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كُتّاب وآراء
حملة تسحب الباعة المتجولين من شوارع المملكة
ملف صدامي آخر تتجه وزارة الداخلية نحو فتحه على جميع الاحتمالات خلال الأيام المقبلة، فقد باشر باشوات وولاة مختلف المدن المغربية حملة وطنية من أجل سحب كل الباعة المتجولين من الشوارع، بعد تقاطر العديد من الشكاوى المتعقلة بـ"احتلال الملك العمومي"، والتي يرفضها الباعة المطالبين بـ"بديل حقيقي".
وباشرت مصالح الداخلية بكل من "تيزنيت وأكليميم وبني ملال ومراكش حاملات تمشيط مستمرة، جعلت الباعة يعرضون سلعهم بشكل محتشم مع التخوف الدائم من مصادرتها؛ فيما جرى منع "التفراش" في مدن بعينها إلى حدود اللحظة، وطالت الاعتقالات عددا من المعترضين على القرار الذي أثار جلبة في المدن المذكورة".
وحسب ما كشفته مصادر متفرقة فـ"البيع المتجول عاد بشكل نسبي خلال الأيام الماضية ببعض المدن المغربية؛ فيما اتجه البعض نحو التخلي عن الفكرة واللجوء إلى مورد مالي آخر؛ لكن المشكل لازال قائما بالمدن الصغيرة، التي لا توفر بدائل متعددة تضمن فرصا للشغل بعيدا عن البيع بالتجوال".
وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "البيع على الرصيف ممنوع في مدن الجنوب في الوقت الراهن، خصوصا بتيزنيت، فيما انفرجت الأوضاع بأكليميم قليلا"، مسجلة أن "الانتقادات التي توجهها السلطة لـ"الفراشة" بخصوص النظافة واحتلال الملك العام غير صحيحة، فالتنسيقيات مختلفة، ومراكمة الأوساخ يتسبب فيه بائعو الخضر والفواكه".
وأشارت مصادرنا من داخل تنسيقيات الباعة المتجولين إلى أن "كثيرا من الباعة جرى تحويل ملفاتهم إلى وكيل الملك بتهم مختلفة، فيما استمع إلى البقية بخصوص الأزمة القائمة"، وزادت أن "بعض الحالات أيضا ترقد بالمستشفى، أشهرها شاب مقيم بتيزنيت أقدم على شرب مادة سامة بعد مصادرة عربته من طرف السلطات".
وأكملت المصادر ذاتها بأن "الباعة المتجولين يشتغلون بشكل متفرق، إذ لا إطار وطنيا يحتضنهم، ويكتفون بالتضامن فقط"، مشددة على أن "التجار الذين يشتكون من عدم قانونية وضعية المتجولين هم أحد أسباب الوضع القائم؛ ففي تيزنيت على سبيل المثال لا الحصر جرى الاتفاق مع المنتخبين على فضاء للانتقال إليه، لكن التجار يرفضون".
وزادت مصادر هسبريس أن التجار أيضا "يراسلون الولاة والعمال من أجل عدم استفادة الباعة المتجولين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مشيرة إلى أن "اتفاق المجلس الجماعي والمتجولين أفضى إلى بناء طابق علوي بسوق 20 غشت يستقر به المتجولون، لكن التجار رفضوا ذلك بدعوى أن السوق محط نزاع".