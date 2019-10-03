الضغوط والوتيرة والأجور تقض مضجع المشتغلين في "مراكز النداء"

هسبريس - يوسف لخضر

كشفت دراسة أجراها موقع مغربي متخصص في إعلانات التوظيف أن حوالي 72 في المائة من المشتغلين في مراكز الاتصال والنداء في المغرب يعانون من الضغط، ويعتبرونه أكبر نقطة ضعف في هذا المجال.

وجاء في الدراسة، التي أعدها موقع ReKrute: "الضغط مرتبط بتحقيق عدد من الأهداف، ويمثل تهديداً للموظفين في أي مهنة. وتحاول مراكز الاتصال والنداء اليوم بذل عدد من الجهود للحد من ضغوط موظفيها والسماح لهم بالعمل في جو مريح".

وشملت هذه الدراسة حوالي 1359 مغربيا ومغربية، 61 في المائة منهم يشتغلون حالياً في مراكز النداء، و39 في المائة سبق لهم الاشتغال فيها. وهدف الدراسة هو الاطلاع أكثر على تجربة هذا القطاع الذي يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للشباب في المغرب، وفي العالم أيضاً.

وبالإضافة إلى الضغط، تُعتبر وتيرة العمل أيضاً نقطة ضعف في مراكز الاتصال، إذ تكون النتائج كثيرة والعمل مكثف، وهو ما يتطلب حسب الدراسة "التوفر على ذهنية صلبة للقيام بهذه المهام والتنظيم من أجل الحصول على صيغة عمل مثالية".

أما ثالث نقاط الضعف التي يواجهها المغاربة في هذا المجال، حسب الدراسة، فهي الأجور المنخفضة، إذ تعتبر بشكل عام غير كافية وفق تصريحات 35 في المائة من الذين شملتهم الدراسة؛ وفي المقابل يُعبر 41 في المائة منهم عن أن المكافأة التي تمنح لهم من حين إلى آخر تعتبر من النقاط الإيجابية.

وحسب معطيات الدراسة فإن مراكز النداء في المغرب تعتبر أكبر موفر للتوظيف في السوق الوطني، وتشكل محطة للعديد من الشباب لبدء حياتهم المهنية، إذ صرح 54 في المائة من المستطلَعين أنهم حصلوا على وظائف جديدة بفضل خبرتهم السابقة في مراكز النداء.

وذكرت الدراسة أن "مركز النداء بيئة تعليمية يُتيح للموظفين إتقان المهارات الأساسية المطلوبة لتطوير الحياة المهنية". لكن هذا الرأي لا يوافق عليه حوالي 46 في المائة الذين رأوا أن هذه التجربة لم تساعدهم بالضرورة في الحصول على وظيفة جديدة.

كما يعتبر 35 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن مراكز النداء "توفر بيئة غنية بالفرص المفيدة للمسار المهني". وجاء في الدراسة أيضاً أن "المراكز تعلم قواعد السلوك في العمل بفضل أطقمها الكبيرة وأهدافها وسرعتها المستمرة، وهي أمور تتطلب قدرات نفسية وعلاقاتية، إضافة إلى مقاومة جيدة للضغط".

وتفيد معطيات الدراسة بأن 28 في المائة من المشتغلين في مراكز النداء حاصلون على باكالوريا + 2، و25 في المائة على مستوى الإجازة، و12 في المائة على أربع سنوات بعد "الباك"، و27 في المائة على خمس سنوات وأكثر بعد "الباك".

ويبدو أن أغلب المشتغلين في هذا المجال جدد، فـ42 في المائة منهم بدؤوا مسارهم في هذه المراكز أقل من سنة، و26 في المائة يشتغلون منذ 1 إلى ثلاث سنوات؛ في حين يشغل 36 في المائة منهم منصب مكلف بالزبناء وتلقي المكالمات.