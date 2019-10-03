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الرئيسية | مجتمع | "زرواطة" الحكومة تدفعُ النقابات إلى التّصعيد لإسقاط قانون الإضراب

"زرواطة" الحكومة تدفعُ النقابات إلى التّصعيد لإسقاط قانون الإضراب

"زرواطة" الحكومة تدفعُ النقابات إلى التّصعيد لإسقاط قانون الإضراب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:00

يعود الشّارع المغربي إلى الغليان من جديد، هذه المرة بواعثهُ الأولى ستكون قانون الإضراب الذي مازال يثيرُ جدلاً واسعاً في الأوساط النّقابية، في ظل تشبّث الحكومة ببعضِ مضامينه التي ترى فيها المركزيات تقييداً للحقوق والحريات النقابية، خاصة في ما يتعلّق بالحق في الإضراب، وتهديداً "للمكتسبات المحقّقة في المجال النّقابي".

وتتّجه النقابات المركزية إلى لغة التّصعيد في مواجهة قانون الإضراب الذي يأتي بدون استشارة المعنيين به، حيث أصرّ مصدر نقابي آثر عدم ذكر اسمهِ على أنّ هناك توجّها للذّهاب في تسطيرِ أشكالٍ نقابية واحتجاجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرفضُ النّقابيون تكبيل حرّيتهم في ممارسة الإضراب، حيث يقرّ مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

كما ترفض المركزيات النقابية المادة السّابعة من مشروع القانون ذاته التي تنص على "إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول"، وتضيفُ: "في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين".

وكشفت مصادر هسبريس أنَّ نقابات عمالية أخرى قرّرت الخروجَ في احتجاجات ضدَّ الحكومة، وستعملُ بتنسيقٍ مشترك على خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، موردة أن "تنسيقاً نقابياً مشتركاً سيحدّد البرنامج النّضالي الجديد لمواجهة محاولة الحكومة والباطرونا الإجهاز على حق الإضراب".

وقال نور الدين سليك، القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنّ "مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الاضراب يمثّل ضربة وإجهازا خطيرا للحق في الممارسة النّقابية لما يتضمن من أخطاءٍ تعيدُ عقارب المغرب إلى الوراء من حيث المكتسبات التي حققتها الشغيلة في المغرب".

وأضاف النقابي ذاته، متحدثاً إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "القوانين الاجتماعية تبنى على أساس التّشاركية ولا تنزل من الفوق"، مورداً أنّ "مشروع قانون الإضراب يجب أن يحمي حق الإضراب لا أن يكبله ويمنعه، بينما الدستور المغربي ينصّ على حق العمال في ممارسة أنشطتهم النّقابية بكل مسؤولية وحرية".

وانتقد المسؤول النّقابي ذاته الخروقات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي ستجعل المغرب في مصاف الدّول الديكتاتورية التي لا تحترم الحريات وستعرضه للمساءلة الدولية، خاصة وأن الهيئة النقابية الدولية ترفض مضامين المشروع"، مورداً أنّه "سيصبح من المستحيل القيام بإضراب دون إخطار المدير والمسؤول الإداري، وهذا فيه ضرب للديمقراطية وللحرية في بلادنا".

وزاد سليك أنّ الحكومة تعتمد على سياسة "الزرواطة" في مواجهة النقابات، واعتبر ذلك "لن يجدي نفعاً، سواء للمسلسل الديمقراطي في بلادنا أو لطموحات الشّغيلة المغربية في الحرية والعدالة الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حنان الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:16
من مخلفات بنكيران،هذا ما توارثناه عنه في الوقت الذي يستمتع هو بالأجرة السمينة التي قد تسد رمق مدينتي الصغيرة.
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2 - أستاد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:16
الأجر مقابل العمل ... عادي حتى في أوروبا يتم اقتطاع ... أين المشكل !!!!
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3 - عيظو الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:17
لماذا لم تقف النقابات ضد قانون نظام التقاعد الذى تسبب قى ضرر لفءة ضحايا النظاميين حتى يقف جميع الموظفين ضد قانون الاضراب الدى سيمثل الجميع بدون معنى ا
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1
4 - موظف الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:19
و هل هناك نقابات فعلا .النقابات باعو الماتش من يوم التصويت على التقاعد المشؤوم و الذي افترس منه كبيرهم الذي علمهم السحر 9 مليون .اما الان فيبحثون عن مقابل السكوت عن تمرير قانون الاضراب. شكر الله لكم سعيكم ايتها الدكاكين
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5 - bou3bou3 الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:31
الاضراب عادة استوردناها من الغرب لا. يوجد شي اسمه الاضراب في ديننا الحنيف الاسلام ومن لديه دليل يقدمه. لدينا علاج شامل في القران الكريم يقول فيه الله عز وجل لايغير الله ما بقوم حتى يغيرو مافي انفسهم لو طبقنا هده الاية كل واحد منا اصلح حاله واخلص في عمله بضمير لا حلت جميع مشاكلنا تلقاءيا اما هده الاضرابات الفووية اصحابها اغلبهم لايؤدون عملهم بضمير. ويتضاهرون على مصالحهم الشخصية فقط
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6 - صبري بوقدوم الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:31
الإضراب ممنوع منعا كليا لا لاثارة الفوطة كل المشاكل يمكنها ان تحل سلميا مع الحكومة
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7 - Naturaliat الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:33
تمت هنالك تنازلات كثيرة للنقابات في ملفات شتى لكي لا اقول شيء آخر........مما أدى إلى الوضعية الحالية ......
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8 - Someone الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:37
أستسمح .. الزرواطة مااااااشي ديال الحكومة .. الزرواطة ماركة مسجلة باسم وزارة الداخلية التي هي وزارة سيادية تابعة للهولدينغ الوزاري الملكي
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9 - مكلخ مغربي قح الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:53
نقابات اليوم توهم الفءات الشعبية بانها تساندها في مطالبها في حين انها الي جانب الحكومة في تمرير القوانين الشاءكة بعد ان تاخذ نصيبها من الكعكة .لقد اتضحت مسرحياتكم للعيان.
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10 - سعيد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 09:57
كل المصائب التي ألمت بهدا الشعب جاءت في ظل حكومة تجار الدين إد مند مجيء الفيلسوف بنكيران المصلح والويلات تنهال على هدا الشعب واحد تلو الأخرى لم يترك أي مجال إلا ووضع في لمساته الجهنمية وفي الاخير فاز بجائزة 9 ملايين متوفقا بدلك على كل الوزراء الدي مروا بالمغرب و ها هو العثماني يسير على خطى رفيقه ليكمل برنامجه .
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11 - متقاعد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:05
في بلدي الحبيب الكل من نقابات ،احزاب برلمان حكومة جمعيات الخ يتقنون جيدا دور الكومبارس عند اشارة المخرج الكل يلعب الدور المنوط به داخل الخانات المحددله انها هوليود المغرب
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12 - مواطن الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:05
المغرب بدأ يدخل تدريجيا نادي الدول اللاديموقراقية القامعة لأي صوت معارض. كل هذه القوانين التعسفية تتراكم في وجه المغاربة الى أن ينفجروا يوما ما فكل ما تبقى اليوم هو الشرارة التي ستشعل هذه الانتفاضة.
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13 - sami الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:09
Another conspiracy by the loonies to strangle liberties in an already-agonizing society
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