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الرئيسية | مجتمع | الخراطي: المغرب البلد الوحيد في العالم يطبق الضريبة على الكهرباء

الخراطي: المغرب البلد الوحيد في العالم يطبق الضريبة على الكهرباء

الخراطي: المغرب البلد الوحيد في العالم يطبق الضريبة على الكهرباء
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 10:37

بتجدد احتجاجات سكان الشمال على غلاء فواتير الكهرباء، تعود الاستفهامات حول كيفية احتساب شركات التدبير المفوض لاستهلاك المغاربة من الماء والكهرباء إلى السطح، خاصة أنّ المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء، علي الفاسي الفهري، صرّح أثناء مثوله أمام لجنة برلمانية بأنّ الشركات تقتني الماء والكهرباء من المكتب، وتبيعه بأسعار مضاعفة ثلاث مرات.

وبغض النظر عن الزيادة في أسعار بيع الماء والكهرباء، ثمّة جزئيات ربما تكون نسبة كبيرة من المغاربة على غير علم بها، تساهم بشكل كبير في ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل قياسي، منها، مثلا، فرض الحكومة للضريبة على الضريبة (الضريبة على TVA)، وعدم مراقبة العدادات، وجزئيات أخرى يسلط عليها الضوء بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في هذه الدردشة.

برأيكم، ما هي أسباب ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بالمغرب؟

هناك جُملة من الأسباب، ويمكن القول إنّ السبب الرئيسي الذي يوحد جميع شركات التوزيع، وكذا الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، هو أنّ العدادات التي يستعملها هؤلاء الموزعون لا تخضع للمراقبة من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

هناك قانون ينصّ على ضرورة المراقبة القَبلية للعدادات، أي في مرحلة التصنيع، والمراقبة البَعدية، وهذا لا يتمّ؛ لكن الغريب في الأمر أنّ شركات التوزيع في المغرب هي التي تختار العدادات التي تزود بها بيوت المواطنين، وهذا يحُول دون حتى معرفة ما إن كانت هذه العدادات موحّدة في المُعايرة "étalonnage" أم لا، في ظل غياب مراقبة الوزارة الوصية.

إذن، غياب مراقبة العدادات هو السبب الرئيسي لارتفاع فواتير الماء والكهرباء؟

هذا سبب من بين أسباب أخرى. وأود هنا أن أشير إلى أنّ عدم مراقبة وزارة الصناعة والتجارة لعدادات الماء والكهرباء تجعل المواطنين يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام شركات التوزيع، التي تصبح خصْما وحَكما في الآن نفسه. وكما أسلفت، هناك قانون ينص على ضرورة مراقبة العدادات، لكنه لا يطبق.

هل ثمة أسباب أخرى لارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء؟

هناك مشكل عويص آخر هو أن الحكومة تفرض الضريبة على الضريبة في فواتير الماء والكهرباء، وتصل نسبتها إلى 23 في المائة؛ وهذا واحد من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار بيع الماء والكهرباء للمواطنين.

المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق الضريبة على الضريبة في فواتير الماء والكهرباء، ولو تمّ إلغاء هذه الضريبة لانخفضت فواتير الماء والكهرباء بنسبة 22 في المائة.

هناك أيضا إشكال كبير يتمثل في كون شركات التوزيع تَخصم رسوما دون أن تؤدي مقابلها أي خدمة للمستهلك، كالرسم المتعلق بصيانة العدادات، علما أنها لا تقوم بهذه الصيانة، وكذا المبلغ المستخلَص كقيمة لكراء العداد، وهذا أمر غريب، إذ كيف يُعقل أن تكري شركة التوزيع العداد للمستهلك، علما أنه اشتراه.

ثمة سبب آخر سبق أن أشرت إليه، وهو عدم معرفة ما إن كانت العدادات خاضعة للمعايرة، في ظل غيب المراقبة.

أيضا طريقة الأداء المعتمدة حاليا غيرُ مُجدية وفيها حيف كبير على المستهلك، خاصة بالنسبة للعدادات المشتركة، فإذا تمّ تجاوز الشطر الأوّل، مثلا، بلترِ ماء واحد، فإنّ الفاتورة تحتسب بناء على الشطر الثاني، وهكذا دواليك.

برأيكم، ما هو الحل لبيع الماء والكهرباء للمستهلك بأسعار معقولة؟

أشرتُ إلى ضرورة مراقبة الوزارة الوصية للعدادات، ومشكل الضريبة على الضريبة، والحيف الذي يطال المستهلك جراء طريقة الأداء المعتمدة، لكنّ السؤال المطروح هو لماذا تستعين الحكومة بوسطاء لتوزيع الماء والكهرباء؟.

