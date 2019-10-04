جمعيات تدعو البرلمان إلى الاستجابة للمبادرات وتحصين الحريات

هسبريس ـ نورالدين إكجان

فضاء جديد لفتح معركة الترافع من أجل الحريات يعيده "القانون الجنائي" إلى جمعيات المجتمع المدني المحسوبة على الصف الحداثي، فقد باشرت العديد من التنظيمات مسلسل إعدادها مذكرات ستسلم للفرق البرلمانية، قبيل تقديم النواب كافة التعديلات التي حسم آخر أجل لوضعها بمكتب "لجنة التشريع" نهاية نونبر المقبل.

وتستعد كبريات التنظيمات الحقوقية بالمغرب لطرح تعديلاتها بشكل مغلق أو علني متاح للجميع، فيما لازالت الهيئات المحسوبة على الصف المحافظ ملتزمة الصمت، مفضلة التعويل على قنواتها داخل مجلس النواب من أجل تصريف مواقفها المتباينة إزاء "الحريات الفردية"، خصوصا بعد التحكيم الملكي في قضية الإجهاض.

توسيع النقاش مرتقب

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن "أكبر المنظمات الحقوقية المغربية تعد مذكرة تفصيلية حول القانون كاملا ستطرح للعموم، كما سيتم توسيع النقاش حولها ليشمل الجميع أثناء تداول القانون داخل البرلمان"، مسجلا أن "المذكرة تعد بشكل مستقل، مع إمكانية تبنيها من طرف الائتلاف المغربي من أجل حقوق الإنسان".

وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أولى النقاط التي يجب فتح النقاش فيها هي المتعلقة بالمرأة، إذ يلزمها باب خاص"، مشددا على أن "ما جرى للصحافية هاجر الريسوني أصبح درسا للجميع"، وزاد: "لقد عرى تعارض القوانين الجنائية مع المهنية، وبالتالي وجب تدارك الأمر".

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "الجمعية تشتغل على مذكرة تشمل جميع فصول القانون الجنائي المرتقب، ومن المنتظر أن تنسق كذلك مع جمعيات حقوقية نسائية، من أجل التأكد وضبط العديد من الأمور المرتبطة بقضايا المرأة".

تنسيق مع النواب

عبدالله عيد، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، أورد أن "الإطار يعد مذكرة تفصيلية سيسلمها لنائب عن كل فريق برلماني فور جاهزيتها"، مشددا على أن "الجميع معني بها، بما في ذلك حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية"، وزاد: "مسألة أخذها بعين الاعتبار مرتبطة بالأحزاب..المهم أنها متاحة للجميع".

وأضاف عيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنتدى لا يخفي تعويله بالأساس على الفرق التي لا مشكل لها مع قضايا الحريات الفردية"، مؤكدا أن "أعضاء المنتدى سيلتقون في القريب من أجل تداول النقاط التي سيتم إدراجها ضمن المذكرة التفصيلية، ومن المنتظر أن يتطرقوا لجميع جوانب القانون الجنائي".

وأشار عيد إلى أن "قضية الإجهاض التي تستأثر بحيز هام من النقاش العمومي سيتجه فيها المنتدى نحو توسيع هوامش حرية المرأة، وإتاحتها الحق كاملا في ذلك"، وزاد: "سيتم التداول في الأمر كذلك على المستوى الطبي والقانوني، عبر توجيه الدعوة لخبراء في المجال، سيغنون الوثيقة المرتقبة".