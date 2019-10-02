24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مشروع قانون جديد يمهّد لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمغرب (5.00)

  2. رصيف الصحافة: الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار (5.00)

  3. حياة الرحل في صحاري المغرب.. "زمن لا يتغير وتنقل بأقل الخسائر" (5.00)

  4. ملاعب رياضة الغولف بمجمعات فندقية تهدّد الأمن المائي بالحوز (5.00)

  5. الأيام المفتوحة للأمن الوطني تراهن على تعزيز "الشرطة المواطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية

إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية

إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 17:05

أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية العمل بالأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية لفائدة الموثقين، الذين تشكل عمليات الأداء المنجزة من طرفهم نسبة جد مهمة ضمن مداخيل الوكالة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر.

هذه الوسيلة الجديدة متوفرة حاليا لفائدة الموثقين عبر المنصة الإلكترونية للوكالة على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

ويتوخى هذا التدبير الجديد، وفق الوكالة، تسريع عملية الإنتاج وتقليص آجال معالجة القضايا، مع ضمان أكبر قدر من الشفافية، بالإضافة إلى ضبط مسار البيانات، والكل في إطار الحرص على تقديم خدمة ذات جودة عالية لفائدة المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.