في دول مقارنة، كفرنسا، لا يوجد وسطاء، هناك مؤسسة حكومية هي التي تتولى توزيع الماء والكهرباء، ولا أعرف لماذا لا يقوم المكتب الوطني للماء والكهرباء بهذه المهمة، دونما حاجة إلى شركات التدبير المفوض، التي تربح أموالا طائلة من إعادة بيع الماء والكهرباء للمستهلكين، وتذهب بها إلى بلدانها الأصل. هذه الشركات تستنزف أموال المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عادل الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:53
بالصحة والراحة والعافية زيدونا أكثر
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26
2 - اوال الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:56
خنا عندنا المكتب الوطني و قهرونا تكون كاع ماشي فدارك داك شهر تخلص 150 درهم اشمن حق اودي ملي دار المكتب افلاس على يد الفاسي لي مازال تيسيروا و بن زيدان قالك ما لقينا عليه والو عرفوا ان لي داروها فينا نستاهلوه
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14
3 - عابر سبيل الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:57
المغرب الدولة الوحيدة في العالم لي تقدر تبكي معاك وتبكي عليك بنفس الوقت
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37
4 - رشيد خلفي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:01
الله يحضر السلامة اينما حطينا الارجل الا و نخلص ثمنا ما...فين ما مشينا نخلصو: المرحاض كل مرة درهم، السيارة كل مرة 3 او 5 او 10 دراهم، الضو و الما، التنابر، الضرائب، اية عملية بنكية بسيطة نؤدي عليها رسوم و خصم ما او البونكسيون، الخ الخ...اين تذهب كل هذه الاموال؟ فلا شيئ يلاحز على مستوى البنيات من مستشفيات و مدارس و طرق وووو...لا شيئ غير الترامي على الملك العام و الغش في السلع و في اي شيئ...فين تمشي ضرائب لمغاربة و مداخيل الفوسفاط و المعادن الاخرى وووووو فين كا تمشي؟ الاجور هزيلة و كل شيئ يؤدى عنه بالمغرب؟ التعليم كولشي خصوصي و يؤدى بالثانية و المثنية...الشيئ الوحيد الذي يزدهر هو الفرنسية في المحلات و في المجال العمومي و المدارس...لكن من اجل ماذا؟ اذ كل القطاعات في تأخر و تخلف الا الفرنسية العوجاء المغلوطة المنطوقة بلكنة شمال افريقيا البدائية...واش بصح كولشي يمشي لفرنسا؟ الى الميتروبول؟ حسي مسي عن طريق الابناك هنا و هناك و لمغاربة فقط مجرد عبيد في بلدهم و خدم؟؟ الله عالم...لكن ثمة امور غير منطقية في المغرب و غير مفهومة...مقدرات المغرب؟ الثروة؟ فين هي؟
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22
5 - marouan الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:04
المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق الضريبة على الضريبة في فواتير الماء والكهرباء: c'est faux
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5
6 - عابر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:04
ربما اغلب المواطنين لا يعلمون هذه المعلومة وتسرق أموالهم بالرضى ولا احد يفكر لما الكهرباء بالمغرب جد مرتفع أسعاره مثله مثل طبيب الأسنان يأخذ لك مالك وفمك مفتوح له
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9
7 - محمد عزوز الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:06
غير صحيح و ما عليك إلا أن تعمل بحث بسيط أو تيأل أهلك في الخارج، بل في أكثر الدول يدفع المواطن الضرائب على الكهرباء، بل في بعض الدول مثل هولندا يدفع المواطن مجموعة من الضرائب على الكهرباء و ليس نوع واحد و بس.
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-3
8 - قارئ الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:07
.........وشهد شاهد من أهلها.
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3
9 - نموذج ناجح الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:07
انا متفق مع الاستاذ الخراطي يجب اتباع النموذج الفرنسي الناجح حيث منتج الكهرباء يبيعه مباشرة الى المستهلك وهكذا يغيب الوسطاء
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5
10 - Camille الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:08
السلام عليكم

عيش نهار تسمع خبار , معمرني عرفت هد المعلومات .

معمرني سمعت شي خبار تتفرح الشفرة عاين باين او مكاين لا تعديل لا تصحيح لمراجعة شفرة .

وليت ديما طالع الدم , معصب , شاد الضد مع القوانين المدنية او معا شي حاجة سميتها واجب وطني او شريت خارج المدينة حدى العروبية او لكولف او الجبال من البعد . عقلي عايش ف نيو يورك منين رجعت او تنقرى من البعد او نسمع اش واقع , استسلمت
لا الله الا الله و محمد رسول الله
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4
11 - اسمر الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:08
لا خير في بلد يتبحج بامتلاكه لاكبر محطة للطاقةالشمسية او مشروع نور في افريقيا او العالم مع العلم ان مواطنيه مازالوا يعانون من غلاء فواتير الكهرباء الى يومنا هدا. بالله عليكم لما يثم اضافة (دعم التلفزة) في فواتير الكهرباء نحن لسنا بحاجة لاي قناة مغربية ما علاقة المغاربة بالقنوات التلفزية الثي هي اصلا في خدمة مصالح الدولة وليس الشعب
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7
12 - عبده الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:08
إوا باش ماما فرنسا تبقا على خطرها و الشركات ديالها دايرين ما بغاو عندما ، ولكن حاليا الطبقة الوسطى ولات دنيا و الدنيا ولات معدومة والغنية تزداد غنى .....
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4
13 - Hind الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:11
تبارك الله عليك لخصتي الامور في بضع اسطر و فضحتي هاد الحكومة الفاشلة كاول دولة فالعالم تفرض الTVA على الماء و الكهرباء و تفوض قطاع بسييط كتوزيع الما و الضو لشركات اجنبية!
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2
14 - الوجدي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:12
السلام كذالك رسوم التلفزة او السمعي بصري التي ترتفع الى أكثر من خمسين درهم مع انني لا أشاهذ تلك الفضائح التي تبت في تلك القنوات للصرف الصحي
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2
15 - معطلاوي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:14
حتى ف العدس وللوبيا والتحميرة والزريعة وكولشي عاش المغرب وحتى الماء كتخلص عليه جوج مرات العداد والروكار المياه العادمة التى يستخلص عليها الفلاح وووووووووو
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