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كُتّاب وآراء
تنسيقية مروضين طبيين تستنكر "سياسة اللامبالاة"
عبّرت تنسيقية المروضين الطبيين عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "اعتمادا لـمقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام"، إثر المصادقة على مرسوم تطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما استغربت التنسيقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عدم إدراج مقترحات المهنيين ضمن مشروع المرسوم المذكور، داعية كافة مهنيي الترويض الطبي بالمغرب إلى "الانخراط الفعال والإيجابي في الخطوات النضالية المزمع برمجتها، وكذا العمل جنبا إلى جنب مع كافة الهيآت والمؤسسات، والاستجابة لكل المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق مطالب المروض الطبي وضمان حقوقه".
كما أكدت الهيئة ذاتها تشبثها بمطالب المهنيين وبحقوقهم المشروعة والدفاع عنها، "مع التأكيد على وضع برنامج نضالي سيعلن عنه لاحقا، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المذكورة".