التقاعد، وكذا مبلغ الأجرة الشهرية التقريبية بالنسبة إلى الموظفين النشيطين بدقة، تم تحديث كل من تطبيق مماثلة احتساب المعاشات المدنية وتطبيق مماثلة احتساب الأجرة الموضوعين على الخط منذ شهر مارس 2018.
وللإشارة، فخلال شهر شتنبر 2019، تجاوز عدد زيارات مستخدمي التطبيقين 85000 زيارة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوزارة ستيسر الخطوات المتبعة للقيام بعملية المماثلة، وقد عملت على إعداد دليلي استعمال هاتين الخدمتين، ويمكن الولوج إليهما عبر الرابطين التاليين: