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كُتّاب وآراء
إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية
أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية العمل بالأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية لفائدة الموثقين، الذين تشكل عمليات الأداء المنجزة من طرفهم نسبة جد مهمة ضمن مداخيل الوكالة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر.
هذه الوسيلة الجديدة متوفرة حاليا لفائدة الموثقين عبر المنصة الإلكترونية للوكالة على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع.
ويتوخى هذا التدبير الجديد، وفق الوكالة، تسريع عملية الإنتاج وتقليص آجال معالجة القضايا، مع ضمان أكبر قدر من الشفافية، بالإضافة إلى ضبط مسار البيانات، والكل في إطار الحرص على تقديم خدمة ذات جودة عالية لفائدة المواطنين.