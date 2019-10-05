متطوعون ينظفون "العُوّاد اجبيرات" بسيدي سليمان

فؤاد طباق من سيدي سليمان

في خطوة تطوعية، خرج العشرات من أطفال وشباب حي العُوّاد اجبيرات بمدينة سيدي سليمان، بشراكة مع جمعية أجيال التعاون، للقيام بحملة نظافة واسعة همت مناطق مختلفة من الحي المذكور، إذ تم تحويل مطرح عشوائي لرمي الأزبال والقمامات إلى فضاء أخضر.

محمد رابح، من المشرفين على الحملة، قال في تصريح لهسبريس: "قمنا بهذه المبادرة من أجل جعل المنطقة تتوفر على بيئة نظيفة، وتحسيس المواطنين بوجوب تضافر جهود الجميع للمساهمة في نظافة بيئتنا، وتحذريهم من خطورة الوضع على صحة الإنسان عند انتشار الأزبال في كل مكان".

وزاد المتحدث ذاته أن "هذه المبادرة جاءت بمجهودات فردية من ساكنة الحي التي استفزها منظر الأزبال الملقاة في كل مكان"، مبرزا أن "المشاركين عملوا على جمع القنينات والأكياس البلاستيكية ومخلفات البناء بهدف الرفع من جمالية الحي، خصوصا أن المنطقة تتواجد بها ثانوية الأمير مولاي عبد الله التأهيلية"، ومشيرا إلى أن "اتصالا تم مع أحد المحسنين الذي تكفل باقتناء الشجيرات التي تم زرعها في المكان".

وأضاف رابح أن "الحملة ستتواصل يوم الأحد القادم بغرس مزيد من الأشجار والنخيل وصباغة الأرصفة"، داعيا جميع سكان حي العُوّاد إلى "المشاركة المكثفة في هذا العمل التطوعي النبيل من أجل خلق وسط حضاري يساهم في احترام قواعد النظافة، وتقديم صورة إيجابية عن أحياء اجبيرات ودوار اجديد وأولاد الغازي، التي يربطها البعض بظواهر سلبية، كالمخدرات والإجرام".